Вы знаете свою страну или даже из окна не выглядываете? Сложный тест по географии России

Если вы всегда хотели объять необъятное, но не знали, с какого конца взяться, то у нас на этот случай есть прекрасное предложение. В виде нашего тесте по географии России. Где еще, если не здесь, вы за пять минут узнаете о нашей стране столько, что не открыли бы и за несколько лет?
А может быть, вам всё давно и прекрасно известно и вы исходили и объездили Россию вдоль и поперек? Или по крайней мере читали в книгах и энциклопедиях? Что ж, давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы со страной, в которой живете, и есть ли на ее территории белые пятна, которые вам только предстоит открыть.
Как называют природный заповедник в отрогах Восточных Саян под Красноярском?
Вышки
Колонны
Столбы
Пирамиды
Как называется село в Сасовском районе Рязанской области?
Мыс Рока
Мыс Дежнева
Мыс Горн
Мыс Доброй Надежды
Что такое Гусь в историческом названии города Гусь-Хрустальный?
Поселок
Река
Герб города
Птица, спасшая город от пожара
Что находится на острове, рядом с которым установлен памятник «Заяц, спасшийся от наводнения»?
Кронштадт
Елагин дворец
Сад декабристов
Петропавловская крепость
Какие два города носят неофициальный титул «Города первого салюта»?
Тула и Курск
Орел и Белгород
Смоленск и Вязьма
Саратов и Псков
Какой географический объект носит название «Академия Наук»?
Мыс
Водопад
Вулкан
Подземное озеро
Кто в июле 2020 года открыл новый остров в составе архипелага Новая Земля?
Почтальоны
Летчики
Школьники
Моряки
Где находятся Русские горы?
В Антарктиде
На Урале
В Сибири
В Поволжье
В каком городе находится самый восточный действующий метрополитен России?
В Новосибирске
В Казани
В Екатеринбурге
В Омске
В каком городе Калининградской области расположены средневековые замки Тевтонского ордена — Инстербург и Георгенбург?
Балтийск
Гвардейск
Ладушкин
Черняховск