«Наказывать учеников, если требуется»: учителей хотят сделать неприкосновенными наравне с депутатами

Педагоги нуждаются в защите, считает Новичков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Госдуме прозвучало необычное предложение: придать школьным учителям статус, сопоставимый с депутатской неприкосновенностью. С такой идеей выступил парламентарий Николай Новичков.

Он резко высказался о нынешнем положении педагогов. По его мнению, статус учителя в обществе неоправданно занижен — и это срочно нужно менять.

Суть предложения в том, чтобы обеспечить педагогам надежную защиту: право отстаивать свою профессиональную позицию, возможность поддерживать дисциплину в классе, гарантию безопасности в конфликтах с родителями или школьным руководством.

«Учитель должен иметь право указывать родителям, если они не выполняют свои обязанности, и наказывать учеников, если требуется. Нужно вводить норму, запрещающую любое преследование учителей», — подчеркнул Новичков в интервью изданию «Абзац».

При этом депутат отмечает, что неприкосновенность не станет защитой педагогов от серьезных проступков. В случае тяжких нарушений закон позволит лишить учителя особого статуса, но только через решение авторитетного профессионального органа. В качестве примера Новичков называет Всероссийский съезд учителей.