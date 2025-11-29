Бросьте вызов своему IQ: 10 вопросов, которые могут поставить в тупик даже самых умных

Каждый из нас считает себя человеком с широким кругозором. Мы читаем новости, смотрим документальные фильмы, запоминаем интересные факты. А что остается в памяти на самом деле и не пора ли устроить проверку вашей эрудиции? Этот тест — не просто набор вопросов, здесь важна не только память, а также логика и смекалка. Проверим, сможете ли вы выйти из этого интеллектуального сражения с высоким результатом?
В какой стране национальная валюта — конвертируемая марка?
Уругвай
Албания
Кения
Босния и Герцеговина
Какой город увековечен на логотипе Porsche?
Мюнхен
Дюссельдорф
Берлин
Штутгарт
Какому из современных турецких городов А. С. Пушкин посвятил произведение?
Стамбул
Агры
Эрзурум
Ван
Кто из этих актеров умеет управлять пассажирским боингом?
Арнольд Шварценеггер
Джон Траволта
Сильвестр Сталлоне
Дольф Лундгрен
Почему в чайнике образуется накипь?
Из-за высокого содержания кислорода в воде
Окисление в результате эксплуатации чайника
Из-за хлорированной воды
Оседание солей кальция и магния
Какое из этих растений плотоядное?
Росянка
Филипендула
Мордовник шароголовый
Аденофора
Имя какого ученого чаще всего упоминали за всё время существования игры «Что? Где? Когда?»?
Альберт Эйнштейн
Михаил Ломоносов
Дмитрий Менделеев
Сергей Королев
О ком режиссер Никита Михалков говорил, качая головой: «Эх ты, коза…»?
Алиса Фрейндлих
Людмила Гурченко
Ингеборга Дапкунайте
Нонна Мордюкова
Человек какой профессии при дворе китайского императора получал жалованье, когда ничего не делал, и оставался без дохода, когда начинал работать?
Палач
Доктор
Дегустатор
Надсмотрщик
О чем сказал Чак Паланик: «Они придуманы для того, чтобы мы спокойнее относились к случайным и бесполезным остаткам полученного нами образования»?
Сканворды
Экзамены
Тесты
Телевикторины