«У родителей нет трехмесячного отпуска»: в России предложили сократить летние каникулы

В случае сокращения придется сдвигать сроки ЕГЭ

182
В июне предложили проводить творческие уроки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ июне предложили проводить творческие уроки | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В июне предложили проводить творческие уроки

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сократить летние каникулы для школьников до двух месяцев предложили в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — заявила омбудсмен в эфире «Говорит Москва».

Как отметила Ярославская, прохождение новых тем заканчивается в апреле, так как сначала школьники отдыхают на майские праздники, потом начинаются итоговые аттестации. А потом дети отправляются на летние каникулы.

При этом у родителей возникает проблема, чем занять детей в эти три месяца. Уполномоченный по правам ребенка предложила сделать июнь учебным месяцем, когда школьники могли бы заниматься творческими предметами, например, рисованием, музыкой, физкультурой. Однако в этом случае придется сдвигать сроки ЕГЭ.

Ранее в Минобрнауки РФ предложили повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ведомственные вузы. Если изменения будут приняты, они затронут шесть предметов: химию, биологию, физику, информатику, историю и английский язык.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Гость
31 минута
Это всего лишь мысли одной женщины. Никто этот вопрос даже не рассматривал. Громкий заголовок и статья ради статьи.
Гость
26 минут
Наверняка она незамужняя. И детей нет.
