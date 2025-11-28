Школы и колледжи смогут запускать каналы в Сферуме

В Сферуме в национальном мессенджере МАХ появились познавательные каналы. В учебном пространстве запустили «Витрину каналов» в разделе с образовательным и познавательным контентом.

Подборки собраны по актуальным для педагогов, учащихся и родителей направлениям. Это официальная информация от Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, каналы про педагогические практики и учебу, подготовку к экзаменам и поступление в вузы и т. д.

Возможность создавать свои официальные каналы получили школы и колледжи. В них можно делиться новостями из жизни образовательной организации, публиковать итоги соревнований и конкурсов, рассказывать о достижениях педагогов и учеников.

Также в Сферуме в МАХ создать свой канал теперь могут пользователи с верифицированной ролью «педагог». Это будут закрытые каналы под конкретные задачи образовательного процесса. Например, для информирования своего класса или родителей учеников.