НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

4 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,29
EUR 94,19
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
На машину рухнул столб с проводами
«Умные решения»
Где хоронить домашних животных
Распродажа иномарок по дешевке
Угон автобуса: видео
Расширение платных парковок
Схема пешеходного центра
Образование «Наказывать учеников, если требуется»: учителей хотят сделать неприкосновенными наравне с депутатами

«Наказывать учеников, если требуется»: учителей хотят сделать неприкосновенными наравне с депутатами

Рассказываем об инициативе подробнее

556
Педагоги нуждаются в защите, считает Новичков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПедагоги нуждаются в защите, считает Новичков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Педагоги нуждаются в защите, считает Новичков

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Госдуме прозвучало необычное предложение: придать школьным учителям статус, сопоставимый с депутатской неприкосновенностью. С такой идеей выступил парламентарий Николай Новичков.

Он резко высказался о нынешнем положении педагогов. По его мнению, статус учителя в обществе неоправданно занижен — и это срочно нужно менять.

Суть предложения в том, чтобы обеспечить педагогам надежную защиту: право отстаивать свою профессиональную позицию, возможность поддерживать дисциплину в классе, гарантию безопасности в конфликтах с родителями или школьным руководством.

«Учитель должен иметь право указывать родителям, если они не выполняют свои обязанности, и наказывать учеников, если требуется. Нужно вводить норму, запрещающую любое преследование учителей», — подчеркнул Новичков в интервью изданию «Абзац».

При этом депутат отмечает, что неприкосновенность не станет защитой педагогов от серьезных проступков. В случае тяжких нарушений закон позволит лишить учителя особого статуса, но только через решение авторитетного профессионального органа. В качестве примера Новичков называет Всероссийский съезд учителей.

Как вы относитесь к этому предложению?

Всё правильно, педагогов нужно защищать
Негативно: это может создать небезопасную обстановку для школьников
Хочу посмотреть результаты
ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Учитель Депутат Неприкосновенность
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
3 часа
Так детей уже можно бить, или еще нет?
Гость
2 часа
Вы задолбаетесь собирать съезд по каждому случаю "непедагогичного" поведения учителей - потому что учителя тоже разные бывают, так что это очередной пиарход накануне выборов
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление