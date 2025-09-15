Сложный тест по географии: вы главный всезнайка Ярославля или дальше магазина не ходите?

Все мы помним карту, которая висела в кабинете, где проходили уроки по географии. И постоянно надо было показывать государства и города. С тех пор для каждого из нас прошло разное время. Теперь навигация есть в телефоне, там же находятся специальные сервисы, которые помогают путешественникам. И вроде бы не надо в голове иметь представление, как устроен мир. Но осталось ли у вас в памяти географическое расположение стран? Можете без труда ответить в таком случае на наши вопросы?
Всё просто: перед вами десять вопросов, они идентичны. Нужно правильно указать, какое государство или город мы отметили на карте. Вспоминайте уроки географии, и вперед!
Начинаем. Какое государство отмечено на карте?
Папуа — Новая Гвинея
Индонезия
Таиланд
Бруней
А это что за страна?
Чехия
Словения
Словакия
Хорватия
Двигаемся дальше. А это какое государство?
Сомали
Танзания
Мадагаскар
Эфиопия
Что за страна?
Мальдивы
Пакистан
Бутан
Шри-Ланка
Какой город отмечен на карте?
Эдмонтон
Торонто
Оттава
Ванкувер
Идем по городам дальше. Какой здесь отмечен?
Анадырь
Новосибирск
Чита
Якутск
А это что за город?
Мехико
Гвадалахара
Гуанахуато
Эрмосильо
Осталось совсем немного
Гданьск
Минск
Копенгаген
Гамбург
Немного сложнее. А это что за город?
Мименсингх
Калькутта
Катманду
Тхимпху
Завершаем тест с картинками. Назовите государство
Лихтенштейн
Андорра
Люксембург
Мальта
