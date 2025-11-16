НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 753мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на неделю в Ярославле
«Умные решения»
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Почему все любят Гарри Поттера
Образование Как изменятся сроки обучения в вузах из-за перехода на новую систему — данные Минобрнауки

Как изменятся сроки обучения в вузах из-за перехода на новую систему — данные Минобрнауки

Переход на новую систему начнут в 2026–2027 годах

255
Для некоторых сложных и научных профессий обучение будет длится 6 лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДля некоторых сложных и научных профессий обучение будет длится 6 лет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Для некоторых сложных и научных профессий обучение будет длится 6 лет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования для разных специальностей изменятся. В Минобрнауки отметили, что они будут определяться тем временем, которое необходимо для подготовки по специальности.

Переход на новую систему высшего образования вузы начнут в 2026–2027 годах. Срок обучения не будет единым. Так, инженеров, врачей и учителей будут учить 5 лет. Специалистов из сферы туризма — 4 года. По более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен 6-летний период подготовки.

Для направлений «востоковедение» и «африканистика» предлагается увеличить сроки обучения из-за особой сложности и большого объема материала. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Также вузы не смогут принимать на платное обучение абитуриентов, у которых средний результат ЕГЭ не достиг 50 баллов. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей, на остальные можно будет пройти с любыми результатами выпускных экзаменов.

Высшие учреждения откажутся от Болонской системы к 2027 году и перейдут на новую модель образования. Как это повлияет на систему высшего образования, мы рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Павел Балабанов
Минобрнауки Образование ЕГЭ Вуз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
С таким дипломом на Западе на работу не возьмут.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление