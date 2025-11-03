«У родителей нет трехмесячного отпуска»: в России предложили сократить летние каникулы

В июне предложили проводить творческие уроки Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Сократить летние каникулы для школьников до двух месяцев предложили в России. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», — заявила омбудсмен в эфире «Говорит Москва».

Как отметила Ярославская, прохождение новых тем заканчивается в апреле, так как сначала школьники отдыхают на майские праздники, потом начинаются итоговые аттестации. А потом дети отправляются на летние каникулы.

При этом у родителей возникает проблема, чем занять детей в эти три месяца. Уполномоченный по правам ребенка предложила сделать июнь учебным месяцем, когда школьники могли бы заниматься творческими предметами, например, рисованием, музыкой, физкультурой. Однако в этом случае придется сдвигать сроки ЕГЭ.