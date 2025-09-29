Когда День учителя в 2025 году и как поздравить педагогов

Искреннее спасибо каждый день — лучший подарок для каждого учителя Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если вам кажется, что учителей нужно поздравлять только 1 сентября, спешим вам сообщить, что есть и другие праздники, когда педагоги достойны цветов, теплых слов и высоких оценок своих учеников. Один из таких — День учителя, и он уже не за горами. Так что самое время узнать, когда День учителя в 2025 году, и начать готовиться к празднику.

Когда День учителя в 2025 году

В 2025 году День учителя в России отмечается 5 октября. А вы знали, что так было не всегда? До 1994 года дата праздника была плавающей, так как его отмечали традиционно в первое воскресенье октября. Теперь же День учителя в России совпадает с международным — во многих странах мира педагогов поздравляют именно 5 октября.

История дня учителя в России

До Октябрьской революции учитель был очень уважаемым человеком в России, правда школ тогда было мало. Всё резко поменялось после 1917 года, когда советская власть объявила тотальную войну безграмотности. И всего за 20 лет педагоги, часто энтузиасты, научили практически всю огромную страну читать и писать.

В советское время среднее образование стало не просто доступным, а обязательным для всех детей. Тогда же решили отмечать заслуги учителей, учредив их профессиональный праздник.

По сути, история Дня учителя в России — это зеркало изменений в самой стране. Его корни уходят в 1965 год, когда в СССР учредили праздник всех педагогов и постановили отмечать его в первое воскресенье октября. Правда, школьники поздравляли педагогов накануне праздника, в пятницу дарили цветы и открытки, зачастую сделанные своими руками.

Кардинальные изменения произошли через несколько лет после распада СССР, уже в новой России. В 1994 году тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ «О праздновании Дня учителя», который закрепил фиксированную дату. Это решение не было случайным: Россия присоединилась к международной инициативе ЮНЕСКО. Ведь именно 5 октября отмечается Всемирный день учителя — World Teachers' Day.

Любопытно, что некоторые страны постсоветского пространства, например Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, сохранили первоначальную советскую традицию и продолжают отмечать День учителя в первое воскресенье октября. Таким образом, когда первое воскресенье октября выпадает на пятое число, праздник в этих странах и в России совпадает, как в 2025 году.

Традиции Дня учителя

Этот день в российских школах — всегда большой праздник. Ученики и родители дарят учителям цветы и подарки, говорят слова благодарности, очень часто школьники устраивают концерты для своих педагогов.

Еще одна важная традиция 5 октября — подведение итогов конкурса «Учитель года России», который проводится с 1992 года. В нем участвуют педагоги со всей страны, а главная задача — найти самых талантливых учителей и показать, насколько важна их работа.

Что подарить учителю на праздник

Главный подарок для каждого педагога — это внимание и искренние слова от детей и родителей. Но если хочется добавить к ним небольшой презент, можно подарить красивый букет и хорошую канцелярию. Это может быть стильная ручка, ежедневник или блокнот, которые всегда найдут применение.

Вместо десятка отдельных букетов можно подарить один от всего класса. Или презентовать учителю вещи для комфортной работы, например настольную лампу, термос для чая или красивую кружку для кофе. Хорошим жестом станет подписка на онлайн-сервис, подарочный сертификат в книжный магазин или билеты в театр.

Самый важный принцип — подарок должен быть уважительным и не обязывающим. Лучше всего, когда он символизирует общую благодарность, а не личное отношение. А еще, выбирая подарок учителю, помните о простом правиле: лучше скромный, но от души, чем дорогой, «потому что так надо».