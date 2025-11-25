«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы

По стране продолжает нарастать проблема с дефицитом кадров в школах. Родители сообщают, что детям не преподаются некоторые предметы из-за отсутствия учителей. Мы писали, что огромная нагрузка, «блатные ученики» и невысокая зарплата становятся причиной того, что из школ бегут учителя. В этот наши коллеги из 72.RU поговорили с педагогом, которая не выдержала работу в учебном заведении и уволилась уже через полтора года.

Об основных причинах своего ухода она рассказала этой колонке. Дальше — от первого лица.

Бесконечные отчеты

Работать в школу я пришла, когда мне было 24 года. Я была уверена, что нашла свое призвание. Буду работать долгие годы, но не тут-то было. Меня хватило на полтора года. В стенах школы меня ждал ежедневный нелегкий труд учителя, полный невидимых обществу испытаний. Давайте заглянем за кулисы школьной жизни и поговорим о том, с какими трудностями сталкивается педагог каждый день.

Во-первых, это бумажная лавина. Если раньше учитель был больше наставник и воспитатель, то сейчас это документовед. Помимо подготовки к урокам и проверки тетрадей, педагог обязан заполнять рабочие программы и календарно‑тематическое планирование, журналы учета успеваемости и посещаемости, отчеты по внеурочной деятельности, протоколы родительских собраний, документы для аттестаций и мониторинг. В итоге я тратила 30% рабочего времени на всё это, а могла бы посвятить его детям.

Выгорание и конфликты

Во-вторых, меня ожидало эмоциональное выгорание. Ежедневно я разрешала конфликты между учениками, сталкивалась и с отсутствием мотивации к учебе, и с вызывающим поведением отдельных учеников.

Вместе с тем выдерживала давление со стороны родителей. Если вдруг поставила, по мнению родителей, незаслуженную оценку их детям, то тебя ожидает вынос мозга. Директор всегда был на стороне родителей. Ни о какой поддержке от администрации школы не могло быть и речи.

Кроме того, в коллективе тоже были неприятные люди, которые доносили о каждом твоем шаге директору. Такая эмоциональная нагрузка без должной поддержки привела меня к выгоранию. Многие коллеги признавали, что к концу четверти сил хватало лишь на то, чтобы дойти до дома.

Маленькая зарплата

Следующий момент — низкая оплата труда за высокие требования. Несмотря на колоссальную ответственность, зарплата едва превышала средний уровень. При этом от меня как от педагога английского языка ждали владения цифровыми технологиями, участия в конкурсах, разработки авторских методик и круглосуточной способности общаться с родителями в чате.

Как улучшить работу учителя?

Я считаю, что для облегчения труда учителя необходимо сократить бюрократию. Это не повышает качество обучения. Крайне важна психологическая поддержка. Речь идет о штатных психологах для педагогов. Нужны тренинги по стрессоустойчивости. Повышение зарплаты также необходимо. Не хватает и признания труда учителя. Сегодня к педагогам относятся как к обслуживающему персоналу. По всем этим причинам происходит текучка. В школе задерживаются только самые отчаянные.

Учитель переживает за каждого ребенка

Учитель — это не просто «передатчик знаний». Это человек, который каждый день верит в ребенка, даже когда тот сам в себя не верит. Ищет сотни способов объяснить одно правило, переживает за каждого ученика, как за собственного ребенка. Давайте помнить, что за каждой пятеркой в дневнике стоят часы труда и бессонные ночи. И, возможно, самое ценное, что мы можем дать учителю, — это благодарность и понимание.