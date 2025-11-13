НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В Госдуме предложили изменить подход к учебе: этот период будет считаться работой (но не для всех)

В Госдуме предложили изменить подход к учебе: этот период будет считаться работой (но не для всех)

Инициатива может помочь решить проблему кадров

Период обучения студентов в педагогическом вузе могут включить в трудовой стаж. С такой инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова.

«Период обучения в педагогическом вузе, начиная со второго курса, будет засчитываться в трудовой стаж по специальности на общих основаниях после успешного завершения обучения и последующего трудоустройства в государственную или муниципальную школу на установленный срок. Норма распространяется на обучающихся по аккредитованным программам высшего педагогического образования вне зависимости от формы обучения», — цитирует РИА Новости текст документа.

Как отмечают авторы инициативы, в регионах сохраняется нехватка учителей и высокая нагрузка на коллективы. По их мнению, включения учебы в стаж повысит привлекательность профессии педагога и поможет решить проблему старения кадров.

«Ведь стаж в этом случае начнет отсчитываться еще во время учебы, а не после устройства на работу», — подчеркнул Миронов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что замещающая кадровая потребность в педагогах до 2030 года составит 96 тысяч специалистов, 40 тысяч из них — учителя.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Гость
9 часов
До 2002 учеба в вузе всем в стаж засчитывалась. Но как всегда решили людей наикать.
Гость
8 часов
У нас сначала включат, а потом выключат. Всё зависит от экономических возможностей гос-ва. И всё будет по закону, а все будут в пролёте. А обучение в вузе засчитывается в профильных вузах силовых ведомств.
