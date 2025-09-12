НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 767мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Закрыли аэропорт
Хартли меняет «Локомотив»
Ярославский бренд покорил Россию
Благоустроят парк на Перекопе
Давка в автобусах
Работа рок-клуба под угрозой
Создадут «Ваксман-центр»
Образование Подробности «Никаких уроков „о важном“»: почем учеба в частных школах и почему родители готовы столько тратить

«Никаких уроков „о важном“»: почем учеба в частных школах и почему родители готовы столько тратить

Оказалось, дело не только в маленьких классах и хорошем ремонте

235
Частная школа&nbsp;— это осознанный и дорогой выбор, который делают, рассчитывая на индивидуальный подход и особую среду | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧастная школа&nbsp;— это осознанный и дорогой выбор, который делают, рассчитывая на индивидуальный подход и особую среду | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Частная школа — это осознанный и дорогой выбор, который делают, рассчитывая на индивидуальный подход и особую среду

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Отправить ребенка в частную школу — модный тренд среди обеспеченных семей. Считается, что там дают более качественное образование, вкуснее кормят и уделяют ученикам гораздо больше внимания. Так ли это на самом деле и по каким критериям мамы в России выбирают учебное заведение для своих детей, выясняла редакция 63.RU.

Как правило, при поступлении в частную школу нужно пройти собеседование о оплатить вступительный взнос. Корреспондент 63.RU обзвонил несколько частных школ. Выяснилось: сумма взноса варьируется от 50 до 80 тысяч рублей.

Важно понимать, что этот взнос не всегда гарантирует зачисление. Как правило, он покрывает административные расходы на тестирование и обработку документов. Кроме того, обеспечивает резервирование места.

Маленькие классы — до 12 человек — один из главных аргументов в пользу частных школ

Источник:

телеграм-канал 63.RU

После зачисления начинаются основные расходы — плата за обучение. Ежемесячно родителям необходимо вносить сумму, которая, по полученным данным, начинается от 35 тысяч рублей.

Таким образом, только за академические занятия в год набегает от 350 тысяч рублей (35 000 * 11 месяцев). Однако к этой сумме почти всегда добавляются расходы на учебные материалы, школьную форму, дополнительные кружки, питание и экскурсии. С учетом этого общая годовая стоимость обучения легко может превысить 400–500 тысяч рублей.

Частные школы часто имеют лицензию на обучение по альтернативным педагогическим системам (например, Монтессори) или в них могут углубленно преподавать отдельные предметы, создавая индивидуальный образовательный маршрут для ребенка

Источник:

телеграм-канал 63.RU

Однако важно понимать: даже готовность нести эти расходы не дает стопроцентной гарантии зачисления в желаемый класс.

Во-первых, у будущих первоклассников изначально неравные условия. Практически при всех частных школах работают подготовительные группы, и именно оттуда происходит основной набор. Дети, которые их посещают, находятся в приоритете. Если же ребенок не был на подготовке, семье, скорее всего, придется вставать в очередь и надеяться на наличие свободных мест. Конкуренция высока — как рассказали нашему журналисту в одной из школ, родители уже начали вносить вступительные взносы за 2026/2027 учебный год.

Во-вторых, академические требования к будущим первоклассникам в частных школах значительно выше, чем в обычных общеобразовательных. Как сразу предупреждают учителя и администрация, ребенок к первому классу должен уже обладать солидным багажом знаний. От него ожидают знания английского языка на начальном уровне — это особенно важно, поскольку чаще всего в частных школах язык преподают его носители. Помимо этого, будущий ученик должен знать русский алфавит, уметь уверенно читать (по слогам или целыми словами), а также обладать навыками письма букв и цифр.

Таким образом, поступление становится двухэтапным испытанием: сначала — для кошелька родителей, а затем — для самого ребенка.

«Развод» или прекрасное образование? Мнения родителей о частных школах разделились

Источник:

телеграм-канал 63.RU

Мы также спросили у подписчиков нашего телеграм-канала, какие расходы они понесли, чтобы собрать ребенка в первый класс, и готовы ли они платить за обучение в частной школе. Своим мнением поделилась мама одного из первоклассников. Аргументов в пользу частной школы у нее оказалось несколько:

«Я выбрала частную школу, которую открыли только в этом году у дома. Это и послужило основным критерием выбора. Я сходила на экскурсию в эту школу. Мне очень понравилось помещение, светлое и красивое. Потом нам провели собрание с учителем, который рассказал о своем подходе к обучению и о том, каких принципов он придерживается. Это тоже один из определяющих для меня факторов. Учитель придерживается принципов уважения границ каждого и индивидуального подхода. В классе будет всего 12 человек, а значит, индивидуальный подход точно будет обеспечен. Также важным критерием для меня было отсутствие домашних заданий. Ребенок в школе будет делать все задания, и ему будут помогать разные тьюторы. Еще в частной школе нет формы, это способствует самовыражению и разнообразию. Будут дети с особенностями развития, что тоже в дальнейшем поможет понять детям, что не все одинаковые. Еще один важный критерий — не будет никаких уроков „о важном“», — поделилась мнением читательница 63.RU.

Для многих родителей ключевым фактором является определенный социальный круг, в который попадет ребенок | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДля многих родителей ключевым фактором является определенный социальный круг, в который попадет ребенок | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Для многих родителей ключевым фактором является определенный социальный круг, в который попадет ребенок

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Вопрос о частном образовании вызвал бурю обсуждений в комментариях нашего телеграм-канала. Мнения разделились кардинально: появились как ярые сторонники, так и те, кто категорически против такого выбора.

Скептики зачастую высказываются резко:

  • «Частные школы — это развод!»;

  • «Лишь бы деньги содрать!»;

  • «Пустая трата денег. Там бизнес, а не учеба детей. Хозяину школы нужны деньги, и много, для своей роскошной жизни. Дети — источник их получения»;

  • «Встречала очень много сильных ребят из обычных сельских школ. Была удивлена их уровню знаний — сильнее, чем городские»;

  • «Я за государственные школы. Частным школам не доверяю».

Сторонники частного образования парируют:

  • «Ничего подобного. Просто, как и бюджетные, школа школе рознь. Отучились в частной школе все 11 лет, прекрасная школа, сильное образование, совершенно не знаю, что такое делать уроки с ребенком, гонять его. И дети адекватные, и учителя. Не жалеем!»;

  • «Мы учились в обычной школе, но приняли решение перейти в частную. Слишком много было дополнительных предметов, которые на самом деле не нужны: труд в 9-м классе, „Россия — мои горизонты“ и прочее. Итого — 7 часов в неделю и учебная суббота. Учителя с гонором, постоянная гонка за успеваемостью и т. д. При этом дочь училась хорошо»;

  • «Буквально вчера был опубликован рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников. В топе немало частных».

Как вы относитесь к частным школам?

Очень хорошо. Отдали туда ребенка, всем довольны
Попробовали, но разочаровались
Хотели бы попробовать. Но откуда у нас такие деньги?
Не вижу в них никакого смысла

ПО ТЕМЕ
Ксения БирюковаКсения Бирюкова
Ксения Бирюкова
SMM-редактор
Школа Частная школа Платное образование День знаний 1 Сентября Новый учебный год Учеба
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
# Налоги тут ни при чём. Вопрос в качестве образования и возможностях для ребёнка.
Гость
1 час
# А как быть с теми, кто выбирает частное образование из-за отсутствия индивидуального подхода в государственных школах?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление