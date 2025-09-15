Сложный тест по географии: вы главный всезнайка Ярославля или дальше магазина не ходите?

Все мы помним карту, которая висела в кабинете, где проходили уроки по географии. И постоянно надо было показывать государства и города. С тех пор для каждого из нас прошло разное время. Теперь навигация есть в телефоне, там же находятся специальные сервисы, которые помогают путешественникам. И вроде бы не надо в голове иметь представление, как устроен мир. Но осталось ли у вас в памяти географическое расположение стран? Можете без труда ответить в таком случае на наши вопросы?