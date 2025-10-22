НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Что горело в центре
Судьба скандальной пристройки
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Запустят новый автобус
Где подготовить авто к холодам
Новогодние украшения
Бизнес по-женски
Образование ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным — кому стоит начать готовиться

ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным — кому стоит начать готовиться

Изменения вступят в силу не сразу

222
Новые правила будут действовать до 2029 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНовые правила будут действовать до 2029 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Новые правила будут действовать до 2029 года

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Об этом сообщается в соответствующем проекте министерства. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года. Рассказываем о проекте подробнее .

По новым правилам вузы сами смогут решать, включать ли ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов. Университеты должны определиться с выбором до 20 января следующего года. Под изменения попадут такие специальности, как:

  • юриспруденция;

  • реклама и PR;

  • социология;

  • таможенное дело;

  • конфликтология и другие.

Однако поступающим в 2026-м можно не беспокоиться: абитуриенты столкнутся с изменениями только в 2027 году, передает РИА Новости. Планируется, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Также мы писали о том, что в России хотят поднять минимальные баллы за ЕГЭ — изменения коснутся шести предметов.

А еще со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.

Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЕГЭ Законопроект Абитуриент
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
20 минут
Все правильно
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате
Анна
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление