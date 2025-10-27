Вы лучше всех знаете мир или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест по географии

Каждый из нас знает, что столица России — Москва. Для многих не составит труда найти ее на карте, а кто-то может сделать это даже с закрытыми глазами. Мы над вами так издеваться не станем, так что игры с завязыванием глаз оставьте на вечер. А сейчас предлагаем вам другое развлечение — интеллектуально-познавательное.
Ниже вы найдете 10 вопросов по географии, которые проверят, как хорошо вы знаете мир. Готовы взглянуть правде в глаза?
До последнего времени в этой стране не было комаров. О каком месте речь?
Ирландия
Исландия
Дания
Финляндия
Какой город отмечен на карте?
Казань
Уфа
Чебоксары
Нижний Новгород
Действия французского романа Альбера Камю «Чума» (16+) происходят в Оране. В какой стране находится этот город?
Тунис
Марокко
Алжир
Ливия
Этот регион расположен в юго-восточной части европейской территории России в среднем течении реки Волги. Граничит с Республикой Татарстан, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областями. Климат — умеренно-континентальный. Основными полезными ископаемыми области являются нефть и попутный газ.
О каком регионе идет речь?
О Самарской области
О Чувашии
О Мордовии
О Пермском крае
Какую страну нужно посетить, чтобы побывать на стадионе «Сан Сиро»?
Испанию
Швейцарию
Португалию
Италию
Какой парк изображен на фото?
Парк «Краснодар»
Кисловодский национальный парк
Парк «Зарядье»
Парк «Монрепо»
Сколько языков имеют статус государственных в Боливии?
35
36
37
38
В России 11 часовых зон. Представим, что в Москве 17:00. Тогда сколько времени в Уфе?
Столько же — 17:00
19:00
21:00
23:00
У какого города такой герб?
Томск
Когалым
Киров
Казань
С этим государством не граничит Венгрия
С Австрией
Со Словакией
С Сербией
С Польшей