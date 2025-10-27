Вы лучше всех знаете мир или дальше дома носа не высовываете? Сложный тест по географии

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Высшее мастерство — ответить на все 10 вопросов нашего теста, пока крутится глобус. Вы бы так смогли?

Высшее мастерство — ответить на все 10 вопросов нашего теста, пока крутится глобус. Вы бы так смогли?



Илья Чикотин / 72.RU

Каждый из нас знает, что столица России — Москва. Для многих не составит труда найти ее на карте, а кто-то может сделать это даже с закрытыми глазами. Мы над вами так издеваться не станем, так что игры с завязыванием глаз оставьте на вечер. А сейчас предлагаем вам другое развлечение — интеллектуально-познавательное.

Ниже вы найдете 10 вопросов по географии, которые проверят, как хорошо вы знаете мир. Готовы взглянуть правде в глаза?

Тест по географии
Тест по географии
1 / 10

До последнего времени в этой стране не было комаров. О каком месте речь?

  • Ирландия

  • Исландия

  • Дания

  • Финляндия

2 / 10

Какой город отмечен на карте?

  • Казань

  • Уфа

  • Чебоксары

  • Нижний Новгород

3 / 10

Действия французского романа Альбера Камю «Чума» (16+) происходят в Оране. В какой стране находится этот город?

  • Тунис

  • Марокко

  • Алжир

  • Ливия

4 / 10

Этот регион расположен в юго-восточной части европейской территории России в среднем течении реки Волги. Граничит с Республикой Татарстан, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областями. Климат — умеренно-континентальный. Основными полезными ископаемыми области являются нефть и попутный газ.

О каком регионе идет речь?

  • О Самарской области

  • О Чувашии

  • О Мордовии

  • О Пермском крае

5 / 10

Какую страну нужно посетить, чтобы побывать на стадионе «Сан Сиро»?

  • Испанию

  • Швейцарию

  • Португалию

  • Италию

6 / 10

Какой парк изображен на фото?

  • Парк «Краснодар»

  • Кисловодский национальный парк

  • Парк «Зарядье»

  • Парк «Монрепо»

7 / 10

Сколько языков имеют статус государственных в Боливии?

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

8 / 10

В России 11 часовых зон. Представим, что в Москве 17:00. Тогда сколько времени в Уфе?

  • Столько же — 17:00

  • 19:00

  • 21:00

  • 23:00

9 / 10

У какого города такой герб?

  • Томск

  • Когалым

  • Киров

  • Казань

10 / 10

С этим государством не граничит Венгрия

  • С Австрией

  • Со Словакией

  • С Сербией

  • С Польшей

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Тест
