Высшее образование становится недоступным? В России решили повысить проходные баллы по ЕГЭ — что это значит

В Минобрнауки РФ предложили повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ведомственные вузы. Если изменения будут приняты, они затронут шесть предметов: химию, биологию, физику, информатику, историю и английский язык.
Где-то чиновники намерены поднять планку на один балл, а где-то — сразу на десять. Очевидно, что в таком случае поступить в вуз станет еще сложнее (особенно гуманитариям). В этом тексте наши коллеги из Е1.RU собрали мнения экспертов и педагогов о грядущем изменении.
Что поменяется
С 2026/2027 учебного года минимальные баллы ЕГЭ могут поднять по следующим предметам:
химия — с 39 до 40 баллов;
биология — с 39 до 40;
физика — с 39 до 41;
информатика — с 44 до 46;
история — с 36 до 40;
иностранный язык — с 30 до 40.
По данным самого министерства, изменения затронут только 1% выпускников. Баллы решили поднять, чтобы повысить качество образования. Параллельно с этим в вузах планируют сократить количество платных мест. Например, в УрФУ под раздачу попали экономисты и юристы.
Кроме того, выпускникам, набравшим в среднем менее 50 баллов на ЕГЭ, хотят и вовсе запретить поступление в вузы.
Тех, кто не поступит, станет больше
По мнению Натальи Певневой, репетитора и руководителя тьюторского центра «Эпсилон» в Екатеринбурге, тяжелее всего повышение минимального порога по ЕГЭ воспримут те, кто как раз будет поступать на контракт, то есть платно.
«Однозначно запрос у школьников по баллам ЕГЭ вырастет, подготовка станет более усердной и качественной, но увеличение порогового значения повлечет и процент тех, кто не наберет этих баллов, — считает Наталья Певнева. — Обучение в престижных вузах требует более тщательного отбора абитуриентов, что позволит доучивать способных до получения диплома. При достойных баллах возможность выбора университетов сохранится».
Председатель Свердловского родительского комитета и руководитель Национальной родительской ассоциации Людмила Золотницкая поделила выпускников на три группы:
те, кто не хочет или боится сдавать ЕГЭ и после девятого класса поступает в колледж или техникум (кстати, процент таких школьников растет);
те, кто усердно готовится к ЕГЭ (будущие стобалльники, участники олимпиадных движений);
дети, которые хотят учиться в вузе, но не так успешны в обучении.
«Для третьей категории школьников это нововведение будет негативным», — считает Людмила Золотницкая.
Им будет сложнее поступить в вуз даже на платной основе, ведь на первый план теперь выходят не финансовые возможности семьи, а именно знания выпускника, оцененные в баллах ЕГЭ.
«Хочется верить, что экономический эффект от таких важных решений просчитан и изменения не только значительно повысят ценность высшего образования за счет понижения его доступности, но и положительно скажутся на качестве образования в вузах и подготовке научных кадров», — добавила эксперт.
Ущемляют гуманитариев?
Самые сильные изменения затронут иностранные языки. Минимальный порог баллов на ЕГЭ по этому предмету могут увеличить сразу на десять балов — с 30 до 40.
По мнению учительницы английского языка (мы не указываем имя по ее просьбе), такой резкий скачок точно ударит по мотивации детей.
«С каждым годом ЕГЭ сдавать всё сложнее: баллы за задания сокращаются, проходные баллы поднимаются — это всё очень сильно отражается на ментальном здоровье детей, — рассказала E1.RU педагог. — В течение года они и так видят только КИМы, а теперь станет сложнее поступить в вуз. Если увеличат порог по английскому языку на 10 баллов, поступивших явно станет меньше».
Это хорошо, ведь учиться будут те, кто правда знает язык. С другой стороны, это может повлиять на уровень безработицы в нашей стране, так как людей с высшим образованием становится всё меньше.
КИМы — контрольно-измерительные материалы, по которым школьники готовятся к ЕГЭ или ОГЭ.
Педагоги поделились с E1.RU тем, что в школах и без того сократили количество часов по английскому языку, а с таким повышением порога многие захотят изменить профиль, испугавшись нововведений, и совсем откажутся от сдачи ЕГЭ по иностранному.
Грядущие изменения прокомментировала и учительница химии. По этому предмету порог предлагают поднять всего на один балл, но даже он важен.
«Для части детей, которым лишь бы что-то сдать в надежде набрать минимальный порог для поступления на коммерцию, ситуация кардинально изменится, — уверена учительница. — Порой им не хватает одного или двух баллов для поступления. Среди них станет больше несдавших — это увеличение стресса. Как следствие, станет больше ребят, уезжающих с экзамена на скорой».
У детей должна быть альтернатива!
Историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с E1.RU отметил, что из-за небольших, но частых нововведений высшее образование становится всё менее доступным. Сокращаются платные места в вузах, а в сам ЕГЭ каждый год вносят подобные корректировки.
«Это свидетельствует об архаичности ЕГЭ и о том, что его надо либо отменить совсем, либо ввести какую-то альтернативу этому экзамену, — уверен Александр Снегуров. — Минобрнауки по своей инициативе повышает эти баллы, не согласовав свое решение с вузами. Это директивное отношение к школе и к вузам очень тревожит».
По словам эксперта, действия властей противоречат сами себе: с одной стороны, были созданы Военно-историческое общество и Российское географическое общество, написаны новые учебники по истории России. С другой стороны, именно по этим предметам идет существенное повышение проходных баллов.
«Это частность важная, но это частность. Происходит ограничение доступа людей к высшему образованию», — подчеркнул заслуженный учитель России.
Надо в принципе принимать всех желающих поступать в вуз. При онлайн-режиме это возможно: не нужно искать стулья и скамейки для того, чтобы рассадить людей в аудитории.
«И уже по итогам первой сессии смотреть, кто попал случайно, кто не хочет заниматься в вузе, — продолжил учитель. — Масса достойных людей отсекается платными местами, самим ЕГЭ, обстановкой проведения экзамена, нервотрепкой. Потом мы удивляемся: куда делись мотивированные, хорошо успевающие и занимающиеся общественной работой люди? Ну вот, их, в частности, отсекло Министерство образования».
Школы отчитываются властям, сколько у них детей набрали в диапазоне от 90 до 100 баллов на ЕГЭ, чтобы учителя получили премии за подготовку успешных выпускников. В этой погоне все забывают о других школьниках, которых у нас большинство.
«В Москве, к примеру, считают, сколько учеников получили 100, 95, 94 балла, а человек, получивший 80, 70, 60, 40 баллов, — это кто? Это наш же человек, наш ученик. Мы его просто игнорируем. Мы его откидываем, — возмутился Александр Снегуров. — Даже хорошо подготовленный человек может разволноваться. Ему может не повезти с вопросом, и всё — мы его заклеймили этими баллами».
Картина с этими баллами всех уже замучила и превратила в пленников рейтингов. Для манипулирования это хорошо, но у детей и педагогов расшатывается сознание и страдают нравственные категории.
Нужно ли поднимать минимальные баллы по ЕГЭ?
О том, что минимальные баллы ЕГЭ поднимут, начали говорить еще осенью 2024 года.