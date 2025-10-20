НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате

Работы много, денег мало. Откровенный рассказ учителя о графике и зарплате

Чтобы в конце месяца видеть приличную сумму на карте, нужно брать дополнительные часы

353
Большинство учителей берут несколько ставок | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Большинство учителей берут несколько ставок

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Зарплаты педагогов — вечный проблемный вопрос. По подсчётам Росстата, в 2025 году средняя зарплата учителей в России составила 55 634 рубля. Хотя во всех регионах она разная. Самые низкие — на Северном Кавказе. Средний заработок педагога там колеблется на уровне 29 тысяч рублей.

Наши коллеги из NGS55.RU решил узнать, насколько цифры официальной статистики отличаются от реальности. Для этого они поговорили с учительницей из омской школы. О том, сколько приходится работать педагогам и сколько за это платят, — в колонке.

Далее — рассказ от первого лица.

«Не знаю, сколько выдержу в таком режиме»

«Приходится вставать в 5 утра» | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

«Приходится вставать в 5 утра»

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

Для понимания ситуации: в школе я работаю около двух лет, преподаю русский язык и литературу, параллельно учусь в магистратуре. Минимальная учительская ставка — 18 часов в неделю. Сейчас у меня 24 часа. Мне все коллеги и одногруппники говорят, что я везучий человек, потому что это мало. Многие учителя мечтают о такой ставке, а я не представляю, как можно брать больше часов.

Это не так легко, как кажется. Ты не просто приходишь в школу и проводишь уроки. Тебе нужно к ним еще готовиться. Это занимает много времени: нужно продумать, что и как говорить, подготовить задания, презентацию, подобрать дополнительные материалы. Ставка 24 часа — это на самом деле вообще не 24 часа работы.

Сейчас у меня такой график, что приходится вставать в 5 утра. Я собираюсь, еду в школу. Там примерно до 13:00 веду уроки, потом еще на час-полтора остаюсь проверять тетради. Дальше еду в университет, а домой возвращаюсь только около 22:00. Иду в магазин, ужинаю, готовлю уроки на следующий день и ложусь спать.

Конечно, это очень тяжело. Возможность отоспаться есть только в выходные. Не знаю, сколько я еще выдержу в таком режиме.

«Приходится подрабатывать»

Оклад учителя могут увеличивать в зависимости от опыта работы | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Оклад учителя могут увеличивать в зависимости от опыта работы

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Тема зарплат поднимается на каждом совещании, но звучит в духе «денег нет, но вы держитесь». Все только мечтают увидеть то, что обещают депутаты, но все эти заоблачные цифры пока так и не воплотились в реальность. Приходится подрабатывать репетиторством или добирать дополнительные часы в школе: организация кружков, дополнительных занятий, мероприятий и так далее.

За минимальную ставку сейчас платят около 10 тысяч, если без надбавок. Я так и работала в прошлом году. Сейчас часов больше, но я пока не знаю, сколько именно мне начислят. Получила диплом, поэтому вроде как должен быть двойной оклад (молодым педагогам, которые устроились в школу в течение пяти лет после выпуска из учебного заведения, платят повышенную зарплату. — Прим. ред.). При этом мне пришел аванс примерно такой же, как раньше. В сумме зарплата будет, мне кажется, около 30 тысяч.

Это, конечно, очень печально. Как-то заработать можно только за счет разных надбавок. Понемногу доплачивают за проверку тетрадей, организацию мероприятий, подготовку детей к олимпиадам и так далее.

По информации департамента образования Омска, рекомендуемый оклад учителя в городе — 10 550 рублей. Его могут повышать в зависимости от стажа и квалификационной категории педагога. Эта сумма не менялась с 2008 года.

«Это не моя профессия мечты»

За классное руководство учителям доплачивают | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

За классное руководство учителям доплачивают

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Классного руководства у меня нет. Его обычно заставляют брать всех, но из-за того, что я еще учусь, ко мне более лояльное отношение. За эту работу очень много тоже доплачивать не будут. Какие-то крохи, около семи тысяч.

Иной раз попадается такой класс, что и за 70 000 не хочешь его брать. Бывают очень сложные ребята. Они хулиганят, а ты за них ответственна. Я, наверное, совсем не хотела бы быть классным руководителем. Тем более если берешь 5-й класс, будь добр доведи их до одиннадцатого. Очень тяжело оставлять детей, когда они к тебе привязываются. Да и ты сам привязываешься, странно их бросать на полпути.

Я себе отдаю отчет в том, что это не моя профессия мечты, не планирую оставаться в школе навсегда, поэтому не хочу брать классное руководство.

Анна
Согласны с автором?
Да
Нет

Ранее NGS55.RU публиковал колонку о проблемах молодого педагога в школе.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Учитель Зарплата График работы
