Сложный тест по географии: вы главный всезнайка Ярославля или дальше магазина не ходите?

У нас есть 10 вопросов — сколько вы найдете на них ответов?

116
Атлант расправил плечи, но завалился уже на втором вопросе нашего теста | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАтлант расправил плечи, но завалился уже на втором вопросе нашего теста | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Атлант расправил плечи, но завалился уже на втором вопросе нашего теста

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Все мы помним карту, которая висела в кабинете, где проходили уроки по географии. И постоянно надо было показывать государства и города. С тех пор для каждого из нас прошло разное время. Теперь навигация есть в телефоне, там же находятся специальные сервисы, которые помогают путешественникам. И вроде бы не надо в голове иметь представление, как устроен мир. Но осталось ли у вас в памяти географическое расположение стран? Можете без труда ответить в таком случае на наши вопросы?

Всё просто: перед вами десять вопросов, они идентичны. Нужно правильно указать, какое государство или город мы отметили на карте. Вспоминайте уроки географии, и вперед!

ТЕСТПройден 12 раз
Тест по географии
1 / 10

Начинаем. Какое государство отмечено на карте?

  • Папуа — Новая Гвинея

  • Индонезия

  • Таиланд

  • Бруней

2 / 10

А это что за страна?

  • Чехия

  • Словения

  • Словакия

  • Хорватия

3 / 10

Двигаемся дальше. А это какое государство?

  • Сомали

  • Танзания

  • Мадагаскар

  • Эфиопия

4 / 10

Что за страна?

  • Мальдивы

  • Пакистан

  • Бутан

  • Шри-Ланка

5 / 10

Какой город отмечен на карте?

  • Эдмонтон

  • Торонто

  • Оттава

  • Ванкувер

6 / 10

Идем по городам дальше. Какой здесь отмечен?

  • Анадырь

  • Новосибирск

  • Чита

  • Якутск

7 / 10

А это что за город?

  • Мехико

  • Гвадалахара

  • Гуанахуато

  • Эрмосильо

8 / 10

Осталось совсем немного

  • Гданьск

  • Минск

  • Копенгаген

  • Гамбург

9 / 10

Немного сложнее. А это что за город?

  • Мименсингх

  • Калькутта

  • Катманду

  • Тхимпху

10 / 10

Завершаем тест с картинками. Назовите государство

  • Лихтенштейн

  • Андорра

  • Люксембург

  • Мальта

Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
