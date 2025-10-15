НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Грамотные в Ярославле есть? Тогда попробуйте написать все слова без единой ошибки. Тест

Грамотные в Ярославле есть? Тогда попробуйте написать все слова без единой ошибки. Тест

Всего 10 заданий помогут выяснить, кто тут настоящий грамотей

Готовы проверить, насколько ваш «внутренний корректор» справляется с самыми частыми ошибками?

Готовы проверить, насколько ваш «внутренний корректор» справляется с самыми частыми ошибками?

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Считаете себя грамотным человеком? Тогда докажите это на практике. В нашем тесте собраны самые коварные и популярные ошибки, которые подстерегают даже тех, кто уверенно ориентируется в правилах русского языка. Обещаем, мы не станем углубляться в лингвистические дебри, а проверим правописание тех слов, с которыми сталкиваемся практически каждый день. Приготовьтесь, результат может вас удивить.

ТЕСТПройден 58 раз
1 / 10

Разомнемся: как напишете название хищного зверька семейства куньих?

  • Россомаха

  • Росомаха

  • Рассамаха

  • Расомаха

2 / 10

Где все слова написаны верно?

  • Пост-апокалипсис, пост-акне

  • Постапокалипсис, пост-акне

  • Постапокалипсис, постакне

  • Пост-апокалипсис, постакне

3 / 10

Художник <…> событие на холсте. Какое слово пропущено?

  • Запечатлел

  • Воспечатлел

  • Запечатлил

  • Все варианты верны

4 / 10

Спортсмены на Олимпиаде завоевали три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую…

  • Медали

  • Медаль

  • Медалей

  • Все варианты верны

5 / 10

Жарю на кухне…

  • Маслят

  • Маслята

  • Маслятов

  • Масляты

6 / 10

Фирма делает ремонты…

  • «Под ключ»

  • Подключь

  • Под-ключ

  • Под ключ

7 / 10

Где закралась ошибка?

  • Береги честь смолоду

  • Рубить с плеча

  • С лету хватает

  • Взял барьер с наскока

8 / 10

Напишите верно словами 21,5%

  • Двадцать один с половиной процентов

  • Двадцать один с половиной процент

  • Двадцать один с половиной процента

  • Все варианты допустимы

9 / 10

Сможете правильно заполнить пропуски: «Средн…вековый перепи…ик священных текстов, ут…мленный м…н…тонной работой»?

  • Средневековый переписчик священных текстов, утомленный манатонной работой

  • Средневековый переписчик священных текстов, утамленный монотонной работой

  • Средневековый переписщик священных текстов, утомленный монотонной работой

  • Средневековый переписчик священных текстов, утомленный монотонной работой

10 / 10

А здесь всё напишете правильно: «На до…атой тер…асе близ мож…евельника, сидя на …т…манке, весну…атая Агрип…ина Сав…ична и…по…ишка по…чевала в…н…гретом и прочими я…ствами колле…жского ас…ес…ора Филиппа Ап…ол…инариевича под акк…мпан…мент виолончели и ак…рдеона»?

  • На дощатой терасе близ можевельника, сидя на атоманке, веснущчатая Агриппина Савична изподтишка потчевала винигретом и прочими яствами коллежского ассессора Филиппа Аполлинариевича под аккомпанемент виолончели и аккордеона. 

  • На досчатой террасе близ можжевельника, сидя на атаманке, веснушчатая Агриппина Савична из-под тишка потчевала венигретом и прочими яствами колледжского ассессора Филиппа Апполинариевича под аккомпанимент виолончели и аккордеона. 

  • На дощатой террасе близ можжевельника, сидя на оттоманке, веснушчатая Агриппина Саввична исподтишка потчевала винегретом и прочими яствами коллежского асессора Филиппа Аполлинариевича под аккомпанемент виолончели и аккордеона. 

  • На досчатой террасе близ можевельника, сидя на оттаманке, веснущатая Агрипина Савична из-под-тишка потчевала венегретом и прочими явствами коллежского ассесора Филиппа Апполлинариевича под аккампанемент виолончели и аккордеона. 

