«Дети про нас знают больше, чем мы про них». История сельских супругов-учителей: они работают вместе почти 20 лет

Супруги уже с трудом помнят, как это — работать врозь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наталья и Сергей Бахтеевы — из села Маслянино под Новосибирском. Уже больше 18 лет они работают в одной школе, а их браку почти тридцать лет. Начался учебный год, и корреспонденты NGS.RU пообщались с ними, чтобы узнать, как удается быть близкими людьми и коллегами одновременно, а также почему их не тянет в город.

Учительская династия

Сергей преподает историю и обществознание, в этом году он выпустил 11-й класс и готовится взять классное руководство над пятиклашками. Наталья — педагог-психолог, ведет курсы «Палитра эмоций», «Путь в будущее», а под ее классным руководством учатся семиклассники.

Сергей Бахтеев — представитель так называемой педагогической династии. Его прадед при советской власти был инициатором открытия избы-читальни в соседнем селе Мамоново. Бабушки и дедушки, правда, отдали жизнь работе в сельском хозяйстве, а вот мама Сергея, Любовь Семеновна, продолжила семейное дело. Стали педагогами также мамин брат и две сестры.

— Когда в 1991 году нужно было решать, куда поступать, то я выбирал между педагогической деятельностью, как у мамы, и сельскохозяйственной, как у отца. В итоге поступил в Новосибирский государственный педагогический институт на факультет истории по специальности «история, педагогика», в 1996 году окончил и работаю по сей день, — говорит Сергей.

Наталья и Сергей выросли в учительских семьях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наталья родилась в Новосибирске, ее мама всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы в лицее — там же успела поработать учителем младших классов после окончания вуза и Наталья. А потом вышла замуж и поехала к Сергею в село Мамоново.

— Мы познакомились на третьем курсе во время педпрактики в детском лагере. Там была сильная команда вожатых, было классно, интересно, много разных мероприятий, постоянно готовили вместе какие-то сценки, концерты, — вспоминает знакомство с будущим супругом Наталья.

На вопрос, кто в кого первый влюбился, супруги ответили не сразу.

— Он уверен, что я в него, — улыбается Наталья.

— А ты уверена, что я? — уточняет у нее Сергей.

Так или иначе через некоторое время Сергей позвал Наталью замуж, и она согласилась — городская девочка поехала к любимому в село. Он не подвел: построил дом (они в нем живут и сейчас), привел ее в свою школу. Ставки учителя младших классов там не было, так что Наталья начинала с преподавания русского и литературы, как мама. В 2003 году перешла в школу в селе Маслянино, став педагогом-психологом, а четыре года спустя перевелся к жене и Сергей.

В свободное время, когда оно бывает, супруги любят путешествовать. Правда, надолго уехать из дома не получается: дома ждут маленькая собачка и своевольный кот.

— В отличие от наших учеников, они невоспитанные. Большая педагогическая запущенность, только через территориальную комиссию проводить, — шутит Наталья.

Единственный сын Бахтеевых уже вырос и уехал в город, женился. Он свою жизнь с преподаванием решил не связывать — выбрал техническое образование.

«Я в его дела не лезу, а он — в мои»

Супруги Бахтеевы в браке уже 28 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В школе Сергей и Наталья стараются обращаться друг к другу на «вы» и по имени-отчеству, но иногда между собой могут говорить, как привыкли. То, что они муж и жена, ученики, в общем-то, понимают, тем более что это не единственная семейная пара в школе.

Как работать друг без друга, Сергей и Наталья помнят уже с трудом. Привыкли, что везде рядом — и дома, и на службе. Но границы установлены четко.

— Я в его дела не лезу, а он — в мои. Такого, чтобы прийти в его кабинет и там хозяйничать, я не допускаю. У каждого своя зона ответственности, своя территория. Но о работе мы, конечно, говорим. Мне кажется, у нас даже дома все разговоры только о школе. Если собираются два учителя за одним столом, каждый семейный ужин превращается в педсовет, — говорит Наталья.

Она признаётся, что в сложных рабочих ситуациях всегда спрашивает мнение мужа, как и он советуется с ней. И пусть они во многом воспринимают жизнь и работу по-разному, взгляд со стороны помогает не зацикливаться и шире смотреть на вещи. Конечно, бывают и споры, куда без этого.

— Я даже не знаю, у нас больше разногласий как у коллег или как у супругов возникает? — полушутливо–полусерьезно обращается к мужу Наталья. Тот примирительно пожимает плечами.

Школа находится в центре села Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Свою школу Бахтеевы очень ценят. Наталья часто выезжает в другие образовательные организации, в том числе и в Новосибирск, и не бывает такого, чтобы она там увидела или узнала что-то, чего у них нет или не планируется ввести в ближайшее время. Так что в город их не тянет.

