В российских школах хотят ввести дополнительные уроки. Но детям от этого должно стать легче

Ученикам хотят предоставить помощь в выполнении домашних заданий Источник: Максим Серков

В российских школах необходимо изменить систему домашних заданий и ввести дополнительные занятия для отстающих учеников. Об этом в разговоре с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Я предлагаю изменить сам подход к домашним заданиям, чтобы они перестали быть источником стресса и непонимания для детей. Ученики часто остаются один на один с заданиями, не зная, как их выполнить, не успев усвоить материал на уроке. В результате они либо обращаются к родителям, которым опять же приходится нанимать репетиторов, либо приходят в школу с невыполненной работой», — сказал Чернышов.

Он считает, что помощь с домашними заданиями должна входить в учебный процесс.

«Для этого необходима развитая система поддержки: активнее привлекать учителей, вводить ставки тьюторов и организовывать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе. Так у детей появится хоть немного времени на отдых и восстановление сил», — отметил депутат.