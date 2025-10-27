Вы лучше всех знаете мир или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест по географии

Каждый из нас знает, что столица России — Москва. Для многих не составит труда найти ее на карте, а кто-то может сделать это даже с закрытыми глазами. Мы над вами так издеваться не станем, так что игры с завязыванием глаз оставьте на вечер. А сейчас предлагаем вам другое развлечение — интеллектуально-познавательное.