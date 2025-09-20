«Заставить полюбить невозможно»: учителя обвинили в буллинге школьников — педагог грозит иском о клевете

Школа находится на улице Бориса Богаткова Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В новосибирской школе № 186 разгорелся скандал, в котором родители обвинили учителя математики в буллинге по отношению к детям. Якобы из-за этого некоторые подростки начали принимать антидепрессанты и вынуждены переводиться в другие школы. На защиту педагога встали ее выпускники и другие родители. Что происходит в этой школе, разбиралась журналист NGS.RU Мария Тищенко. Учебный год только начался, а проблемы уже возникают, и не только в этой школе, как их можно решить?

Редакция не принимает ни одну из сторон конфликта и предоставила возможность высказаться каждому его участнику.

«Это глубоко травмировало мою дочь»

Мама бывшей ученицы школы № 186 Мария говорит, что проблемы у ее дочери начались с пятого класса. Девочка испытывала трудности с освоением математики, поэтому ей наняли репетитора. После дополнительных занятий у школьницы наметился прогресс, но в школе она продолжала получать в основном двойки, редко поднимаясь до тройки.

«Это насторожило нас, и мы решили встретиться с учителем. Однако она отказалась встретиться и сообщила, что все вопросы следует обсуждать с директором. Учитель сказал, что оценивает работы по своему усмотрению, а значит, ребенка оценивали только на 2 и изредка на 3. Мы сравнили работы дочки с работами других учеников и обнаружили, что у другого ребенка за аналогичную работу стоит 4», — делится Мария.

Она утверждает, что после встречи с директором ситуация ухудшилась, а предвзятое отношение к дочери усилилось.

«Учитель начала унижать ребенка на уроках, публично указывая на ее неудачи. Однажды она даже сказала: „Твоя жизнь закончилась, ты ничего не добьешься“. Это глубоко травмировало мою дочь, которая стала замкнутой и боялась подходить к учителю с вопросами», — поясняет Мария.

В департаменте образования ответили, что к ним жалоб на учительницу или школу не поступало Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

По ее словам, одно время с учительницей удалось наладить контакт по переписке, в которой они сообща пытались обсудить, как улучшить ситуацию. Но на деле продолжалась травля, утверждает родительница. Она начала узнавать, как обстоят дела у других учеников, и выяснила, что аналогичная проблема есть у других школьников.

«В мае 2024 года дочь позвонила мне из школы не в силах произнести ни слова, лишь тяжело дышала. Она еле смогла сказать, что учитель снова унижает ее, и мне срочно пришлось забрать ее. В результате она провела три дня дома, почти не вставая с кровати», — делится Мария.

В апреле 2025-го родители вынуждены были обратиться к психотерапевту, ребенку поставили диагноз «астеническая депрессия на фоне эмоциональной перегрузки». Девочке назначили антидепрессанты, родители боялись оставлять ее одну дома.

«Мы снова пришли к директору, которая четко заявила, что не собирается убирать учителя. Они, мол, не виноваты в том, что у нас такая дочь. В конце мая ребенок получил 2 за четверть, хотя все задания были сданы. Я задала учителю вопрос о причинах низкой оценки, но не получила ответ», — уверяет мама ученицы.

В итоге им пришлось забрать документы ради психологического здоровья дочери и перейти в другую школу. Девочка, по словам женщины, до сих пор переживает, поскольку ей пришлось отказаться от любимых учителей и одноклассников. Мария уверяет, что ситуация была описана в обращениях в департамент образования и в прокуратуру, но реакции до сих пор никакой нет.

«Мы хотим привлечь внимание к этой проблеме, чтобы больше никто из детей не пострадал. Ведь из-за эмоционального насилия в школе у них могут развиться тревожные расстройства, депрессия, низкая самооценка, это может негативно сказаться на учебной успеваемости, снижая концентрацию и мотивацию к обучению, уже не говоря о высоком риске суицида», — переживает Мария.

Чтобы были доказательства буллинга, говорит психотерапевт, нужны видео- и аудиозаписи Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Еще одна мама ученика школы № 186, который продолжает там учиться, Юлия (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.) подтверждает, что буллинг со стороны учителя математики не выдумка: если она ребенка невзлюбила, значит, на хорошие оценки он может не рассчитывать, как ни старайся.

«Дети ее боятся до жути! Но самое главное — то, что директор позволяет учителям так себя вести! Кто-то смирился, как я, и нанял репетитора, кто-то не захотел бороться и ушел из школы. Ребенка она постоянно принижает, говорит: „Ты ничего не умеешь, ничего у тебя не получится, из тебя хорошего ничего не выйдет“», — рассказывает женщина.

При этом педагог, по ее словам, требует, чтобы дети брали пример с отличников по ее предмету. Юлия искренне недоумевает, почему дети должны брать с кого-то пример, если все индивидуальны: кто-то рисует, кто-то поет, кому-то русский язык дается, а кому-то математика.

«У нас доходило до того, что учительница могла спокойно подойти и дать тетрадью по голове. Могли каким-то образом появиться четыре двойки, пока ребенок вообще не был в школе, а был дома на больничном. Потом педагог прилюдно делает невинные глаза и падает в обморок», — приводит примеры мама другой ученицы Наталья (имя изменено по ее просьбе), которая перевела дочь в другую школу.

Репетиторы и близкие родственники, разбирающиеся в математике, отмечают, что девочка знает предмет. По словам Натальи, дома ребенок отвечал хорошо, а из школы № 186 регулярно приносил плохие оценки.

«Дочь не хотела идти в школу, не хотела очередную контрольную, которые практически ежедневно. И я успела ее спасти. Быстро перешли в другую школу, чтобы с ней ничего не случилось», — делится Наталья.

В итоге после перевода в другую школу девочка окончила четверть хорошо, получив по алгебре и геометрии четверки.

Конфликты в первую очередь должны решаться в стенах школы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Она может привить любовь к своему предмету»

На защиту учительницы математики встали родители других учеников и выпускники школы. Оксана заступается за педагога и говорит, что у ребенка никогда не было к ней вопросов.

«Моя дочь, наоборот, всегда с трепетом и восторгом о ней говорила. В любой момент могла подойти к учителю и попросить объяснить тему, если не поняла. Да, она строгая, требовательная, но справедливая. Она может привить любовь к своему предмету и достойно его преподает», — заявила женщина.

Ее дочь больше не учится в школе № 186, но переход ребенка в другое место учебы связан с классным руководителем. По словам Оксаны, эту тему родители поднимать боятся, а сама она не делится подробностями, поскольку «не хочет ворошить прошлое».

Выпускница школы № 186 2005 года Анна Ванеева отмечает, что учительница была у нее еще и классным руководителем.

«Через 5 лет после нашего выпуска проходил конкурс местного телеканала „Классный учитель“, заявки на участие в котором отправляли не сами учителя, а именно выпускники. Это было первым знаком, что учителя любят. Наш выпуск отправил заявку об участии учительницы математики, и она стала победителем!»

Анна добавляет, что спустя 20 лет она и ее одноклассники продолжают общаться с учительницей, потому что это для них родной человек.

Что говорит учительница

Сама учительница сказала журналисту NGS.RU, что слова недовольных родителей оценивает как предположения, которые не имеют под собой фактических оснований и являются домыслами.

Она утверждает, что есть родители, которые долговременно и целенаправленно психологически давят на нее и угрожают прокуратурой, связями в эшелонах власти разного уровня, что мешает учебному процессу. В связи с этим учитель намерена защищать свои права всеми законными способами, вплоть до обращения в судебные инстанции с подачей искового заявления о клевете.

В этом году в школе учится 1120 детей при мощности учреждения на 800 человек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

«Какие бы ни были ситуации в обучении, это прежде всего рабочий процесс. И все вопросы, которые возникают у родителей, надо решать прежде всего с учителем. У меня всегда открытый кабинет на уроке, об этом знает вся школа», — отметила учитель математики.

Она считает, что каждый ребенок имеет право на ошибку, которую всегда можно исправить.

«Систематически у меня есть возможность исправлять оценку, задавать вопросы при неполном понимании материала. Причем это можно сделать в любое время. Отметка — это оценочное понятие, но в приоритете должны быть именно знания. Главное — каждый ребенок талантлив по-своему и моя задача как учителя и человека увидеть этот талант и развить», — подчеркнула педагог.

Что говорит директор школы

Директор школы № 186 Марина Краковецкая рассказала журналисту, что учитель математики давно работает в школе и выпустила много учеников, среди которых есть те, кто к ней приходит в гости, поддерживает.

«У них очень теплые с ней отношения. Она как математик крепкий, сильный учитель, является экспертом по проверке экзаменационных работ ГИА — ОГЭ и ЕГЭ — уже два года. Там случайных людей точно не берут», — отметила директор.

Марина Краковецкая добавила, что это строгий учитель, но справедливый. По ее словам, на всех педагогах лежит ответственность за результат, поэтому обойтись без замечаний невозможно. При этом она призывает воспринимать оценки, которые ставят детям, не как оценку личности, а как оценку поступков.

Родители, которые недовольны работой учителя, уверяют, что разговоры с ней и директором не помогли Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Директор добавила, что у учителей есть право использовать доступные, разрешаемые, не противоречащие законодательству методы и приемы воспитания, которые не должны ни в коем случае порочить ребенка, унижать его достоинство и оказывать психологическое давление.

«Для кого-то строгость становится толчком к развитию, а для кого-то покажется оскорблением — всё субъективно», — подчеркнула Марина Краковецкая.

Она считает, что обвинения в буллинге и травле очень серьезные и несправедливы по отношению к этому учителю.

Ответ мэрии

В департамент образования мэрии города Новосибирска со стороны родителей (законных представителей) обращений по поводу травли учеников в школе № 186 не поступало, ответили в городской администрации на запрос журналиста НГС.

«МБОУ СОШ № 186 работает с превышением контингента обучающихся. При проектной мощности здания 800 человек в одну смену в настоящее время фактически приступили к занятиям свыше 1120 обучающихся», — подчеркнули в мэрии.

По информации администрации, в предыдущие три учебных года из школы ушли 239 учеников, а пришли 166 новичков. Основная причина выбытия — смена места жительства и, соответственно, переход в другую образовательную организацию.

В мэрии также подчеркнули, что директор школы отчиталась: письменных обращений о работе учителя математики за последние три года не поступало. По вопросу организации образовательной деятельности учителем проводились совместные встречи с родителями. На одну из встреч был приглашен педагог для разъяснения сложившейся ситуации.

В мэрии подчеркнули, что, в случае если конфликтную ситуацию не удается урегулировать в образовательной организации, получить помощь можно в бюджетном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Магистр», а конкретнее — в отделе «Городская служба медиации (примирения)» по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, д. 6.

Что такое буллинг и как проявляется

Психотерапевт Игорь Лях говорит, что в дословном переводе с английского буллинг — это всего-навсего «быкование».

«То есть когда люди используют очень агрессивный, пренебрежительный, презрительный стиль поведения. Это ни с чем не перепутаешь. Человек эмоционально показывает свое давление», — отметил специалист.

По его словам, возможное проявление буллинга от учителя к ученикам нужно изучать детально с помощью доказательств. Достаточно, чтобы эксперты посмотрели на видео или послушали аудиозапись конфликтной ситуации, подчеркнул психотерапевт.

Например, повышение голоса вряд ли можно рассматривать как элемент буллинга. Для учителя это скорее профессиональный инструмент, способ привлечь к себе внимание и возможность управлять классом. Так же можно расценить удар тетрадкой по столу.

Если не удается решить конфликт в школе, то есть специальные учреждения: в Новосибирске — центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Магистр» Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Но одно дело, когда действия подобного рода направлены на управление вниманием, и совсем другое дело, когда происходит индивидуальное нападение. Слова, связанные с будущим ученика, как правило, по словам эксперта, используют предметники.

«Из разряда: „Физику не знаешь, будешь всю оставшуюся жизнь палкой-копалкой пользоваться“. Это метафоры. Но мы не знаем, было ли это на уроках в конкретном конфликте или не было», — говорит психотерапевт.

Игорь Лях уверен, что любую конфликтную ситуацию сначала должны обсудить родители и педагог, поскольку в 90% случаев этого оказывается достаточно.

«Родители получают объяснение, педагог получает информацию, что родители заинтересованы. Взрослые люди договариваются и помогают ребенку справиться с какой-то его образовательной проблемой», — резюмирует эксперт.

По его словам, если не удается найти понимания, то родители идут к третьим лицам — завучу, директору. Обычно оставшиеся около 10% конфликтов регулируется на этом уровне.

«Дети всё чувствуют»

Историк, заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, доцент МГПУ(Московский государственный педагогический университет), лауреат конкурса «Учитель года Москвы — 2004», Александр Снегуров хотел бы, чтоб таких случаев в практике было как можно меньше. Он говорит, что у этого учителя, скорее всего, налажены отношения со многими учениками и учитель-то неплохой, но с какими-то учениками отношения наладить не удалось (или они разладились) и нужно рассматривать такие случаи детально и в контексте всей деятельности педагога.

