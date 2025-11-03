Не просто красивая корочка: россиянам предложили платить надбавку к зарплате за красный диплом

Россиянам, которые окончили колледжи или вузы с красным дипломом, предложили выплачивать надбавку к зарплате в течение первых трех лет работы. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.
«Предлагаю простой способ поддержки молодых специалистов с красным дипломом — выплачивать им надбавку в течение первых трех лет работы. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым», — сказал Миронов.
Он отметил, что большинство выпускников сталкиваются со сложностями при поиске работы из-за недостатка опыта. По словам депутата, по этой же причине у молодых специалистов зарплаты небольшие.
«Всё это приводит к тому, что молодые люди не спешат создавать семью и заводить детей, предпочитая встать на ноги», — считает Миронов.
Он добавил, что реализация этой инициативы может стать хорошим стимулом для студентов учиться усерднее.
