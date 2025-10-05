В Госдуме хотят начать раздавать учителям квартиры: условия

По задумке, если отработать в школе положенный срок, можно будет получить квартиру в собственность Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Госдуме предложили предоставлять учителям служебное жилье. С такой инициативой выступил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Парламентарий направил официальные обращения министру просвещения Сергею Кравцову, а также в Минстрой.

«Представляется логичным внедрение государственной программы поддержки, направленной на предоставление служебного жилья с возможностью его дальнейшей приватизации по истечении 10–15 лет работы в школе», — говорится в тексте письма, с которым ознакомилось РИА Новости.

Программа будет ориентирована в первую очередь на тех, кто только начинает свой профессиональный путь и остро нуждается в решении жилищной проблемы. Главными условиями станут:

отсутствие собственного жилья у педагога;

наличие оконченного высшего профильного образования;

трудоустройство в школе на полную ставку.

Но и о тех, кто уже отдал образованию десятилетия, не забыли. Ярослав Нилов отметил, что отдельного внимания заслуживают инициативы по предоставлению жилья опытным учителям, чей стаж работы перевалил за 25 лет. Этот вопрос, по мнению депутата, также требует тщательной проработки.