Какие меры социальной поддержки положены студентам в Ярославле? Отвечает адвокат

Поддержка положена только тем, кто учится на бюджете Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Многие студенты не знают, что могут претендовать на социальную помощь от государства. Мы решили разобраться, кому положены льготные выплаты и какими они бывают.

На вопросы корреспондента 76.RU ответил адвокат Роман Петров.

Социальная стипендия, как утверждает специалист, назначается студентам, нуждающимся в дополнительной материальной поддержке. Ее размер устанавливается учебными заведениями и не может быть ниже 809 рублей для среднего профессионального образования и 2227 рублей для высшего.

Категории студентов, которые учатся очно на бюджете и могут претендовать на социальную стипендию:

дети-сироты и те, чьи родители лишены родительских прав;

граждане, потерявшие родителей в период обучения, дети погибших на СВО отцов;

граждане с инвалидностью;

ветераны боевых действий;

студенты, которые в прошлом проходили военную службу по контракту;

лица, пострадавшие от радиации;

студенты из малоимущих семей.

По словам адвоката, социальная стипендия положена только бюджетникам. Учащимся на платной основе не предусмотрены никакие меры поддержки.

Также для иногородних студентов в обязательном порядке должно быть предоставлено место в общежитии.

«В первую очередь льготы сейчас имеют дети, у которых родители погибли на СВО или до сих пор там находятся. Им положено льготное поступление, социальная стипендия и предоставление общежития», — рассказал Роман Петров.

Для того чтобы оформить социальную стипендию, по словам адвоката, нужно обратиться в деканат, профком, отдел внеучебной или социальной работы. С собой необходимо иметь справку, подтверждающую причастность к какой-либо льготной категории.

В случае отказа учебного заведения на социальную выплату, как утверждает эксперт, стоит обратиться в Минобрнауки региона или в городской отдел образования.

Какие льготы есть в ярославских вузах?

ЯрГУ

ЯрГУ — ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.

Студентам ЯрГУ доступны следующие виды стипендий:

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;

государственная академическая стипендия студентам (может быть повышенной);

государственная социальная стипендия студентам (может быть повышенной);

государственная стипендия аспирантам;

именные стипендии;

стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.

Также в университете есть Фонд материальной поддержки обучающихся. Он направлен на материальную помощь нуждающимся студентам. Выплата производится единовременно и по личному заявлению обучающегося. Кроме того, в вузе можно оформить государственные пособия по беременности и родам.

ЯГПУ

ЯГПУ — ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.

Студенты, которые подходят под определенные категории могут получать в ЯГПУ государственную социальную стипендию. Она может быть повышена, если претендент учится на «4» и «5».

Также в ЯГПУ реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых студенческих семей. Размер материальной помощи может достигать от 5000 до 50000 рублей.

Кроме того, в университете существует Профсоюзная организация, членам которой может быть оказана и материальная помощь, и юридическая. Участие в конкурсных программах (региональных и федеральных) профсоюзов откроет доступ к скидкам и специальным предложениям в магазинах и организациях.

ЯрГАУ

ЯрГАУ — ярославский государственный аграрный университет.

В ЯрГАУ социальную стипендию получают студенты определенных категорий. Претендент может получать выплату в повышенном размере, если учится на «4» и «5».

В университете также есть выплаты для иногородних студентов, проживающих в общежитии. Материальная помощь составляет 15000 рублей и выплачивается два раза в год. Кроме того, иногородние студенты один раз в месяц имеют право на компенсацию стоимости проезда к основному месту жительства и обратно.

ЯГМУ

ЯГМУ — ярославский государственный медицинский университет.

В ЯГМУ предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством.

Есть и региональные меры поддержки, и меры поддержки от ВУЗа.