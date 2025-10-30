В Минобрнауки рассказали, сколько станет бюджетных мест в вузах в следующем году

Регионы получат больше 300 тысяч бюджетных мест Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Минобрнауки заявило, что в 2026/2027 учебном году вузы страны получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тыс. бюджетных мест, из которых воссоединенным регионам установлено порядка 28,5 тыс. мест», — говорится в публикации.

Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Как считают в Минобрнауки, это сделает высшее образование доступным не менее чем для 57,5% выпускников. Кроме того, в регионах число бюджетных мест планируется увеличить до 73,4%.

Среди направлений количество бюджетных мест увеличат по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям. По гуманитарным наукам, искусству и культуре, наоборот, запланировано незначительное уменьшение бюджетных мест.

Ранее мы рассказывали, что Минобрнауки хочет повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы. Подробнее — в материале.

Также уже со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.