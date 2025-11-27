Гуманитариям не понять: с этим тестом справятся только отъявленные математики. Вы один из них?

Уверены, найдутся такие люди, для которых написанное на доске понятно не больше, чем клинопись

Для всех, кто соскучился по школьной парте и хочет проверить, чего стоят их знания, в России есть несколько массовых (даже народных) проверочных работ. И так совпало, что на этой неделе их сразу две. В один и тот же день. 30 ноября одни сядут писать географический диктант, а другие попробуют свои силы в математике — на диктанте соответственно математическом.

Не так давно мы предлагали вам подготовиться к географическому диктанту, а теперь настало время мира цифр, чисел, вычислений и всего такого. Вам еще по силам решать задачки или ваш потолок — бытовая математика?