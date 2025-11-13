В Госдуме предложили изменить подход к учебе: этот период будет считаться работой (но не для всех)

Авторы проекта считают, что это повысит привлекательность профессии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Период обучения студентов в педагогическом вузе могут включить в трудовой стаж. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, будет засчитываться в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения», — цитирует РИА Новости текст документа.

Как отмечают авторы инициативы, в регионах сохраняется нехватка учителей и высокая нагрузка на коллективы. По их мнению, включения учебы в стаж повысит привлекательность профессии педагога и поможет решить проблему старения кадров.

«Ведь стаж в этом случае начнет отсчитываться еще во время учебы, а не после устройства на работу», — подчеркнул Миронов.