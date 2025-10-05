НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

2 м/c,

ю-в.

 754мм 66%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Закрывали аэропорт
Что горело в Ярославле
Классы на карантине
Сэкономить время и нервы на врачах
145-летний памятник изнутри
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Афиша на октябрь
Образование Тест Завалитесь на половине вопросов: сложный тест на школьные знания

Завалитесь на половине вопросов: сложный тест на школьные знания

Дети и те лучше справятся

281
Уважаемые дети, передайте этот тест своим родителям и проверьте, кто с ним справится лучше | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUУважаемые дети, передайте этот тест своим родителям и проверьте, кто с ним справится лучше | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Уважаемые дети, передайте этот тест своим родителям и проверьте, кто с ним справится лучше

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Вы не забыли, что 5 октября в России отмечается День учителя? А что для учителей самое главное? Правильно! Главное — чтобы дневники учеников пестрели пятерками. И не только за сбор макулатуры. Так что предлагаем отставить лишние слова и не тратиться на дурацкие и ненужные подарки. Вместо этого скиньтесь на шторы ответьте на 10 вопросов из школьной программы и покажите результаты своему учителю. Если они, конечно, окажутся высокими.

ТЕСТПройден 33 раза
1 / 10

Как называется знак корня в алгебре?

  • Функция

  • Модуль

  • Радикал

  • Логарифм

2 / 10

Мама купила несколько яблок по 25 копеек и несколько груш по 40 копеек. И уплатила за всё 3 рубля 10 копеек. Если бы она купила столько груш, сколько купила яблок, а яблок столько, сколько она купила груш, то уплатила бы на 30 копеек больше прежнего. Сколько яблок и сколько груш купила мама?

  • 8 яблок и 3 груши

  • 4 яблока и 8 груш

  • 9 яблок и 2 груши

  • 6 яблок и 4 груши

3 / 10

Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова:

  • Четырьмястами строчками

  • Шестьюстами учениками

  • Свыше пятисот шестидесяти тысяч километров

  • В двух тысячи восьмом году

4 / 10

У какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли?

  • У Маленького Мука

  • У Мерлина

  • У Гудвина

  • У старика Хоттабыча

5 / 10

Нужно огородить двор со стороны улицы. Длина двора с этой стороны 20 метров. Сколько столбов нужно для этого забора, если ставить их на расстоянии 2 метра друг от друга?

  • 9 столбов

  • 10 столбов

  • 11 столбов

  • 12 столбов

6 / 10

Кто открыл Антарктиду?

  • Беллинсгаузен и Лазарев

  • Дежнёв и Лаптев

  • Нансен и Беринг

  • Амундсен и Балтимор

7 / 10

Назовите прозвище владимирского князя Всеволода, правившего в XII веке

  • Вещий

  • Большое Гнездо

  • Красное Солнышко

  • Мудрый

8 / 10

Лев Толстой прожил 82 года. В XIX веке он прожил на 62 года больше, чем в XX. В каком году родился и в каком умер Лев Толстой?

  • 1862–1944

  • 1828–1910

  • 1843–1925

  • 1834–1916

9 / 10

Какого бунта не было в истории России?

  • Медного

  • Пенькового

  • Соляного

  • Хлебного

10 / 10

Кто из литературных персонажей спас 18 голубей и воробья во время пожара?

  • Муравьишка-хвастунишка

  • Кот в сапогах

  • Добрыня Никитич

  • Дядя Степа

Ну и не забывайте, что знания знаниями, но еще важно не забыть подарить преподавателю открытки на День учителя. А то без них совершенно никакого праздничного настроения не будет. А нет настроения — нет пятерок.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Школа День учителя Развлечение Праздник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление