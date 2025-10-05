Завалитесь на половине вопросов: сложный тест на школьные знания

Вы не забыли, что 5 октября в России отмечается День учителя? А что для учителей самое главное? Правильно! Главное — чтобы дневники учеников пестрели пятерками. И не только за сбор макулатуры. Так что предлагаем отставить лишние слова и не тратиться на дурацкие и ненужные подарки. Вместо этого
скиньтесь на шторы ответьте на 10 вопросов из школьной программы и покажите результаты своему учителю. Если они, конечно, окажутся высокими.
Как называется знак корня в алгебре?
Функция
Модуль
Радикал
Логарифм
Мама купила несколько яблок по 25 копеек и несколько груш по 40 копеек. И уплатила за всё 3 рубля 10 копеек. Если бы она купила столько груш, сколько купила яблок, а яблок столько, сколько она купила груш, то уплатила бы на 30 копеек больше прежнего. Сколько яблок и сколько груш купила мама?
8 яблок и 3 груши
4 яблока и 8 груш
9 яблок и 2 груши
6 яблок и 4 груши
Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:
Четырьмястами строчками
Шестьюстами учениками
Свыше пятисот шестидесяти тысяч километров
В двух тысячи восьмом году
У какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли?
У Маленького Мука
У Мерлина
У Гудвина
У старика Хоттабыча
Нужно огородить двор со стороны улицы. Длина двора с этой стороны 20 метров. Сколько столбов нужно для этого забора, если ставить их на расстоянии 2 метра друг от друга?
9 столбов
10 столбов
11 столбов
12 столбов
Кто открыл Антарктиду?
Беллинсгаузен и Лазарев
Дежнёв и Лаптев
Нансен и Беринг
Амундсен и Балтимор
Назовите прозвище владимирского князя Всеволода, правившего в XII веке
Вещий
Большое Гнездо
Красное Солнышко
Мудрый
Лев Толстой прожил 82 года. В XIX веке он прожил на 62 года больше, чем в XX. В каком году родился и в каком умер Лев Толстой?
1862–1944
1828–1910
1843–1925
1834–1916
Какого бунта не было в истории России?
Медного
Пенькового
Соляного
Хлебного
Кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара?
Муравьишка-хвастунишка
Кот в сапогах
Добрыня Никитич
Дядя Степа
Ну и не забывайте, что знания знаниями, но еще важно не забыть подарить преподавателю открытки на День учителя. А то без них совершенно никакого праздничного настроения не будет. А нет настроения — нет пятерок.