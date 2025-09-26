«Результаты тестирования необъяснимы»: семьи мигрантов возмущены отказами в приеме детей в российские школы

В школах с этого учебного будет меньше детей мигрантов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

По стране разгораются скандалы из-за отказа в приеме в школы детей из семей переселенцев. Люди обращаются в приемную президента, чтобы урегулировать проблемы с тестированием по русскому языку. Оказалось, что экзамен не могут пройти даже русские дети. Мы об этом много пишем.

С такой проблемой столкнулись как минимум 17 семей из Казахстана в Тюмени. Наши коллеги из 72.RU поговорили с одной из них.

«Мы давно хотели переехать из Алма-Аты в Россию по программе переселения. В итоге решили приехать, посмотреть Тюмень, заодно попали на консультацию к вашим врачам, оказалось, что по моему профилю здесь целое отделение. Хотели посмотреть город и еще прокатиться по другим городам, но в итоге Тюмень нам очень понравилась. Младшие дочери на второй день сказали: „Давайте здесь останемся“. И мы никуда больше не поехали. Я собрала все необходимые документы и сдала на ВНЖ, вернулась в Казахстан, чтобы забрать вещи и документы из школы», — рассказывает женщина.

Она признается, что сама родилась в Казахстане, но почти все бабушки и дедушки из России. Вся ее семья прекрасно знает русский язык. Дети учились в школе, где всё преподавалось на русском, за исключением предмета казахский язык. На тестирование дети шли уверенно. Семья не могла подумать, что кто-то из них не сдаст экзамен. В итоге средняя дочь женщины неправильно ответила всего на два вопроса и сразу получила отказ в приеме в школу по итогам тестирования.

«Закон придумали, но о людях не подумали. Когда подавала документы на ВНЖ в России, нам сказали, что всё пройдет по упрощенной схеме, ведь Казахстан и Россия — соотечественники. И мы возвращаемся на историческую родину. Для оформления детей никаких поблажек нет. Понятно, когда в страну едут люди, которые не разговаривают совсем по-русски, но ведь из Казахстана едут в основном русские», — рассуждает женщина.

Тестирование проходят не только дети, но и взрослые. Все примерные вопросы публикуются в интернете, по ним и готовятся приезжие.

«Там 38 вопросов: по истории России, по русскому языку, проверяют говорение и законы Российской Федерации. Последнее оказалось для нас самым сложным. Пришлось посидеть, позубрить, поизучать. Но при всём при этом из 38 вопросов проходной балл — 15. Почему же к детям такое отношение? Почему же законодательно хотели сначала сделать 30% правильных ответов для сдачи тестирования, но перешли на 90%, а по факту требуют 100! Правильно один из депутатов говорил: „Вы сначала проведите в российских школах такие тесты, определите среднестатистический показатель, а потом их требуйте от мигрантов“», — говорит женщина.

По ее словам, тестирование проваливают многие, но узнать ошибки почему-то нельзя. Она лично обращалась в учебное заведение, где экзамен сдавала дочь, но там ей отказали в просьбе.

Эта семья объединилась с другими переселенцами, чьи дети завалили тестирование. Они подготовили коллективное обращение к президенту. В письме они описывают сложности подачи документов и свои сомнения относительно честности проведения тестирования.

«Русский язык является для наших детей родным. Они рождены в русскоязычных семьях, обучались в русских школах и до переезда были полностью погружены в русскую языковую и культурную среду. Результаты тестирования необъяснимы: детям, свободно владеющим языком, по результатам тестирования заявляют о „недостаточном уровне знаний для освоения образовательных программ“. При этом сами работы и критерии оценки родителям не показывают, что делает процедуру абсолютно непрозрачной и не вызывающей доверия», — говорится там.

Свои претензии люди пишут и местным властям, но от тех в ответ приходят лишь отписки.

«Тестирование проводится ежемесячно, в соответствии с расписанием. Только при наличии положительного результата ребята зачисляются в школу. Если уровень владения русским языком недостаточный, то повторно пройти тестирование возможно не ранее чем через 3 месяца», — отвечают в департаменте образования.

Более результативно оказалось для них обращение в Центр содействия добровольному переселению «Путь домой». Это общественная организация, которая помогает соотечественникам вернуться в Россию из-за рубежа и привлекает к переезду иностранцев. Волонтеры проекта бесплатно поддерживают переселенцев на всех стадиях — от сбора необходимой документации в стране проживания до поиска жилья и трудоустройства в России.

В этом центре на обращение семей ответили так: «На основании поступивших жалоб и обращений мы направили депутатский запрос с просьбой пересмотреть требования к иностранным школьникам, владеющим русским языком, проходить тестирование. Каждый родитель, столкнувшись с этой проблемой, когда ребенок, русский по культуре и духу, не прошел тестирование, должен сначала подать на апелляцию, а потом писать жалобу в Министерство образования региона своего пребывания, а затем — на Kremlin.ru».

Теперь из-за этой ситуации часть семей собирается возвращаться в Казахстан до момента получения гражданства. Родители боятся, что с такой системой дети слишком много упустят по школьной программе, поэтому им пока лучше продолжать учебу в родной школе.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что иностранным гражданам, не прошедшим успешно тестирование, предлагают пройти дополнительное обучение русскому языку.