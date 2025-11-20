Вы знаете свою страну или даже из окна не выглядываете? Сложный тест по географии России

Если вы всегда хотели объять необъятное, но не знали, с какого конца взяться, то у нас на этот случай есть прекрасное предложение. В виде нашего тесте по географии России. Где еще, если не здесь, вы за пять минут узнаете о нашей стране столько, что не открыли бы и за несколько лет?

А может быть, вам всё давно и прекрасно известно и вы исходили и объездили Россию вдоль и поперек? Или по крайней мере читали в книгах и энциклопедиях? Что ж, давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы со страной, в которой живете, и есть ли на ее территории белые пятна, которые вам только предстоит открыть.