С какими баллами по ЕГЭ в этом году брали в вузы Ярославля? Обзор направлений

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

В педагогическом университете набор оказался очень разнообразным по уровню сложности программ. Самые высокие результаты показали абитуриенты направления «логопедия»: среди поступивших — два человека, которые набрали 292 балла. Проходной составил 248.

На втором месте — профиль «начальное образование», где максимальный результат составил 289 баллов, минимальный среди зачисленных — 243.

Третье место заняла «история», максимальный балл здесь достиг 280, при этом проходной оказался заметно ниже — 221.

В языковых программах традиционно высокая планка: например, на профиле «английский язык и китайский язык» абитуриенты показали максимум в 279 баллов, а проходной оказался на уровне 252. На направлении «английский язык и арабский язык» верхняя планка составила 262, нижняя — 230.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова

В Демидовском университете набор также оказался разнородным. Наиболее высокие результаты показали абитуриенты направления «юриспруденция» — здесь максимальный балл составил 288, а проходной — 260.

На направлении «экономика» верхняя планка достигла 279 баллов, а минимальный результат абитуриентов, зачисленных на бюджет, оказался на уровне 268 — одно из самых узких «окон» по конкурсу. На «менеджмент» проходной заметно ниже: при максимуме в 276 баллов он остановился на отметке 233.

Схожие показатели у направления «история» — здесь максимальный результат составил 274 балла, а проходной — 212. Почти такие же данные у программы «туризм» — 274 и 204 соответственно, а также у профиля «организация работы с молодежью», где верхняя планка тоже составила 274, но проходной оказался чуть выше — 205.

ЯГМУ

В медицинском университете традиционно высокий конкурс, хотя показатели по направлениям заметно различаются.

На программе «стоматология» зачисленные показали один из самых высоких уровней по вузу. Максимальный результат составил 280 баллов, а проходной балл — 223.

Чуть ниже оказались результаты по «лечебному делу»: верхняя планка — 286 баллов, минимальный балл зачисленных — 162.

На направлении «медицинская кибернетика» конкуренция оказалась мягче: лучший результат — 233 балла, проходной — 170.

ЯрГАУ

В аграрном университете в 2025 году самые высокие баллы показали три направления. Лидером стала «агрохимия и агропочвоведение» с профилем «экологическое проектирование» — максимальный балл на бюджетном отделении достиг 270, минимальный — 145.

На втором месте оказалась «агроинженерия» (профиль «машины и оборудование в агробизнесе») с максимумом — 264 и проходным — 193.

Третью позицию заняла «агрономия» с профилем «ландшафтный дизайн»: здесь верхний балл составил 233, нижний — 156.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

В этом университете сложнее всего было поступить на бюджет на направление «экономика». Наивысший проходной балл составил 286 баллов. При это минимальный проходной балл на платное отделение в 2025 году составил 220.

На втором месте — «медиакоммуникации» — 262 балла. Чуть ниже оказались результаты на направлении «журналистика» — 260 баллов. При этом проходной балл на платное отделение составил 143 балла.