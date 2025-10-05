НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 754мм 66%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Что горело в Ярославле
Классы на карантине
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Необычные рыбы в Ярославской области
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Образование В Госдуме хотят начать раздавать учителям квартиры: условия

В Госдуме хотят начать раздавать учителям квартиры: условия

Такую инициативу озвучил депутат

210
По задумке, если отработать в школе положенный срок, можно будет получить квартиру в собственность | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПо задумке, если отработать в школе положенный срок, можно будет получить квартиру в собственность | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По задумке, если отработать в школе положенный срок, можно будет получить квартиру в собственность

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме предложили предоставлять учителям служебное жилье. С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Парламентарий направил официальные обращения министру просвещения Сергею Кравцову, а также в Минстрой.

«Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10–15 лет работы в школе», — говорится в тексте письма, с которым ознакомилось РИА Новости.

Программа будет ориентирована в первую очередь на тех, кто только начинает свой профессиональный путь и остро нуждается в решении жилищной проблемы. Главными условиями станут:

  • отсутствие собственного жилья у педагога;

  • наличие оконченного высшего профильного образования;

  • трудоустройство в школе на полную ставку.

Но и о тех, кто уже отдал образованию десятилетия, не забыли. Ярослав Нилов отметил, что отдельного внимания заслуживают инициативы по предоставлению жилья опытным учителям, чей стаж работы перевалил за 25 лет. Этот вопрос, по мнению депутата, также требует тщательной проработки.

Теперь инициатива находится на рассмотрении в профильных министерствах, от которых будет зависеть ее дальнейшая судьба.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Учитель Квартира Госдума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление