«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ

Молодым учителям в школе непросто Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

24-летняя Анна (имя изменено) около двух лет работает в одной из школ Омска. Она преподает русский язык и литературу. Наши коллеги из NGS55.RU поговорили с ней и узнали, с какими проблемами сталкиваются молодые педагоги. Все подробности — в колонке Анны.

Далее — от первого лица.

«Отрываю от себя куски»

Сложнее всего работать с подростками Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Работать в школу я пришла в марте позапрошлого года. Мне дали восьмые классы, которые долгое время были без учителя из-за проблемы с кадрами. Вела у них уроки только последнюю четверть. В прошлом году у меня были седьмые классы, и я параллельно проходила практику от университета в шестых. Сейчас веду уроки в пятых.

Особенно трудно работать именно с седьмыми и восьмыми классами: пик подросткового возраста. Дети пытаются самовыражаться, протестовать. У них считается крутым материться, шутить ниже пояса. Это тяжело для молодого педагога. Возникает ощущение, что во мне видят старшую сестру, а не учителя: постоянно переходят на разговоры личного характера во время урока, игнорируют задания и т. д.

Мне крайне сложно справиться с этой проблемой, потому что даже строгие замечания не помогают. В конце концов, я выгляжу так, как выгляжу, и явно отличаюсь от коллег. Этого не отнять. Мне говорят, что мне не дашь на вид и 24 лет.

В сложных ситуациях стараюсь воззвать к эмпатии детей: «Раз говорите, что любите, покажите это своими поступками. Мне не нужны никакие подарки. Намного приятнее видеть вашу заинтересованность и уважительное отношение». Это работает, но недолго. Приходится напоминать.

Из школы часто ухожу как выжатый лимон. Буквально чувствую, что отрываю от себя куски, потому что нужно уделить время каждому. Дети хотят общаться, подходят на перемене. Получается, что нет времени отдохнуть от урока.

Подростки в свободное время приходят обсудить со мной какие-нибудь фанфики, потому что я тоже разбираюсь в этой теме, а более взрослые учителя их не поймут. Как-то сказала моим пятиклашкам: «Люблю вас, конечно, но иногда бесите».

«Бывает некомфортно в коллективе»

Старшие коллеги не всегда поддерживают Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Со стороны старших коллег молодые педагоги нередко сталкиваются с предвзятым отношением. Мне бывает некомфортно в коллективе, потому что понимаю: во мне видят какую-то школьницу.

Как-то произошел такой случай. У нас есть в школе двойной кабинет для английского. Он состоит из двух маленьких помещений, в одном из которых занимается первая группа, во втором — соответственно, вторая. Нас с седьмым классом отправили в одну из половинок, потому что в этот день была проблема с наличием пустых кабинетов. В другой половине занимался еще один класс. Их учитель недовольно посмотрела на нас и как будто с барского плеча дала разрешение: «Проходите, только сидите тихо, не мешайте». Будто бы у нас не такое же право на урок, как у них.

В этом году одна из классных руководителей задалась вопросом, почему у моих детей такие хорошие оценки, ведь 5-й класс — период адаптации к среднему звену, а значит, показатели должны были ухудшиться. Раз у меня одни четверки и пятерки, значит, я ставлю их необъективно. Мой аргумент, что вначале все стараются понравиться и потому многие получают оценки выше, ее не убедил.

«Боюсь даже слово лишнее сказать»

Родители часто не хотят решать проблемы с дисциплиной у детей Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Вопиющих ситуаций с родителями вспомнить не могу, поскольку вживую встречаемся мы нечасто. Каждый раз, когда меня видели на собраниях, все удивлялись моему возрасту, но пытались быть дружелюбными. А что уж они обсуждают дома, кто их знает.

Некоторые, наоборот, радовались молодому учителю, потому что были уверены, что он может сблизиться с детьми, ему доверятся в случае какой-либо проблемы, с которой не пойдут к другим учителям.

Трудности с родителями обычно возникают из-за их отношения к педагогам. Мы обязаны всем, а вот прав и рычагов давления не осталось. Как воспитывать детей, если их не напугаешь ни замечанием в дневник, ни докладной на имя директора? Они знают, что никто не может их отчислить, пока они не получат аттестат об окончании девяти классов. Отсюда вседозволенность. Как только просишь родителей посодействовать, отвечают, что поддерживать дисциплину — наша обязанность.

Однажды мама семиклассника возмутилась, что у ее сына на полях в рабочей тетради рисунки. Как будто мы ничем не занимаемся на уроках. Для меня это странно. Во-первых, в мои тетради, когда была школьницей, родители не смотрели. Во-вторых, я не могу следить за каждым учеником. У меня их 30 человек.

Недавно я, вспомнив старое доброе выражение «сладкая парочка», пожурила девочку и мальчика, которые шумели на уроке. Мама ученицы позвонила, чтобы сказать о том, как это непедагогично, ведь ее дочка никогда еще с мальчиком даже за ручку не держалась.

Все дети знают: на моих уроках никогда не прозвучит оскорбление в их адрес. Если такая безобидная вещь, которая нашим поколением была бы воспринята как шутка, задела чувства родителей, я боюсь даже слово лишнее сказать.

«Ничего в системе не меняется»

Еще одна проблема учителей — зарплаты Источник: Александр Румянцев / NGS55.RU

Сейчас я выгорела. Хотя молодой специалист и только пришла. Тяжело отдавать всю себя, старательно готовиться к урокам, делать презентации, когда это не ценят.

Ты приходишь с горящими глазами. Не хочешь кричать, унижать, оскорблять, добавлять детям проблем. Некоторые учителя даже в туалет не отпускают и не дают попить, когда очень хочется. Для меня это зверство какое-то, но школьники привыкли к такому отношению и обросли броней. Мои благие намерения ни к чему хорошему не привели.

Сейчас понимаю, что такая работа не стоит всех этих нервов. Особенно в финансовом плане. Я молодая, мне нужно снимать квартиру, как-то себя обеспечивать, куда-то выбираться, заниматься любимым хобби, покупать красивую одежду. Для этого нужны деньги. Работая в школе, я не могу покрыть все расходы. Оставаться там навсегда не планирую, потому что ничего в системе не меняется.

Анна