Если говорить в целом, замечает эксперт, то преследование, буллинг со стороны педагога неприемлем и, если он имеет место, выявляется достаточно быстро:

«Об этом, как правило, знают в школе — ученики и коллеги, что педагог N преследует того или иного ученика, оказывает на него давление. Так что здесь не нужно записывать видеоролики, собирать какую-то большую доказательную базу».

Александр Снегуров отмечает, что сочетание строгости и справедливости, которое использовали как характеристику учительницы математики, должно быть, причем на основе общего гуманного отношения к ребенку, отсутствия мстительности, долгого шлейфа обид на ученика, если уж обид не удалось избежать.

На вопрос, что делать, чтобы какой-то ребенок из массы детей не боялся учителя, Александр Снегуров считает, что ничего существенного сделать нельзя, потому что страх перед учителем — глубоко субъективное чувство, связанное с подсознанием. Ребенок может бояться учителя, даже если другие считают его добрым, радушным, справедливым.

Эксперт уверен при этом: чтобы дети не боялись учителя, надо самому учителю держаться парадигмы гуманизма, открытого диалога и великодушия. Ибо дети чувствуют, что, даже когда их ругают, к ним относятся при этом с пониманием, искренностью, даже добротой, но не внешней, демонстрационной.

«Я помню, как моя старшая дочь и коллега, учитель математики, с которой я работал, человек с большим опытом, невероятно ответственный, иногда на высоких нотах кричала ленивым, безалаберным или отвлекающимся на что-то постороннее детям: „Выпорю! Выпорю!“ Формально это угроза, но напускная, метафорическая. То есть ребята понимали сердцем, что их любят и беспокоятся о них. Это понимание складывалось из разных нюансов, неочевидных факторов. И ребята не обижались на Наталью Петровну или, обижаясь минут на пять, вскоре прощали», — приводит пример Александр Снегуров.

Прощают, уточняет заслуженный учитель, и брань, и плохие оценки, которые поставлены не из мести, не из необъективности, а потому что учитель добивается от ребенка большей эффективности, целеустремленности, обращения к дремлющим ресурсам личности.

По словам эксперта, когда есть настоящий диалог между учителем и учеником, то боязнь учителя, как правило, отступает. Нивелировке страхов способствует совместная деятельность: праздники, подготовка к ним, экскурсии, посещение театров, волонтерские проекты. Посещение родительских собраний родителями, участие их в школьной жизни — тоже один из важных факторов налаживания контакта с педагогом.

На вопрос, что делать, если у учителя есть любимчики и те, кого он не любит, Александр Снегуров ответил так: «Понимаете, педагог всё равно выделяет кого-то — это неизбежно, не должно быть откровенных „нелюбимчиков“. Любимчики могут существовать при условии, что им не предоставляются привилегии, ущемляющие других детей, и эти самые любимчики не противопоставляются другим детям. Тогда в данном феномене ничего страшного нет. Важно, чтобы справедливость подхода к ученикам и задача им принести пользу при этом не страдала».

Эксперт добавляет, что это нормальная психологическая ситуация с любимчиками, потому что мы не можем жить без предпочтений, просто не следует находиться в их плену!

Если педагог не любит ребенка, то нужно разобраться почему: может, ученик не выполняет его требования, неряшлив, отчужден, груб, язвителен, не извинился за давнюю оплошность. Тогда родителям нужно поработать над ребенком, а ребенку — над собой.

Коль причины нелюбви, предвзятого отношения к ребенку ну никак не выявляются или они «физиологического» характера, то Александр Снегуров рекомендует минимизировать отношения или расстаться с педагогом.

«Нельзя, на мой взгляд, иметь дело на протяженной дистанции с человеком, который тебя не любит, не переносит, к тому же еще и демонстрируют эту нелюбовь. Да, иногда трудно перейти в другую школу, в другой класс, но заставить полюбить практически невозможно, хотя можно добиться некоторого смягчения этой нелюбви», — говорит педагог.

Но, по мнению Александра Снегурова, нельзя пользоваться инструментом вызывания насильственной любви через жалобы администрации, в департамент. Это будет симуляция хорошего отношения. Но, с другой стороны, если эта симуляция устроит ребенка и родителей, то пусть такое отношение сохраняется — без любви к нему, но и без нанесения вреда, без психологического давления.