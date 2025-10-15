Грамотные в Ярославле есть? Тогда попробуйте написать все слова без единой ошибки. Тест

Считаете себя грамотным человеком? Тогда докажите это на практике. В нашем тесте собраны самые коварные и популярные ошибки, которые подстерегают даже тех, кто уверенно ориентируется в правилах русского языка. Обещаем, мы не станем углубляться в лингвистические дебри, а проверим правописание тех слов, с которыми сталкиваемся практически каждый день. Приготовьтесь, результат может вас удивить.
Разомнемся: как напишете название хищного зверька семейства куньих?
Россомаха
Росомаха
Рассамаха
Расомаха
Где все слова написаны верно?
Пост-апокалипсис, пост-акне
Постапокалипсис, пост-акне
Постапокалипсис, постакне
Пост-апокалипсис, постакне
Художник <…> событие на холсте. Какое слово пропущено?
Запечатлел
Воспечатлел
Запечатлил
Все варианты верны
Спортсмены на Олимпиаде завоевали три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую…
Медали
Медаль
Медалей
Все варианты верны
Жарю на кухне…
Маслят
Маслята
Маслятов
Масляты
Фирма делает ремонты…
«Под ключ»
Подключь
Под-ключ
Под ключ
Где закралась ошибка?
Береги честь смолоду
Рубить с плеча
С лету хватает
Взял барьер с наскока
Напишите верно словами 21,5%
Двадцать один с половиной процентов
Двадцать один с половиной процент
Двадцать один с половиной процента
Все варианты допустимы
Сможете правильно заполнить пропуски: «Средн…вековый перепи…ик священных текстов, ут…мленный м…н…тонной работой»?
Средневековый переписчик священных текстов, утомленный манатонной работой
Средневековый переписчик священных текстов, утамленный монотонной работой
Средневековый переписщик священных текстов, утомленный монотонной работой
Средневековый переписчик священных текстов, утомленный монотонной работой
А здесь всё напишете правильно: «На до…атой тер…асе близ мож…евельника, сидя на …т…манке, весну…атая Агрип…ина Сав…ична и…по…ишка по…чевала в…н…гретом и прочими я…ствами колле…жского ас…ес…ора Филиппа Ап…ол…инариевича под акк…мпан…мент виолончели и ак…рдеона»?
На дощатой терасе близ можевельника, сидя на атоманке, веснущчатая Агриппина Савична изподтишка потчевала винигретом и прочими яствами коллежского ассессора Филиппа Аполлинариевича под аккомпанемент виолончели и аккордеона.
На досчатой террасе близ можжевельника, сидя на атаманке, веснушчатая Агриппина Савична из-под тишка потчевала венигретом и прочими яствами колледжского ассессора Филиппа Апполинариевича под аккомпанимент виолончели и аккордеона.
На дощатой террасе близ можжевельника, сидя на оттоманке, веснушчатая Агриппина Саввична исподтишка потчевала винегретом и прочими яствами коллежского асессора Филиппа Аполлинариевича под аккомпанемент виолончели и аккордеона.
На досчатой террасе близ можевельника, сидя на оттаманке, веснущатая Агрипина Савична из-под-тишка потчевала венегретом и прочими явствами коллежского ассесора Филиппа Апполлинариевича под аккампанемент виолончели и аккордеона.