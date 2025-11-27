НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -2

2 м/c,

ю-в.

 756мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,59
EUR 91,50
Экопроекты российских компаний
Ярославцы в НХЛ
«Умные решения»
Куда сдать батарейки
Новые корпуса для школ и детсадов
Крысы в жилом доме
Приговор после гибели младенца
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
Образование Тест Гуманитариям не понять: с этим тестом справятся только отъявленные математики. Вы один из них?

Гуманитариям не понять: с этим тестом справятся только отъявленные математики. Вы один из них?

Проверьте, насколько близок вам мир цифр и уравнений

88
Уверены, найдутся такие люди, для которых написанное на доске&nbsp;понятно не больше, чем клинопись | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUУверены, найдутся такие люди, для которых написанное на доске&nbsp;понятно не больше, чем клинопись | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Уверены, найдутся такие люди, для которых написанное на доске понятно не больше, чем клинопись

Источник:

Иван Рейзвих / NGS55.RU

Для всех, кто соскучился по школьной парте и хочет проверить, чего стоят их знания, в России есть несколько массовых (даже народных) проверочных работ. И так совпало, что на этой неделе их сразу две. В один и тот же день. 30 ноября одни сядут писать географический диктант, а другие попробуют свои силы в математике — на диктанте соответственно математическом.

Не так давно мы предлагали вам подготовиться к географическому диктанту, а теперь настало время мира цифр, чисел, вычислений и всего такого. Вам еще по силам решать задачки или ваш потолок — бытовая математика?

ТЕСТПройден 3 раза
1 / 10

Зарплату Ивана Ивановича сократили на 10%, а через месяц подняли на 10%. Как изменился его доход?

  • Не изменился

  • Увеличился

  • Уменьшился

2 / 10

Брат и сестра получили в наследство 90 рублей. Если сестра отдаст брату из своей доли 10 рублей, то брат станет вдвое богаче нее. Сколько денег в наследство досталось брату, а сколько сестре?

  • У брата и сестры было по 45 рублей

  • У брата было 50 рублей, у сестры — 40 рублей

  • У брата было 60 рублей, у сестры — 30 рублей

3 / 10

Какое значение имеет синус угла 60 градусов?

  • 1/2

  • 1/√3

  • √3

  • √3/2

4 / 10

В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 6 недель?

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

5 / 10

Возраст ребенка, увеличенный на три года, дает точный квадрат. Этот же возраст, уменьшенный на три года, дает квадратный корень из упомянутого выше квадрата. Сколько лет ребенку?

  • Пять

  • Шесть

  • Семь

  • Восемь

6 / 10

В прямоугольном треугольнике ABC внешний угол при вершине A равен 120°. Катет AC = 23. Найдите длину гипотенузы AB.

  • 11,5

  • 23

  • 46

  • 69

7 / 10

Батончик стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: заплатив за два батончика, покупатель получает три (один в подарок). Какое наибольшее количество батончиков можно приобрести, потратив не более 200 рублей в воскресенье?

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

8 / 10

Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед выпавшими листами — 324, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало?

  • 36

  • 49

  • 62

  • 98

9 / 10

В выборах участвовали два кандидата. Голоса избирателей распределились между ними в отношении 3:2. Сколько процентов голосов получил проигравший?

  • 15

  • 30

  • 20

  • 40

10 / 10

Выберите верную пропорцию:

  • 14:4 = 28:8

  • 13:7 = 7:13

  • 26:2 = 45:12

  • 88:100 = 37:16

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Математика Школьная задача Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление