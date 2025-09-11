Какие меры социальной поддержки положены студентам в Ярославле? Отвечает адвокат

Многие студенты не знают, что могут претендовать на социальную помощь от государства. Мы решили разобраться, кому положены льготные выплаты и какими они бывают.
На вопросы корреспондента 76.RU ответил адвокат Роман Петров.
Социальная стипендия, как утверждает специалист, назначается студентам, нуждающимся в дополнительной материальной поддержке. Ее размер устанавливается учебными заведениями и не может быть ниже 809 рублей для среднего профессионального образования и 2227 рублей для высшего.
Категории студентов, которые учатся очно на бюджете и могут претендовать на социальную стипендию:
дети-сироты и те, чьи родители лишены родительских прав;
граждане, потерявшие родителей в период обучения, дети погибших на СВО отцов;
граждане с инвалидностью;
ветераны боевых действий;
студенты, которые в прошлом проходили военную службу по контракту;
лица, пострадавшие от радиации;
студенты из малоимущих семей.
По словам адвоката, социальная стипендия положена только бюджетникам. Учащимся на платной основе не предусмотрены никакие меры поддержки.
Также для иногородних студентов в обязательном порядке должно быть предоставлено место в общежитии.
«В первую очередь льготы сейчас имеют дети, у которых родители погибли на СВО или до сих пор там находятся. Им положено льготное поступление, социальная стипендия и предоставление общежития», — рассказал Роман Петров.
Для того чтобы оформить социальную стипендию, по словам адвоката, нужно обратиться в деканат, профком, отдел внеучебной или социальной работы. С собой необходимо иметь справку, подтверждающую причастность к какой-либо льготной категории.
В случае отказа учебного заведения на социальную выплату, как утверждает эксперт, стоит обратиться в Минобрнауки региона или в городской отдел образования.
Какие льготы есть в ярославских вузах?
ЯрГУ
ЯрГУ — ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова.
Студентам ЯрГУ доступны следующие виды стипендий:
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
государственная академическая стипендия студентам (может быть повышенной);
государственная социальная стипендия студентам (может быть повышенной);
государственная стипендия аспирантам;
именные стипендии;
стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
Также в университете есть Фонд материальной поддержки обучающихся. Он направлен на материальную помощь нуждающимся студентам. Выплата производится единовременно и по личному заявлению обучающегося. Кроме того, в вузе можно оформить государственные пособия по беременности и родам.
ЯГПУ
ЯГПУ — ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского.
Студенты, которые подходят под определенные категории могут получать в ЯГПУ государственную социальную стипендию. Она может быть повышена, если претендент учится на «4» и «5».
Также в ЯГПУ реализуются мероприятия, направленные на поддержку молодых студенческих семей. Размер материальной помощи может достигать от 5000 до 50000 рублей.
Кроме того, в университете существует Профсоюзная организация, членам которой может быть оказана и материальная помощь, и юридическая. Участие в конкурсных программах (региональных и федеральных) профсоюзов откроет доступ к скидкам и специальным предложениям в магазинах и организациях.
ЯрГАУ
ЯрГАУ — ярославский государственный аграрный университет.
В ЯрГАУ социальную стипендию получают студенты определенных категорий. Претендент может получать выплату в повышенном размере, если учится на «4» и «5».
В университете также есть выплаты для иногородних студентов, проживающих в общежитии. Материальная помощь составляет 15000 рублей и выплачивается два раза в год. Кроме того, иногородние студенты один раз в месяц имеют право на компенсацию стоимости проезда к основному месту жительства и обратно.
ЯГМУ
ЯГМУ — ярославский государственный медицинский университет.
В ЯГМУ предоставляются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством.
Есть и региональные меры поддержки, и меры поддержки от ВУЗа.
