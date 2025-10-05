Завалитесь на половине вопросов: сложный тест на школьные знания

Вы не забыли, что 5 октября в России отмечается День учителя? А что для учителей самое главное? Правильно! Главное — чтобы дневники учеников пестрели пятерками. И не только за сбор макулатуры. Так что предлагаем отставить лишние слова и не тратиться на дурацкие и ненужные подарки. Вместо этого скиньтесь на шторы ответьте на 10 вопросов из школьной программы и покажите результаты своему учителю. Если они, конечно, окажутся высокими.