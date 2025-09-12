«Никаких уроков „о важном“»: почем учеба в частных школах и почему родители готовы столько тратить

Частная школа — это осознанный и дорогой выбор, который делают, рассчитывая на индивидуальный подход и особую среду Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Отправить ребенка в частную школу — модный тренд среди обеспеченных семей. Считается, что там дают более качественное образование, вкуснее кормят и уделяют ученикам гораздо больше внимания. Так ли это на самом деле и по каким критериям мамы в России выбирают учебное заведение для своих детей, выясняла редакция 63.RU.

Как правило, при поступлении в частную школу нужно пройти собеседование о оплатить вступительный взнос. Корреспондент 63.RU обзвонил несколько частных школ. Выяснилось: сумма взноса варьируется от 50 до 80 тысяч рублей.

Важно понимать, что этот взнос не всегда гарантирует зачисление. Как правило, он покрывает административные расходы на тестирование и обработку документов. Кроме того, обеспечивает резервирование места.

Маленькие классы — до 12 человек — один из главных аргументов в пользу частных школ Источник: телеграм-канал 63.RU

После зачисления начинаются основные расходы — плата за обучение. Ежемесячно родителям необходимо вносить сумму, которая, по полученным данным, начинается от 35 тысяч рублей.

Таким образом, только за академические занятия в год набегает от 350 тысяч рублей (35 000 * 11 месяцев). Однако к этой сумме почти всегда добавляются расходы на учебные материалы, школьную форму, дополнительные кружки, питание и экскурсии. С учетом этого общая годовая стоимость обучения легко может превысить 400–500 тысяч рублей.

Частные школы часто имеют лицензию на обучение по альтернативным педагогическим системам (например, Монтессори) или в них могут углубленно преподавать отдельные предметы, создавая индивидуальный образовательный маршрут для ребенка Источник: телеграм-канал 63.RU

Однако важно понимать: даже готовность нести эти расходы не дает стопроцентной гарантии зачисления в желаемый класс.

Во-первых, у будущих первоклассников изначально неравные условия. Практически при всех частных школах работают подготовительные группы, и именно оттуда происходит основной набор. Дети, которые их посещают, находятся в приоритете. Если же ребенок не был на подготовке, семье, скорее всего, придется вставать в очередь и надеяться на наличие свободных мест. Конкуренция высока — как рассказали нашему журналисту в одной из школ, родители уже начали вносить вступительные взносы за 2026/2027 учебный год.

Во-вторых, академические требования к будущим первоклассникам в частных школах значительно выше, чем в обычных общеобразовательных. Как сразу предупреждают учителя и администрация, ребенок к первому классу должен уже обладать солидным багажом знаний. От него ожидают знания английского языка на начальном уровне — это особенно важно, поскольку чаще всего в частных школах язык преподают его носители. Помимо этого, будущий ученик должен знать русский алфавит, уметь уверенно читать (по слогам или целыми словами), а также обладать навыками письма букв и цифр.

Таким образом, поступление становится двухэтапным испытанием: сначала — для кошелька родителей, а затем — для самого ребенка.

«Развод» или прекрасное образование? Мнения родителей о частных школах разделились Источник: телеграм-канал 63.RU

Мы также спросили у подписчиков нашего телеграм-канала, какие расходы они понесли, чтобы собрать ребенка в первый класс, и готовы ли они платить за обучение в частной школе. Своим мнением поделилась мама одного из первоклассников. Аргументов в пользу частной школы у нее оказалось несколько:

«Я выбрала частную школу, которую открыли только в этом году у дома. Это и послужило основным критерием выбора. Я сходила на экскурсию в эту школу. Мне очень понравилось помещение, светлое и красивое. Потом нам провели собрание с учителем, который рассказал о своем подходе к обучению и о том, каких принципов он придерживается. Это тоже один из определяющих для меня факторов. Учитель придерживается принципов уважения границ каждого и индивидуального подхода. В классе будет всего 12 человек, а значит, индивидуальный подход точно будет обеспечен. Также важным критерием для меня было отсутствие домашних заданий. Ребенок в школе будет делать все задания, и ему будут помогать разные тьюторы. Еще в частной школе нет формы, это способствует самовыражению и разнообразию. Будут дети с особенностями развития, что тоже в дальнейшем поможет понять детям, что не все одинаковые. Еще один важный критерий — не будет никаких уроков „о важном“», — поделилась мнением читательница 63.RU.

Для многих родителей ключевым фактором является определенный социальный круг, в который попадет ребенок Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вопрос о частном образовании вызвал бурю обсуждений в комментариях нашего телеграм-канала. Мнения разделились кардинально: появились как ярые сторонники, так и те, кто категорически против такого выбора.

Скептики зачастую высказываются резко:

«Частные школы — это развод!»;

«Лишь бы деньги содрать!»;

«Пустая трата денег. Там бизнес, а не учеба детей. Хозяину школы нужны деньги, и много, для своей роскошной жизни. Дети — источник их получения»;

«Встречала очень много сильных ребят из обычных сельских школ. Была удивлена их уровню знаний — сильнее, чем городские»;

«Я за государственные школы. Частным школам не доверяю».

Сторонники частного образования парируют:

«Ничего подобного. Просто, как и бюджетные, школа школе рознь. Отучились в частной школе все 11 лет, прекрасная школа, сильное образование, совершенно не знаю, что такое делать уроки с ребенком, гонять его. И дети адекватные, и учителя. Не жалеем!»;

«Мы учились в обычной школе, но приняли решение перейти в частную. Слишком много было дополнительных предметов, которые на самом деле не нужны: труд в 9-м классе, „Россия — мои горизонты“ и прочее. Итого — 7 часов в неделю и учебная суббота. Учителя с гонором, постоянная гонка за успеваемостью и т. д. При этом дочь училась хорошо»;

«Буквально вчера был опубликован рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В топе немало частных».