В российских школах хотят ввести дополнительные уроки. Но детям от этого должно стать легче

Автор инициативы отмечает, что у школьников станет больше времени на отдых

86
Ученикам хотят предоставить помощь в выполнении домашних заданий

Источник:

Максим Серков

В российских школах необходимо изменить систему домашних заданий и ввести дополнительные занятия для отстающих учеников. Об этом в разговоре с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Я предлагаю изменить сам подход к домашним заданиям, чтобы они перестали быть источником стресса и непонимания для детей. Ученики часто остаются один на один с заданиями, не зная, как их выполнить, не успев усвоить материал на уроке. В результате они либо обращаются к родителям, которым опять же приходится нанимать репетиторов, либо приходят в школу с невыполненной работой», — сказал Чернышов.

Он считает, что помощь с домашними заданиями должна входить в учебный процесс.

«Для этого необходима развитая система поддержки: активнее привлекать учителей, вводить ставки тьюторов и организовывать дополнительные занятия для отстающих прямо в школе. Так у детей появится хоть немного времени на отдых и восстановление сил», — отметил депутат.

Он добавил, что также необходимо сместить акцент с оценки на понимание ребенком темы: домашнее задание необходимо для более глубокого изучения материала. При этом если нововведения примут, то нужно будет доплачивать учителям за проведение внеурочных занятий, заключил Чернышов.

Виктория Корнеева
Школа Образование Домашнее задание Учеба Дети
