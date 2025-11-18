НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Каждый из них — звезда»: как учительница справляется с избалованными детьми в частной школе

«Каждый из них — звезда»: как учительница справляется с избалованными детьми в частной школе

Чтобы удержать их внимание, приходится использовать нейросети

Со временем педагог научилась игнорировать сообщения в неуважительном тоне

26-летняя Виктория (имя изменено) уже около двух лет работает в одной из частных школ Барнаула. Она преподает русский и литературу в средней школе детям из обеспеченных семей. Корреспондент NGS22.RU поговорила с молодым преподавателем и узнала, с какими проблемами она сталкивается в коллективе из-за своего возраста, как привлечь внимание избалованных школьников и почему в работе не справиться без искусственного интеллекта. Далее — от первого лица.

«Чувствовала себя гадким утенком»

Я преподаю в школе уже второй год. Честно, с детства мечтала стать учителем, родители говорили, что работа с детьми — отличный выбор, особенно для православной девушки. Сама же училась в гимназии, где оскорбления в адрес детей были нормой и вполне постоянной практикой. Тогда я хотела сделать школу лучше, не быть одной из тех самых злых учительниц, которых сама не могла переносить.

Когда шла работать в школу, честно говоря, не совсем понимала, во что ввязываюсь. Знала, что зарплаты у педагогов низкие, но всё остальное мне представлялось как-то смутно. Многие мои однокурсники просто не хотели идти в образовательную систему. Испугались детей, школы, того, что могут не справиться, хотя на практике показывали себя довольно уверенно.

Многие выпускники педагогических вузов предпочитают выбирать другие профессии, как рассказывает героиня

Многие молодые педагоги нередко сталкиваются с предвзятым отношением со стороны старших коллег. Когда я только пришла, то чувствовала себя самым настоящим гадким утенком. Коллектив у нас небольшой, а самому взрослому педагогу нет и 40 лет, но она очень строгая, с зализанным хвостом, серьезная женщина. Помню, на первом же общем собрании она спросила что-то про мою педагогическую практику, которой еще вне учебы не было. Стало крайне неловко. Казалось, все смотрели и думали, что долго я не продержусь, да и ощущение было, что относятся все как-то настороженно. Хотя потом я поняла, что другие учителя просто сильно загружены и им не до общения.

«Вы не заинтересовали моего ребенка»

Сложнее всего грамотно выстроить отношения с шестиклассниками: пик подросткового возраста, сплошные гормональные всплески. Иногда это напоминает токсичные отношения, где от ненависти до любви один шаг, но всё, конечно, зависит от самих детей. Кто-то включается в процесс, а кто-то демонстративно скучает.

На последнем родительском собрании одна мама сказала: «После ваших уроков сын сразу садится за домашку, ему интересно, он даже расстроился, что заболел и пропустил русский». А другая, например, с претензией заявила: «Вы не заинтересовали моего ребенка. Кажется, у вас с моим сыном какая-то конкуренция за внимание». Я была удивлена, услышав такое мнение. Какое может быть соперничество между учителем и учеником?

Учащиеся у нас, по сути, дети предпринимателей, и каждый из них — звезда, которая может вести себя как угодно, несмотря на рамки. Если классный руководитель не самый яркий и вовремя не дисциплинировал детей, то ученики моментально на это дают реакцию и ведут себя соответствующе. Запросто могут перебить, выкрикнуть что-то, устроить перепалку из-за «несправедливой» оценки.

Первые полгода я чувствовала, как у меня расшаталась психика, потому что честно не понимала, почему они себя так ведут и что мне с этим делать. Когда я проходила практику, от детей был отклик, кто-то подбегал обняться и говорил, что я очень хороший педагог, а здесь дети сидят с каменными лицами и чаще всего демонстрируют, что им неинтересно тебя слушать.

Недавно шестиклассники начали кричать на меня, потому что я поставила им двойки за доклады, которые сделали нейросети. Причем тема была свободная — рассказывать могли про что угодно, хоть про мопсов или даже про капибар, но подача должна была быть исследовательской. Дети развалились на моем стуле, читали с экрана и даже не постарались найти что-то в интернете.

Я поставила два. Когда происходят такие ситуации, они даже не пытаются понять, за что им ставят такую отметку, — сразу обижаются. На одном из занятий с психологом им дали карточку с вопросом: «Что делать, если учитель поставил тебе плохую оценку, а ты считаешь, что это незаслуженно?» Все мои шестиклассники в один голос ответили: «Наорать!» Психолог сначала рассмеялась, решила, что это шутка. Но нет, дети говорили это на полном серьезе.

Кто-то может записать голосовое в личные сообщения с вопросительным: «А почему у меня два? Я вообще-то сдал работу, вы, наверное, потеряли листок». Без каких-либо приветствий и обращения по имени. Я, конечно, игнорирую, но на следующий день мне снова присылают сообщения и звонят, даже после того, как я объясняю, что надо общаться уважительнее.

«Что за уродский кот?»

Иногда я даю им стикеры или карточки для подсчета ответов, в обычной школе дети у меня визжали от счастья, пытались забрать это себе, здесь же я слышу демонстративное «Что за уродский кот? Дайте книжку» на весь класс, поэтому, конечно, приходится маневрировать, прикрикивать или прямо где-то жестко говорить: «Твое мнение меня не интересует».

Чтобы удержать внимание, приходится быть в тренде и следить за мемами, которые актуальны у детей

Роль играет еще и то, что они воспринимают меня немного иначе, чем коллег. Для них я не сестра, не подружка, но молодая девушка со своей личной жизнью, поэтому периодически мне без какого-либо стеснения задают вопросы о том, есть ли у меня парень, например. А старший класс может рассказывать свои личные переживания, поэтому я чаще всего в курсе, кто с кем поссорился или встречается.

Удерживать внимание школьников удается, конечно, мемами или короткими роликами из соцсетей. Например, на диктантах могу дать текст про Лабубу, аниме, петроков (популярная тема у детей — камни, за которыми ухаживают, как за домашними питомцами. — Прим. ред.) или про «Роблокс» (онлайн-игра. — Прим. ред.). Генерирую тексты в нейросетях, затем перерабатываю под свои потребности. Такой подход цепляет их внимание и добавляет уважения молодому «шарящему» учителю.

Комментарии
Гость
2 минуты
странно но в классе всегда есть группа детей поддерживающая учителя вот на них для начала и опирайтесь не превращая урок в разборки с крикунами
