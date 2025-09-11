В МГУ без экзаменов: выпускник, который подал апелляцию и добился 100 баллов на ЕГЭ, рассказал об учебе в Москве

Динис Гизатуллин — на ближнем плане, Ильнар Салихов — на заднем, между ними — Игорь Кавказков из Чувашии Источник: Химический факультет МГУ / Vk.com

Cтобалльник Динис Гизатуллин из Стерлитамака, который летом прославился своей апелляцией на ЕГЭ, поступил в МГУ. Парень выбрал химический факультет и был зачислен туда без вступительных экзаменов. Вместе с ним там будет учиться уфимский выпускник Ильнар Салихов, сдавший на 100 баллов физику. UFA1.RU рассказывает, как ребятам это удалось, а главное — почему они не остались в родной Башкирии.

Поборолся за один балл

Уроженец Ишимбая Динис Гизатуллин учился в Башкирском лицее-интернате № 3 в Стерлитамаке. С 8 класса он уделял особое внимание олимпиадам: на уровне лицея, республики, а потом ездил на всероссийские (что вообще-то очень престижно). Там он трижды был призером на заключительном этапе, до которого добираются очень немногие.

На одной из таких олимпиад выставленный результат его не устроил — и он после апелляции добился повышения балла. Парень смог доказать комиссии правильность решения задачи. Апелляция — штука вообще опасная, потому что жюри перепроверяет работу целиком, а не только то, что вызвало вопросы у ученика. Есть риск, что после повторной проверки балл снизят.

Динису вручают очередную награду Источник: БЛИ #3 ХИМИЯ / Vk.com

Когда всероссийского уровня стало мало, парень вышел на международный. В 2025 году на олимпиаде по химии, где участвовали ученики из 14 стран, он взял серебро.

На ЕГЭ по химии Динис получил 99 баллов. Он не согласился с результатом и подал апелляцию — рискнул.

«Апелляция — непростой вопрос, не всегда получается набрать баллы. Ученик в этом случае должен быть максимально грамотным и начитанным, чтобы донести свою позицию. На апелляции ЕГЭ Динис смог доказать правильность решения задачи и убедил жюри, что его решение правильное и получил заслуженные 100 баллов», — рассказывал UFA1.RU учитель выпускника Алмаз Насртдинов.

Своего ученика он назвал большим молодцом, потому что он показал себя очень старательным. Ну и, конечно, был тем, кто идет до конца, не оставляет дело на полпути.

Второе место на международной олимпиаде Источник: Администрация Стерлитамака / Vk.com

В Москву без экзаменов

Еще летом Динис говорил, что точно будет поступать в МГУ.

«В МГУ сильный педагогический состав, с которым он знаком со времен участия в смене образовательного центра „Сириус“ в Сочи. А также у них хорошо оснащены лаборатории химического факультета», — подметила мама парня.

И вот, 2 августа, университет издал приказ, которым зачислил тех, кто проходил на льготных основаниях. Динис прошел туда без вступительных экзаменов, потому что он несколько лет подряд был призером в заключительных этапах всероссийской олимпиады школьников. Поэтому она и считается престижной — при хороших результатах дает зеленый свет почти в любой университет России.

Студенты дали клятву химика Источник: Химический факультет МГУ / Vk.com

А 1 сентября Динис Гизатуллин из Стерлитамака и Ильнар Салихов из Уфы пришли на первые занятия в МГУ. Оба поступили на химический факультет. Ильнар учился в лицее № 153 и тоже несколько раз участвовал во всероссийских олимпиадах по химии, где занимал призовые места. В 2025 году он сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов.

Перед отъездом в Москву к Динису пришли особенные гости: его учитель-наставник Алмаз Насртдинов, с которым они все годы обучения в лицее шли к высшему результату. Второй гость — Айнур Гумеров, кандидат химических наук и заслуженный учитель Башкирии, с ним Динис ездил на всероссийские и международные соревнования.

«Они дали ценные советы, наставления. Пожелали легкой и интересной учебы», — рассказала UFA1.RU мама Диниса.

Огромная аудитория в московском университете Источник: Ренара Гизатуллина

«Встретил в МГУ друзей»

Родители поехали в Москву с сыном, чтобы поприсутствовать на церемонии вручения студенческих билетов.

«Это был настоящий праздник. Декан, преподаватели и гости МГУ выступили с поздравлениями и с напутственными словами к студентам. Каждому студенту администрация факультета вручила подарки: белый халат для практических занятий, защитные очки, футболку. Динис там встретился со своими друзьями, с которыми обучался в образовательном центре „Сириус“, а также с ребятами, которые участвовали во всероссийских олимпиадах. Благодаря упорному труду и поставленной цели его мечта, к которой он шел несколько лет, осуществилась», — говорит мама парня.

Декан факультета Сергей Карлов — он доктор химических наук, выпускник МГУ Источник: Химический факультет МГУ / Vk.com

После зачисления студентам провели тестирование по четырем предметам: информатике, математике, физике и английскому языку. По итогам сформировали 13 учебных групп с разными направлениями, где учли интересы каждого студента. Так Динис попал в химико-физическую группу и хочет связать свою жизнь с наукой. Эта схема с тестами, кстати, появилась недавно — в 2023 году.

В приемной комиссии факультета писали, что студенты будут осваивать общие химические курсы первые четыре года, пока не выберут специализацию. Также это позволяет уже на младших курсах начать научную деятельность.

Добавим, что стипендии в МГУ имеют очень интересные условия начисления. Например, базовая — для тех, кто учится без троек и долгов, составляет чуть больше 2 тысяч рублей. Но есть и повышенная — около 15 тысяч рублей, тут тоже нужно учиться без троек, иметь учебные и научные достижения.

Бизнес тоже участвует: химфак курирует одна из крупнейших российских компаний с миллиардными оборотами, она платит по 20 тысяч рублей тем, кто побеждает (и занимает призовые места) на международных олимпиадах и учится без троек.

Есть и другие многочисленные программы и условия. Если все сложится, то студенты-химики из Башкирии могут претендовать на 30–60 тысяч рублей стипендии.

Теперь ребята будут стараться не только ради оценок Источник: Химический факультет МГУ / Vk.com

Родители очень рады, что их сын теперь учится в одном из лучших вузов России.

Его заселили в общежитие, которое сильно отличается от всех остальных: в каждой комнате есть кухня и своя ванная комната, шкаф для каждого учащегося и собственное рабочее место.