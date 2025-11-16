Как изменятся сроки обучения в вузах из-за перехода на новую систему — данные Минобрнауки

Для некоторых сложных и научных профессий обучение будет длится 6 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сроки обучения при переходе на новую модель высшего образования для разных специальностей изменятся. В Минобрнауки отметили, что они будут определяться тем временем, которое необходимо для подготовки по специальности.

Переход на новую систему высшего образования вузы начнут в 2026–2027 годах. Срок обучения не будет единым. Так, инженеров, врачей и учителей будут учить 5 лет. Специалистов из сферы туризма — 4 года. По более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен 6-летний период подготовки.

Для направлений «востоковедение» и «африканистика» предлагается увеличить сроки обучения из-за особой сложности и большого объема материала. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Кроме того, Минобрнауки намерено запретить высшим учебным заведениям искусственно занижать цены в целях привлечения большего количества студентов. По мнению ведомства, такая практика приводит к падению качества образования. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Также вузы не смогут принимать на платное обучение абитуриентов, у которых средний результат ЕГЭ не достиг 50 баллов. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей, на остальные можно будет пройти с любыми результатами выпускных экзаменов.