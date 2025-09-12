Тест для самых умных: зуб даем, его не осилит каждый второй. Думаете, вы лучше всех?

Составляя и решая познавательные тесты, мы с вами каждый раз становимся чуточку умнее. Одни в них открывают для себя новые знания, другие убеждаются в том, что им известно всё на свете. Это, конечно, никакое не соревнование, да и хрустальных сов мы не раздаем, но, согласитесь, всегда приятно лишний раз понять, что ваши знания чего-то да стоят. Но какой будет цена по результатам нашего сегодняшнего теста? Давайте узнаем.
Знаете, какую самую большую скорость развивал человек?
12–13 км/ч
25–26 км/ч
32–33 км/ч
44–45 км/ч
Какова максимальная глубина озера Байкал?
1314 метров
1642 метра
1783 метра
1812 метров
Что такое флаведо?
Наружная часть кожуры апельсина
Внутренняя часть кожуры апельсина
Кожура винограда
Кожура ананаса
Вы знали, что бабуины иногда воруют щенков? Зачем они это делают
Для охраны и защиты
Чтобы съесть
Чтобы их убить — иначе они вырастут и будут убивать бабуинов
Для развлечения
Как дословно переводится слово «вермишель»?
Вкусная лапша
Маленькая лапша
Маленькие червячки
Вкусные червячки
Этот овощ — единственный, который также является цветком. О каком овоще речь?
Капуста
Брокколи
Морковь
Баклажан
Почему в Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль?
Для здоровья
Из-за проблем с сахаром
Чтобы усилить его натуральный вкус
Чтобы не толстеть
Какая планета Солнечной системы вращается против часовой стрелки?
Венера
Плутон
Нептун
Почти все планеты Солнечной системы вращаются против часовой стрелки
Какие части тела человека растут всю жизнь?
Нос и уши
Нос и живот
Живот и уши
Никакие, рано или поздно все части тела перестают расти
Для чего изначально предназначалась пленка с пузырьками — знаменитая «пупырка»?
Для упаковки
Это были обои
Ее использовали как мочалку
Для похудения