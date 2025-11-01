НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Школьникам предложили учиться по 12 лет: что ответили в Минпросвещения

Разбираемся, собираются ли принять инициативу

246
Школьникам предложили начинать обучение с шести лет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUШкольникам предложили начинать обучение с шести лет | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Школьникам предложили начинать обучение с шести лет

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что российские школы готовы к 12-летнему обучению. По его мнению, это лишь вопрос времени. Это предложение уже дошло до Минпросвещения. В чем суть идеи и как ее оценили — в материале.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени, я убежден, что мы к этому придем», — заявил Гриб в разговоре с РИА Новости.

Общественник добавил, что эту идею необходимо обсуждать без паники и без резких изменений. Гриб отметил, что в стране де-факто уже есть 12-летнее образование, потому что последний год обучения в дошкольных учреждениях «можно рассматривать как подготовку к школе, или „нулевку“».

В Минпросвещения не отклонили эту точку зрения, но отметили, что данная инициатива требует серьёзной проработки и не нуждается в поспешности.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС.

Нужно ли, по вашему мнению, переходить на 12-летнюю систему обучения?

Да, это было бы удобно
Нет, у детей и без того слишком много учебы
Меня этот вопрос не волнует
Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Обучение Минпросвещения
Комментарии
8
Гость
15 минут
Учиться надо 10 лет максимум! 12 лет нужно только для выкачивания денег из бюджета! Программу надо сокращать, убирая явно лишнее. Сейчас школьники младших классов мало загружены. Я помню сколько нам задавали уже в 1 классе и мы все успевали сделать, еще и погулять вдоволь. Начальная школа должна быть 3 года, никаких четырех лет. В старших классах появилось много лишнего, особенно по литературе. Есть русские классики и нечего забивать голову новоявленными писателями и поэтами, без которых мы обходились, но про которых знали и даже что-то читали. Многие произведения в школе не по возрасту совершенно, происходит тупое зазубривание. Японцы взяли за основу советскую систему образования, наши деятели от образования страдают ерундой, лишь бы пропиариться. Если вам так хочется, считайте хоть 5 детсада учебой, но в школе ребенок должен учиться только 10 лет!
Гость
51 минута
Что за глупости!
Читать все комментарии
