Гуманитариям не понять: с этим тестом справятся только отъявленные математики. Вы один из них?

Для всех, кто соскучился по школьной парте и хочет проверить, чего стоят их знания, в России есть несколько массовых (даже народных) проверочных работ. И так совпало, что на этой неделе их сразу две. В один и тот же день. 30 ноября одни сядут писать географический диктант, а другие попробуют свои силы в математике — на диктанте соответственно математическом.
Не так давно мы предлагали вам подготовиться к географическому диктанту, а теперь настало время мира цифр, чисел, вычислений и всего такого. Вам еще по силам решать задачки или ваш потолок — бытовая математика?
Зарплату Ивана Ивановича сократили на 10%, а через месяц подняли на 10%. Как изменился его доход?
Не изменился
Увеличился
Уменьшился
Брат и сестра получили в наследство 90 рублей. Если сестра отдаст брату из своей доли 10 рублей, то брат станет вдвое богаче нее. Сколько денег в наследство досталось брату, а сколько сестре?
У брата и сестры было по 45 рублей
У брата было 50 рублей, у сестры — 40 рублей
У брата было 60 рублей, у сестры — 30 рублей
Какое значение имеет синус угла 60 градусов?
1/2
1/√3
√3
√3/2
В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?
6
7
8
9
Возраст ребенка, увеличенный на три года, дает точный квадрат. Этот же возраст, уменьшенный на три года, дает квадратный корень из упомянутого выше квадрата. Сколько лет ребенку?
Пять
Шесть
Семь
Восемь
В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 120°. Катет AC = 23. Найдите длину гипотенузы AB.
11,5
23
46
69
Батончик стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за два батончика, покупатель получает три (один в подарок). Какое наибольшее количество батончиков можно приобрести, потратив не более 200 рублей в воскресенье?
5
6
7
8
Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами — 324, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?
36
49
62
98
В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший?
15
30
20
40
Выберите верную пропорцию:
14:4 = 28:8
13:7 = 7:13
26:2 = 45:12
88:100 = 37:16