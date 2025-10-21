«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования

Кемеровчанка в шоке от нынешней системы педагогики Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Школа давно перестала учить — она делает вид, что учит. А настоящие знания дети получают не за партой, а за столом у репетитора. Так считает бывший учитель из Кемерово с 15-летним стажем, которая сейчас в частном порядке подготавливает детей к ЕГЭ. По ее мнению, вся эта модная «педагогическая шелуха» приводит лишь к стрессу и двойкам. А родители от этого краха образования вынуждены платить за то, что школа когда-то давала бесплатно. Почему система гибнет, но стобалльников при этом меньше не становится, она объяснила в колонке.

Была тут в сентябре на собрании общешкольного родительского комитета. Директор долго хвасталась заслугами, достижениями и отдельно успехами детей на ЕГЭ. Милая женщина долго рассказывала, какие высококлассные филологи здесь работают, ведь они смогли выпустить столько высокобалльников по русскому и литературе.

— Они могли подготовить наших ребят к сложным заданиям, и вот посмотрите, как блестяще они сдали предметы. Сколько детей перешагнули порог в 90 баллов! — вещал директор.

Родители одобрительно покачивали головой: мол, наши дети в надежных руках. А я сидела и еле сдерживала смех.

Да, задания в этом году и вправду были сложнейшие. Только баллы, которыми гордился директор, — моя заслуга. Многие дети-высокобалльники ходили ко мне на занятия весь 10-й и 11-й классы. Оставшаяся часть — работа моих коллег, таких же репетиторов, которых только в Кемерове сотни и сотни. Школа к успеваемости выпускников давно не имеет почти никакого отношения.

Во-первых, сам уровень преподавателей резко упал. Многие ушли из образования из-за низкой оплаты и кабальной работы. Я сама бросила школу пять лет назад, просто не смогла заставить себя выйти в новый учебный год. При ставке в 18 часов мне тогда «светило» пахать 40. И в субботу тоже. И проверка домашки — одна тетрадь тогда «стоила» что-то вроде 50 копеек, а у меня их было 139 штук по русскому и столько же по литературе. И отчеты. И конкурсы-олимпиады. И еще гора всего, от которой у меня реально нервно дергался глаз. И я ушла.

Следом за мной школу покинуло более половины педсостава. Почти все — на вольные репетиторские хлеба, кто-то в другую сферу, кто-то уехал из Кемерова в другой регион. На смену им почти никто не пришел — молодежь недолго держится в школе по тем же причинам, оставшиеся коллеги стареют. Студентами и недопедагогами, переучившимися из библиотекарей, менеджеров, экономистов, все дыры не заткнуть. Они сам предмет-то не знают толком, про методику преподавания, возрастную педагогику я вообще молчу. Вот и получается, что учитель как бы есть, а знаний нет: ни как бы, ни в принципе.

Во-вторых, школы дико перегружены. В классе моего сына учится 34 человека. Три ряда по шесть парт. Причем много детей, которые в силу воспитания или психофизического развития не могут себя нормально вести. Мой ребенок часто приходит и говорит, что весь урок русского языка учитель сначала пытался их успокоить, а потом у него сорвало резьбу, и он начал орать. На всех. Я не осуждаю бывшего коллегу: у меня бы тоже сорвало, но детям, которые реально пришли в школу учиться, а не в смартфонах зависать, зачем такой перформанс видеть?

Вот и получается, что родители приводят мне двоечника, который ничего не понимает и не запоминает. После месяца-двух индивидуальных занятий в тишине, покое и комфорте ребенок резко начинает делать успехи. А дело даже не во мне — у подростка наконец появились человеческие условия обучения, где ему объяснят сложное правило столько раз, сколько нужно. И не поставят двойку. Не наорут. Не унизят. Где его приободрят словом «молодец» за самые скромные успехи.

В-третьих, современную школьную программу составляли те же люди, которые настраивали светофоры на проспекте Химиков . Расписание забито непонятными разговорами о важном, какими-то моими горизонтами, ОДНК, ОБЗР, ХБЗ, ЕКЛМН и т. д. и т. п. Учиться базовым дисциплинам когда?

Школьники вместе с учителем несутся по программе галопом по Европам, толком не останавливаясь ни на одной теме. А между тем классический долбежно-крепежный метод — лучшее, что было придумано прусской, а затем и советской системой образования. Я в профессии 15 лет, и весь мой опыт доказывает, что только алгоритм «выучили правило — отработали его до тошноты» действует всегда и со всеми. Эти кейсы, синквейны, квизы, круизы, проекты, респекты и прочая модная шелуха не дают стабильного и стобалльного результата. Ни один репетитор не использует в работе то, что заставляют применять педагогов в школах. Тетрадь, ручка, голова и задания — такова формула успеха.

В-четвертых, нагрузка учителей сейчас запредельна . Они, как бурлаки на Волге, беспросветно тянут накренившуюся под многочисленными нововведениями баржу российского образования. Им не до творчества и не до индивидуальной работы с учениками.

В начале своего педагогического пути я часто засиживалась с ребятами, которые не понимали тему, искала к ним подход, учитывала при обучении их особенности. Администрация на это всё смотрела-смотрела и решила… вменить мне это всё в обязанности на добровольных началах. То есть бесплатно. А дома меня ждали дети и тетради, напоминаю. Тогда еще по 10 копеек штука. Больше я себе такого аттракциона милосердия не позволяла.

Ну и в-пятых. Репетитору несут живые немалые деньги . И за это его уважают. Парадоксально, да? Но такова психология человека: мы ценим только то, что дорого нам дается.

Никто никогда не позволял себе говорить со мной пренебрежительно, предъявлять какие-то претензии, обвинять в плохой учебе ребенка. Наоборот, меня «передают» из рук в руки, договариваются о занятиях сильно заранее, приводят младших братьев и сестер. Я имею возможность выбирать, с кем я буду работать, а кому откажу (по разным причинам, но чаще всего из-за избалованности или если дите совсем не хочет учиться). Есть ли это у моих бывших коллег? Не думаю…

Иногда мне снова снится школа. Я скучаю по ней, чего душой кривить. Это всё же совершенно особая атмосфера. Вернее — как ни печально — ее остатки. Потому что почти всё в ней сейчас показуха: и ВК-паблики, которые как на одно лицо, и мероприятия «для галочки», и учителя без педагогического образования, и обучение не для знаний, а для зачета, и сами результаты экзаменов. Всё — чтобы очередной директор или министр мог отчитаться о своей успешной управленческой работе. Где и как на самом деле ваши дети будут учиться, не волнует — увы — уже никого.

Катерина Одинцова Автор мнения