Не просто красивая корочка: россиянам предложили платить надбавку к зарплате за красный диплом

Не просто красивая корочка: россиянам предложили платить надбавку к зарплате за красный диплом

Инициатива должна помочь молодым специалистам встать на ноги после учебы

56
Надбавку предлагают платить из налогов

Надбавку предлагают платить из налогов

Источник:
Анна Никифорова / NGS55.RU

Россиянам, которые окончили колледжи или вузы с красным дипломом, предложили выплачивать надбавку к зарплате в течение первых трех лет работы. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

«Предлагаю простой способ поддержки молодых специалистов с красным дипломом — выплачивать им надбавку в течение первых трех лет работы. Делать это можно за счет части налогов и отчислений, которые работодатель удерживает из зарплаты сотрудника. Размер надбавки можно обсуждать, но он должен быть не символическим, а вполне ощутимым», — сказал Миронов.

Он отметил, что большинство выпускников сталкиваются со сложностями при поиске работы из-за недостатка опыта. По словам депутата, по этой же причине у молодых специалистов зарплаты небольшие.

«Всё это приводит к тому, что молодые люди не спешат создавать семью и заводить детей, предпочитая встать на ноги», — считает Миронов.

Он добавил, что реализация этой инициативы может стать хорошим стимулом для студентов учиться усерднее.

Ранее мы рассказывали, какую материальную поддержку от университета могут получить беременные студентки или студенческие семьи.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
