«Каждый из них — звезда»: как учительница справляется с избалованными детьми в частной школе

26-летняя Виктория (имя изменено) уже около двух лет работает в одной из частных школ Барнаула. Она преподает русский и литературу в средней школе детям из обеспеченных семей. Корреспондент NGS22.RU поговорила с молодым преподавателем и узнала, с какими проблемами она сталкивается в коллективе из-за своего возраста, как привлечь внимание избалованных школьников и почему в работе не справиться без искусственного интеллекта. Далее — от первого лица.

«Чувствовала себя гадким утенком»

Я преподаю в школе уже второй год. Честно, с детства мечтала стать учителем, родители говорили, что работа с детьми — отличный выбор, особенно для православной девушки. Сама же училась в гимназии, где оскорбления в адрес детей были нормой и вполне постоянной практикой. Тогда я хотела сделать школу лучше, не быть одной из тех самых злых учительниц, которых сама не могла переносить.

Когда шла работать в школу, честно говоря, не совсем понимала, во что ввязываюсь. Знала, что зарплаты у педагогов низкие, но всё остальное мне представлялось как-то смутно. Многие мои однокурсники просто не хотели идти в образовательную систему. Испугались детей, школы, того, что могут не справиться, хотя на практике показывали себя довольно уверенно.

Многие молодые педагоги нередко сталкиваются с предвзятым отношением со стороны старших коллег. Когда я только пришла, то чувствовала себя самым настоящим гадким утенком. Коллектив у нас небольшой, а самому взрослому педагогу нет и 40 лет, но она очень строгая, с зализанным хвостом, серьезная женщина. Помню, на первом же общем собрании она спросила что-то про мою педагогическую практику, которой еще вне учебы не было. Стало крайне неловко. Казалось, все смотрели и думали, что долго я не продержусь, да и ощущение было, что относятся все как-то настороженно. Хотя потом я поняла, что другие учителя просто сильно загружены и им не до общения.

«Вы не заинтересовали моего ребенка»

Сложнее всего грамотно выстроить отношения с шестиклассниками: пик подросткового возраста, сплошные гормональные всплески. Иногда это напоминает токсичные отношения, где от ненависти до любви один шаг, но всё, конечно, зависит от самих детей. Кто-то включается в процесс, а кто-то демонстративно скучает.

На последнем родительском собрании одна мама сказала: «После ваших уроков сын сразу садится за домашку, ему интересно, он даже расстроился, что заболел и пропустил русский». А другая, например, с претензией заявила: «Вы не заинтересовали моего ребенка. Кажется, у вас с моим сыном какая-то конкуренция за внимание». Я была удивлена, услышав такое мнение. Какое может быть соперничество между учителем и учеником?

Учащиеся у нас, по сути, дети предпринимателей, и каждый из них — звезда, которая может вести себя как угодно, несмотря на рамки. Если классный руководитель не самый яркий и вовремя не дисциплинировал детей, то ученики моментально на это дают реакцию и ведут себя соответствующе. Запросто могут перебить, выкрикнуть что-то, устроить перепалку из-за «несправедливой» оценки.

Первые полгода я чувствовала, как у меня расшаталась психика, потому что честно не понимала, почему они себя так ведут и что мне с этим делать. Когда я проходила практику, от детей был отклик, кто-то подбегал обняться и говорил, что я очень хороший педагог, а здесь дети сидят с каменными лицами и чаще всего демонстрируют, что им неинтересно тебя слушать.

Недавно шестиклассники начали кричать на меня, потому что я поставила им двойки за доклады, которые сделали нейросети. Причем тема была свободная — рассказывать могли про что угодно, хоть про мопсов или даже про капибар, но подача должна была быть исследовательской. Дети развалились на моем стуле, читали с экрана и даже не постарались найти что-то в интернете.

Я поставила два. Когда происходят такие ситуации, они даже не пытаются понять, за что им ставят такую отметку, — сразу обижаются. На одном из занятий с психологом им дали карточку с вопросом: «Что делать, если учитель поставил тебе плохую оценку, а ты считаешь, что это незаслуженно?» Все мои шестиклассники в один голос ответили: «Наорать!» Психолог сначала рассмеялась, решила, что это шутка. Но нет, дети говорили это на полном серьезе.

Кто-то может записать голосовое в личные сообщения с вопросительным: «А почему у меня два? Я вообще-то сдал работу, вы, наверное, потеряли листок». Без каких-либо приветствий и обращения по имени. Я, конечно, игнорирую, но на следующий день мне снова присылают сообщения и звонят, даже после того, как я объясняю, что надо общаться уважительнее.

«Что за уродский кот?»

Иногда я даю им стикеры или карточки для подсчета ответов, в обычной школе дети у меня визжали от счастья, пытались забрать это себе, здесь же я слышу демонстративное «Что за уродский кот? Дайте книжку» на весь класс, поэтому, конечно, приходится маневрировать, прикрикивать или прямо где-то жестко говорить: «Твое мнение меня не интересует».

Роль играет еще и то, что они воспринимают меня немного иначе, чем коллег. Для них я не сестра, не подружка, но молодая девушка со своей личной жизнью, поэтому периодически мне без какого-либо стеснения задают вопросы о том, есть ли у меня парень, например. А старший класс может рассказывать свои личные переживания, поэтому я чаще всего в курсе, кто с кем поссорился или встречается.