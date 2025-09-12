НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Образование Тест Тест для самых умных: зуб даем, его не осилит каждый второй. Думаете, вы лучше всех?

Вы не представляете, какие задания мы вам на этот раз приготовили

76
Чтобы справиться с нашим тестом, вам пригодятся начитанность, кругозор и всё такое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЧтобы справиться с нашим тестом, вам пригодятся начитанность, кругозор и всё такое | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Чтобы справиться с нашим тестом, вам пригодятся начитанность, кругозор и всё такое

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Составляя и решая познавательные тесты, мы с вами каждый раз становимся чуточку умнее. Одни в них открывают для себя новые знания, другие убеждаются в том, что им известно всё на свете. Это, конечно, никакое не соревнование, да и хрустальных сов мы не раздаем, но, согласитесь, всегда приятно лишний раз понять, что ваши знания чего-то да стоят. Но какой будет цена по результатам нашего сегодняшнего теста? Давайте узнаем.

ТЕСТПройден 16 раз
1 / 10

Знаете, какую самую большую скорость развивал человек?

  • 12–13 км/ч

  • 25–26 км/ч

  • 32–33 км/ч

  • 44–45 км/ч

2 / 10

Какова максимальная глубина озера Байкал?

  • 1314 метров

  • 1642 метра

  • 1783 метра

  • 1812 метров

3 / 10

Что такое флаведо?

  • Наружная часть кожуры апельсина

  • Внутренняя часть кожуры апельсина

  • Кожура винограда

  • Кожура ананаса

4 / 10

Вы знали, что бабуины иногда воруют щенков? Зачем они это делают

  • Для охраны и защиты

  • Чтобы съесть

  • Чтобы их убить — иначе они вырастут и будут убивать бабуинов

  • Для развлечения

5 / 10

Как дословно переводится слово «вермишель»?

  • Вкусная лапша

  • Маленькая лапша

  • Маленькие червячки

  • Вкусные червячки

6 / 10

Этот овощ — единственный, который также является цветком. О каком овоще речь?

  • Капуста

  • Брокколи

  • Морковь

  • Баклажан

7 / 10

Почему в Западном Китае в чай вместо сахара кладут соль?

  • Для здоровья

  • Из-за проблем с сахаром

  • Чтобы усилить его натуральный вкус

  • Чтобы не толстеть

8 / 10

Какая планета Солнечной системы вращается против часовой стрелки?

  • Венера

  • Плутон

  • Нептун

  • Почти все планеты Солнечной системы вращаются против часовой стрелки

9 / 10

Какие части тела человека растут всю жизнь?

  • Нос и уши

  • Нос и живот

  • Живот и уши

  • Никакие, рано или поздно все части тела перестают расти

10 / 10

Для чего изначально предназначалась пленка с пузырьками — знаменитая «пупырка»?

  • Для упаковки

  • Это были обои

  • Ее использовали как мочалку

  • Для похудения

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
