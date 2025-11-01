Школьникам предложили учиться по 12 лет: что ответили в Минпросвещения

Школьникам предложили начинать обучение с шести лет Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что российские школы готовы к 12-летнему обучению. По его мнению, это лишь вопрос времени. Это предложение уже дошло до Минпросвещения. В чем суть идеи и как ее оценили — в материале.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с шести лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь времени, я убежден, что мы к этому придем», — заявил Гриб в разговоре с РИА Новости.

Общественник добавил, что эту идею необходимо обсуждать без паники и без резких изменений. Гриб отметил, что в стране де-факто уже есть 12-летнее образование, потому что последний год обучения в дошкольных учреждениях «можно рассматривать как подготовку к школе, или „нулевку“».

В Минпросвещения не отклонили эту точку зрения, но отметили, что данная инициатива требует серьёзной проработки и не нуждается в поспешности.

«Подчеркну, что все решения, касающиеся изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — заявил Кравцов в беседе с ТАСС.