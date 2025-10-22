ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным — кому стоит начать готовиться

Новые правила будут действовать до 2029 года Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления . Об этом сообщается в соответствующем проекте министерства. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года. Рассказываем о проекте подробнее .

По новым правилам вузы сами смогут решать, включать ли ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов. Университеты должны определиться с выбором до 20 января следующего года. Под изменения попадут такие специальности, как:

юриспруденция;

реклама и PR;

социология;

таможенное дело;

конфликтология и другие.

Однако поступающим в 2026-м можно не беспокоиться: абитуриенты столкнутся с изменениями только в 2027 году, передает РИА Новости. Планируется, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Также мы писали о том, что в России хотят поднять минимальные баллы за ЕГЭ — изменения коснутся шести предметов.

А еще со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.

Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.