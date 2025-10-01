НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Вы не знаете этот мир, если не ответите хотя бы на 8 из 10: сложный тест по географии

Вы не знаете этот мир, если не ответите хотя бы на 8 из 10: сложный тест по географии

Вращайте глобус! И попробуйте дать ответы, пока он не остановится

Ответы на некоторые вопросы вы без труда найдете на глобусе, но лучше никуда не поглядывать — так будет честнее

Ответы на некоторые вопросы вы без труда найдете на глобусе, но лучше никуда не поглядывать — так будет честнее

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Неизвестно, узнаем ли мы когда-нибудь всё о той планете, на которой живем. Ученые вот столетиями бьются над загадками Земли, но далеко не на все находят ответы. На вопросы нашего теста, к счастью, ответы точно есть. Обнаружить их можно методом знаменитого научного тыка, но куда интереснее, если вы попробуете кликнуть на верный вариант, опираясь только на свои знания. Готовы их проверить?

Тест по географии
1 / 10

Если вы проходите наши тесты на регулярной основе, то знаете, что первый вопрос у нас связан с картой. В этот раз ничего не меняется. Какой город мы отметили на карте?

  • Яунде

  • Джуба

  • Банги

  • Кампала

2 / 10

Какой слой атмосферы находится сразу над тропосферой?

  • Экзосфера

  • Термосфера

  • Мезосфера

  • Стратосфера

3 / 10

Назовите самый южный город мира.

  • Пуэрто-Монт (Чили)

  • Ушуая (Аргентина)

  • Монтевидео (Уругвай)

  • Кейптаун (ЮАР)

4 / 10

На какой литосферной плите находится Южная Корея?

  • Амурская

  • Анатолийская

  • Зондская

  • Охотская

5 / 10

Какая из этих рек впадает в Средиземное море?

  • Волга

  • Дунай

  • Инд

  • Нил

6 / 10

Еще один вопрос с картинкой. Угадайте город, отмеченный на карте.

  • Душанбе

  • Самарканд

  • Ашхабад

  • Тегеран

7 / 10

«Этот регион находится в географическом центре Азии. Климат — резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет −5,5 °C. Здесь распространены участки многолетней мерзлоты, а также берет начало одна из крупнейших рек мира — Енисей». О каком регионе идет речь?

  • Красноярский край

  • Тыва

  • Хувсгел

  • Северо-Казахстанская область

8 / 10

Чей это флаг?

  • Папуа — Новая Гвинея

  • Индонезия

  • Мадагаскар

  • Суринам

9 / 10

С одной из этих стран граничит Парагвай.

  • Чили

  • Перу

  • Боливия

  • Колумбия

10 / 10

Завершаем наш тест снова картинкой. Какой город отмечен на карте?

  • Гавана

  • Манагуа

  • Сан-Сальвадор

  • Тегусигальпа

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
География Тест Знание Образование Обучение Школа Глобус Карта Вопрос Развлечение
