«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно

Анонимный автор

Школьнику может влететь просто за то, что его внешний вид отличается от других детей — даже за свитшот не того цвета Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Российские школьники «вкатились» в новый учебный год. Эта жизнь и распорядок разительно отличаются от дней каникул: тут свои правила. Но иногда бессмысленные и даже абсурдные. Так считает мама новосибирской пятиклашки, которой почему-то сделали замечание за вполне себе уставную школьную одежду. Почему это так ее возмутило, но она всё же решила не устраивать разборки с учителем и школой, женщина объяснила в колонке для NGS.RU. Публикуем ее от первого лица.

Прежде чем отправить ребенка в обычную общеобразовательную школу, каждый родитель должен осознать одну простую мысль: там никто не будет делать из него уникальную личность. У таких учреждений как раз абсолютно противоположная задача: чтобы дети плюс-минус одинаково учились и плюс-минус одинаково выглядели.

Школа — это система, и, как бы это ни звучало, ребенок в ней по большей части — набор показателей, которые влияют на итоговую цифру успеваемости в целом. Тут важно уравнять всех до чего-то среднего. Но иногда эта «уравниловка» выходит из-под контроля.

Приведу пример. Моя дочь на днях пошла в пятый класс. Школьное требование — чтобы ребенок был одет, цитата: «в сорочки светлых тонов». Если вдаваться в детали, мы купили белую блузку, светло-желтый джемпер, светло-бежевую водолазку и светло-серый свитшот.

Поколение бумеров еще помнит такую унификацию, но родители-миллениалы ее уже не понимают Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В последнем дочь пошла на уроки во второй учебный день. Возвращается и говорит: «Учительница сказала, что моя кофта не выглядит как школьная форма». А я понимаю: выглядит. Одежда была буквально по методичке: светлый верх, темный низ. Думаю: ладно, пока всё только на словах, мы сделаем вид, что не слышали. Посмотрим, что будет дальше.

Другой день всё той же первой недели учебы. Новая классная руководительница заявила девочкам, что краситься в школу нельзя ни в коем случае. Тут я уже прям напряглась, потому что, собственно, а с каких щей такое правило? Дочь пока не красится, но это рано или поздно произойдет. А я как школьница конца девяностых — начала двухтысячных прекрасно помню истории из детства, когда учителя тащили таких девочек в туалет и смывали им косметику собственноручно.

Формально запретить накрашенные ресницы не может ни один учитель, но сила авторитета, конечно, тоже многое решает Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Пошла разбираться. Нашла локальный акт на сайте дочкиной школы. Выяснилось, что ученик должен «иметь опрятный и ухоженный вид». То есть если ребенок, чисто теоретически, придет на уроки с фиолетовой, но чисто вымытой головой, он это правило соблюдет. То же самое и с косметикой.

А еще в том же документе сказано, что ученик имеет право на «уважение человеческого достоинства» и «свободное выражение собственных взглядов и убеждений». По сути, запрет на косметику противоречит последним пунктам. Думаю: хорошо, если дочь начнет краситься и что-то кому-то не понравится, придется сходить и объяснить.

Но, если честно, я не понимаю, как именно накрашенные ресницы или светло-серая кофта могут повлиять на процесс обучения. А они, видимо, как-то должны влиять, иначе зачем этим вопросам в самом начале учебного года уделяется столько времени?

Мой ребенок нормально учится, делает уроки и даже танцует за свою школу на разных соревнованиях, но системе важнее, в какой кофте она пришла в школу? Правильно: не дай бог хоть на полтона отличаться от других, чего это я.

На самом деле, конечно, причина всего этого вполне очевидна: учителями и другими сотрудниками школы движет желание угодить тем, кто выше. Вдруг директор увидит, тогда классному руководителю прилетит. А она не хочет, чтоб ей прилетало, у нее и так два класса, ей такие проблемы не нужны. Вот она и поддрюкивает детей заранее, чтоб не расслаблялись. Чтоб не прилетело ни ей, ни детям. Директор, может, вообще не против такой кофты, но лучше перебдеть, знаете ли.

Решение абсолютно верное, но оформление неформатное. Вы бы тоже снизили отметку? Источник: предоставлено автором

Вообще, школа полна абсолютно абсурдных требований. И дело даже не в форме. К примеру, в началке дочери несколько раз ставили четверки за правильно решенные задачи, потому что она отступила не то количество клеточек. А сейчас преподавательница литературы в жесткой форме заявила классу, что тетрадь должна быть толстая, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЛИНЕЙКУ. А я думаю: да е-мое, ну какая ж разница, где она будет писать ваши сочинения? Да хоть на альбомных листах пусть пишет! Ну неужели определенно разлинованная бумага может повлиять на качество ее работ? Вздохнув, заказала нужные тетради.

Я не хочу сказать, что школы плохие — ничего подобного. Учителя, даже если они сильно повышают голос, всё равно по большей части замечательные. И знания наши дети получают вполне конкурентоспособные. Но вот эта мишура, чтобы клеточка к клеточке и только чисто белые рубашки, — это только отвлекает от учебного процесса, разве нет? Почему мы вообще акцентируем внимание на таких вещах, если в школу дети ходят учиться?

При этом я бы, конечно, могла уже десять сообщений написать учителю и выразить свое негодование, но не сделала этого. Почему? Родители, записывайте еще одно правило: не надо бороться с системой заранее. Во-первых, вы не победите. Во-вторых, большинство угроз из разряда «у тебя не та кофта» или «смой косметику» почти всегда остаются только на словах. Поймите, чаще всего это субъективное мнение какого-то человека, который почему-то решил об этом сказать. С наибольшей вероятностью, он забудет об этом уже через неделю, а вам не придется вести неприятные разговоры и переживать.

Берегите нервы. Нам, как и нашим детям, в школе они еще пригодятся.