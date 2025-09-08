Известный математик высказался о «жертвах ЕГЭ» и мрачном будущем образования в России

Сергей Тынянкин с печалью смотрит на уровень знаний современных школьников Источник: Городские медиа

Кандидат технических наук, автор больше десятка книг, учебников и задачников по математике для школьников Сергей Тынянкин убежден: упрощающие жизнь современные технологии заметно повлияли на уровень интеллекта поколений зумеров и альфа.

Искусственный интеллект, по мнению Сергея Тынянкина, в сознании школьников чересчур мифологизирован: юное поколение убеждено, что новые технологии в будущем упразднят мыслительные процессы, что лишает их мотивации учиться и развиваться.

— Искусственный интеллект — это миф. Это хорошо написанная программа для компьютера. Хитрая, часто самообучающаяся, взаимодействующая с другими программами, но это программа. Это никакой не интеллект. То, что школьник говорит: «Я вот воспользуюсь искусственным интеллектом для решения домашних заданий», — он просто нашел программу, которая решает его задачи, он вводит туда какие-то данные, программа выдает ему ответы. И, конечно, деградация наступает, она уже пошла постепенно.

При этом сваливать всю вину лишь на искусственный интеллект математик считает глупым. Ведь в самом ИИ нет ничего плохого — это часть прогресса, которая двигает развитие науки и технологий вперед. Его появление лишь обнажило изъяны и несовершенства современной системы образования и подхода родителей к воспитанию молодежи. Особенно это касается чтения.

— Они не читают ничего. Они говорят: «А зачем читать? ИИ за нас всё додумает». Школьная среда такова, что она не формирует должное отношение к науке. Уровень учителей также удручающе низок. А школьник идет к педагогам-надомникам, он идет куда угодно, он видит свой уровень и он боится ЕГЭ. Потому что уровень преподавания в школе сейчас таков, что ЕГЭ он не осилит.