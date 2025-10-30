НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

ясная погода, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

южн.

 753мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Раскупили билеты на концерт Булановой
«Умные решения» в недвижимости
Почему не работает интернет
Эвакуировали колледж
Погода на выходные
Скандал из-за качества питания в школах
Переезжает факультет крупного вуза
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Образование В Минобрнауки рассказали, сколько станет бюджетных мест в вузах в следующем году

В Минобрнауки рассказали, сколько станет бюджетных мест в вузах в следующем году

По гуманитарным наукам количество «бюджета» урежут

76
Регионы получат больше 300 тысяч бюджетных мест | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUРегионы получат больше 300 тысяч бюджетных мест | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Регионы получат больше 300 тысяч бюджетных мест

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Минобрнауки заявило, что в 2026/2027 учебном году вузы страны получат 620,5 тысячи бюджетных мест. Об этом министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Общий объем контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год, распределяемый на конкурсной основе, сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тыс. бюджетных мест, из которых воссоединенным регионам установлено порядка 28,5 тыс. мест», — говорится в публикации.

Из общего числа на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу бюджетных мест. Как считают в Минобрнауки, это сделает высшее образование доступным не менее чем для 57,5% выпускников. Кроме того, в регионах число бюджетных мест планируется увеличить до 73,4%.

Среди направлений количество бюджетных мест увеличат по инженерным, сельскохозяйственным, медицинским, математическим и естественно-научным специальностям. По гуманитарным наукам, искусству и культуре, наоборот, запланировано незначительное уменьшение бюджетных мест.

Ранее мы рассказывали, что Минобрнауки хочет повысить минимальные баллы за ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы. Подробнее — в материале.

Также уже со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.

Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Вуз Поступление ЕГЭ Бюджетные места в вузах Выпускник Минобрнауки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
в стабильной за счёт наших налогов учатся все кроме нас, со всего мира и братских рэспублик поступают на бюджетик
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление