ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным — кому стоит начать готовиться

Минобрнауки предложило сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления на популярные гуманитарные направления. Об этом сообщается в соответствующем проекте министерства. Нововведение может заработать уже с 1 марта 2026 года. Рассказываем о проекте подробнее .
По новым правилам вузы сами смогут решать, включать ли ЕГЭ по истории в список обязательных экзаменов. Университеты должны определиться с выбором до 20 января следующего года. Под изменения попадут такие специальности, как:
юриспруденция;
реклама и PR;
социология;
таможенное дело;
конфликтология и другие.
Однако поступающим в 2026-м можно не беспокоиться: абитуриенты столкнутся с изменениями только в 2027 году, передает РИА Новости. Планируется, что новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.
Также мы писали о том, что в России хотят поднять минимальные баллы за ЕГЭ — изменения коснутся шести предметов.
А еще со следующего года в вузах может уменьшиться количество платных мест. С 1 сентября 2025 года начал действовать закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Согласно ему, правительство может устанавливать правила определения стоимости платного обучения, количество студентов и направлений подготовки. Законопроект приняли для того, чтобы на платные места в вузах также действовал конкурс. Подробнее об этом — в нашем материале.
Кроме того, с 2026 года ЕГЭ ждет еще одно изменение — содержание экзаменов по всем предметам приведут в полное соответствие со школьной программой.
Также почитайте, когда стартует основной период сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году.