НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

ю-з.

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Где заработали новые «Пауки»
«Умные решения»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Погода в выходные
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Образование Тест Бросьте вызов своему IQ: 10 вопросов, которые могут поставить в тупик даже самых умных

Бросьте вызов своему IQ: 10 вопросов, которые могут поставить в тупик даже самых умных

Тест на эрудицию, который покажет границы ваших познаний

4 740
Время включить мозг на полную! | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RUВремя включить мозг на полную! | Источник: Александра Мамонтова \ 76.RU

Время включить мозг на полную!

Источник:

Александра Мамонтова \ 76.RU

Каждый из нас считает себя человеком с широким кругозором. Мы читаем новости, смотрим документальные фильмы, запоминаем интересные факты. А что остается в памяти на самом деле и не пора ли устроить проверку вашей эрудиции? Этот тест — не просто набор вопросов, здесь важна не только память, а также логика и смекалка. Проверим, сможете ли вы выйти из этого интеллектуального сражения с высоким результатом?

ТЕСТПройден 674 раза
1 / 10

В какой стране национальная валюта — конвертируемая марка?

  • Уругвай

  • Албания

  • Кения

  • Босния и Герцеговина

2 / 10

Какой город увековечен на логотипе Porsche?

  • Мюнхен

  • Дюссельдорф

  • Берлин

  • Штутгарт

3 / 10

Какому из современных турецких городов А. С. Пушкин посвятил произведение?

  • Стамбул

  • Агры

  • Эрзурум

  • Ван

4 / 10

Кто из этих актеров умеет управлять пассажирским боингом?

  • Арнольд Шварценеггер

  • Джон Траволта

  • Сильвестр Сталлоне

  • Дольф Лундгрен

5 / 10

Почему в чайнике образуется накипь?

  • Из-за высокого содержания кислорода в воде

  • Окисление в результате эксплуатации чайника

  • Из-за хлорированной воды

  • Оседание солей кальция и магния

6 / 10

Какое из этих растений плотоядное?

  • Росянка

  • Филипендула

  • Мордовник шароголовый

  • Аденофора

7 / 10

Имя какого ученого чаще всего упоминали за всё время существования игры «Что? Где? Когда?»?

  • Альберт Эйнштейн

  • Михаил Ломоносов

  • Дмитрий Менделеев

  • Сергей Королев

8 / 10

О ком режиссер Никита Михалков говорил, качая головой: «Эх ты, коза…»?

  • Алиса Фрейндлих

  • Людмила Гурченко

  • Ингеборга Дапкунайте

  • Нонна Мордюкова

9 / 10

Человек какой профессии при дворе китайского императора получал жалованье, когда ничего не делал, и оставался без дохода, когда начинал работать?

  • Палач

  • Доктор

  • Дегустатор

  • Надсмотрщик

10 / 10

О чем сказал Чак Паланик: «Они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования»?

  • Сканворды

  • Экзамены

  • Тесты

  • Телевикторины

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Знания Эрудиция Кругозор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
2 ноября, 15:29
Набор рандомной информации ничего не говорит не только о логике и памяти, но и даже об эрудиции. Сколько раз в какой-то там телепередаче кого-то упомянули - не имеет никакого отношения к эрудиции и познаниям.
Гость
2 ноября, 13:37
Однако я эрудит)))
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление