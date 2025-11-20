Вы знаете свою страну или даже из окна не выглядываете? Сложный тест по географии России

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Если вы всегда хотели объять необъятное, но не знали, с какого конца взяться, то у нас на этот случай есть прекрасное предложение. В виде нашего тесте по географии России. Где еще, если не здесь, вы за пять минут узнаете о нашей стране столько, что не открыли бы и за несколько лет?

А может быть, вам всё давно и прекрасно известно и вы исходили и объездили Россию вдоль и поперек? Или по крайней мере читали в книгах и энциклопедиях? Что ж, давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы со страной, в которой живете, и есть ли на ее территории белые пятна, которые вам только предстоит открыть.

1 / 10

Как называют природный заповедник в отрогах Восточных Саян под Красноярском?

  • Вышки

  • Колонны

  • Столбы

  • Пирамиды

2 / 10

Как называется село в Сасовском районе Рязанской области?

  • Мыс Рока

  • Мыс Дежнева

  • Мыс Горн

  • Мыс Доброй Надежды

3 / 10

Что такое Гусь в историческом названии города Гусь-Хрустальный?

  • Поселок

  • Река

  • Герб города

  • Птица, спасшая город от пожара

4 / 10

Что находится на острове, рядом с которым установлен памятник «Заяц, спасшийся от наводнения»?

  • Кронштадт

  • Елагин дворец

  • Сад декабристов

  • Петропавловская крепость

5 / 10

Какие два города носят неофициальный титул «Города первого салюта»?

  • Тула и Курск

  • Орел и Белгород

  • Смоленск и Вязьма

  • Саратов и Псков

6 / 10

Какой географический объект носит название «Академия Наук»?

  • Мыс

  • Водопад

  • Вулкан

  • Подземное озеро

7 / 10

Кто в июле 2020 года открыл новый остров в составе архипелага Новая Земля?

  • Почтальоны

  • Летчики

  • Школьники

  • Моряки

8 / 10

Где находятся Русские горы?

  • В Антарктиде

  • На Урале

  • В Сибири

  • В Поволжье

9 / 10

В каком городе находится самый восточный действующий метрополитен России?

  • В Новосибирске

  • В Казани

  • В Екатеринбурге

  • В Омске

10 / 10

В каком городе Калининградской области расположены средневековые замки Тевтонского ордена — Инстербург и Георгенбург?

  • Балтийск

  • Гвардейск

  • Ладушкин

  • Черняховск

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
1 час
Это могут знать только заядлые путешественники. Даже географам это сложно
