Известный математик высказался о «жертвах ЕГЭ» и мрачном будущем образования в России

Известный математик высказался о «жертвах ЕГЭ» и мрачном будущем образования в России

Сергей Тынянкин рассказал о влиянии искусственного интеллекта на сознание школьников

254

Сергей Тынянкин с печалью смотрит на уровень знаний современных школьников

Источник:

Городские медиа

Кандидат технических наук, автор больше десятка книг, учебников и задачников по математике для школьников Сергей Тынянкин убежден: упрощающие жизнь современные технологии заметно повлияли на уровень интеллекта поколений зумеров и альфа.

Искусственный интеллект, по мнению Сергея Тынянкина, в сознании школьников чересчур мифологизирован: юное поколение убеждено, что новые технологии в будущем упразднят мыслительные процессы, что лишает их мотивации учиться и развиваться.

— Искусственный интеллект — это миф. Это хорошо написанная программа для компьютера. Хитрая, часто самообучающаяся, взаимодействующая с другими программами, но это программа. Это никакой не интеллект. То, что школьник говорит: «Я вот воспользуюсь искусственным интеллектом для решения домашних заданий», — он просто нашел программу, которая решает его задачи, он вводит туда какие-то данные, программа выдает ему ответы. И, конечно, деградация наступает, она уже пошла постепенно.

При этом сваливать всю вину лишь на искусственный интеллект математик считает глупым. Ведь в самом ИИ нет ничего плохого — это часть прогресса, которая двигает развитие науки и технологий вперед. Его появление лишь обнажило изъяны и несовершенства современной системы образования и подхода родителей к воспитанию молодежи. Особенно это касается чтения.

— Они не читают ничего. Они говорят: «А зачем читать? ИИ за нас всё додумает». Школьная среда такова, что она не формирует должное отношение к науке. Уровень учителей также удручающе низок. А школьник идет к педагогам-надомникам, он идет куда угодно, он видит свой уровень и он боится ЕГЭ. Потому что уровень преподавания в школе сейчас таков, что ЕГЭ он не осилит.

Подробное интервью с математиком о новом поколении и современном образовании — читайте в отдельном материале.

Денис ГусаковДенис Гусаков
Денис Гусаков
Комментарии
3
Гость
55 минут
Согласен, каждый день убеждаюсь...
Гость
22 минуты
Все правильно! Государство сделало так, что бы молодое поколение было малограмотным, не имело обширного кругозора. Вспомните, как люди старшего поколения писали доклады, рефераты, курсовые работы??? Правильно! В библиотеках,, обложившесь кучей книг. Которые надо было ПЕРЕЧИТАТЬ, прежде чем найдешь искомый результат. Естественно, все прочитанное оставалось в голове. Вот и ширился кругозор. А что сейчас- нажми на кнопку и получишь результат..... Ни какого интелекта.... Делается это для того, что бы легче было управлять народом, в стране дураков