— Наша школа отличается от многих образовательных организаций тем, что у нас никогда один день не похож на другой, — поясняет педагог. — Мы участвуем во многих проектах: вот у Сергея был специализированный агротехнологический класс, губернаторский. Я веду курс «Развитие личностного потенциала». У нас работает система профориентации, взаимодействуем с предприятием «ЭкоНива». Ученики специализированных классов, которые принимают участие в различных проектах, имеют выход на Россию, ездят в Москву.

Супруги согласны, что работа в таком темпе подходит далеко не каждому. Но им проще, потому что их профессиональный рост пришелся на то же самое время, когда школа начала активно развиваться.

— Всё постепенно менялось, по нарастающей. В какой-то момент ты просто замечаешь, что с годами сам по себе начинаешь быстрее думать и действовать. И с того уровня, на котором находится школа и мы, педагоги, упасть сложно, — объясняет Сергей.

Супруги Бахтеевы работают в одной школе с 2007 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2025 году в школу пришли четыре молодых учителя. Супруги говорят, что все поддерживают новичков, как могут.

— Они вторую неделю в школе, лица пока растерянные, потому что скорость, с которой передвигаются коллеги, включенность в разные виды деятельности — это для них пока еще тяжело. Будем надеяться, приживутся, — говорит Наталья.

Конфликтов в большом коллективе, конечно, не избежать. Чтобы их было меньше, в каждом классе принимают соглашение, под которым все ученики и учитель ставят подписи. В классе Сергея, например, висит образец прошлого года: 11 «А» договорился, что будет приходить на урок за 10–15 минут до начала, вести себя вежливо, не жевать резинку и не есть на уроках, слушать учителя, протирать доску и беречь чужое имущество. В учительской тоже висит такой документ.

— Он каждый год обновляется. Там есть такие пункты, как «радоваться успехам коллег», «взаимодействовать корректно с коллегами, с родителями». Потому что все мы люди, эмоции иногда переполняют, но контролировать их очень важно, — подчеркивает Наталья.

В школе постоянно придумывают и проводят досуговые мероприятия. Бахтеевы везде: поиграть в КВН, принять участие в посвящениях в первоклассники и в пятиклассники, в конкурсах «Мистер и мисс параллели», «Минута славы» и «Радуга талантов».

Трудно поверить, что это школьная территория, но это так Источник: Александр Ощепков / NGS.RU В местном дендрарии более 600 видов растений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

А в 2014 году на территории школы по инициативе директора Ирины Деревниной началась посадка уникального дендропарка. Сегодня коллекция насчитывает уже более 600 видов растений, среди которых есть и краснокнижные. Наталья с коллегой посадила там плакучую иву, Сергей помог обустроить пруд и взял на себя стрижку кустарников.

— К нам же приезжают специалисты из аграрного института, они дают рекомендации, как ухаживать, как что подстригать, — поясняет он.

Фактически Бахтеевы успели уже и построить дом, и вырастить сына, и посадить деревья.

«Сергей Геннадьевич — мужик!»

Любимчиков среди учеников ни Наталья, ни Сергей стараются не выделять, ко всем относятся ровно.

— Так как у нас я единственный педагог-психолог, то все 713 детей — мои любимчики, — смеется Наталья. — Мне кажется, наши дети классные, они выделяются на фоне других. Они самые лучшие, они думающие.

Принцип, которого придерживаются супруги, — отличников поддерживать, но не перехваливать, а отстающим помогать.

— У меня в классе три медалиста было, это престижно, приятно, и они хотят этого. Они к этому стремятся, думаю, с младших классов или со среднего звена, по крайней мере, — уверен Сергей.

Стобалльников в этом году у него не было, но по его профилю — обществознанию — в прошлом году одна из учениц набрала 95 баллов.

Но баллы баллами, а любовь учеников — главная награда для учителя, считают педагоги. И проявляют ученики ее всегда оригинально и по-своему незабываемо. Например, последний выпускной класс написал на доске в кабинете классного руководителя: «Сергей Геннадьевич Бахтеев — мужик!» Вот такая высшая похвала. А на День учителя дети спели для него любимую песню «Тишины хочу».

— Совет школы заранее незаметно проходит по классам, спрашивают любимую песню учителя, и дети начинают урок с ее исполнения. Мне кажется, дети про нас знают больше, чем мы про них, они как-то всё замечают. И друг про друга знают гораздо больше и поддерживают замечательно друг друга. Может, это особенность сельской местности: всё на глазах, — предполагает Сергей.

Сергей показывает самодельные подарки учеников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

У Натальи под руководством сейчас седьмой класс, и она надолго запомнила комплимент, который ей сделали пять лет назад.

— Когда я их только взяла во втором классе, зашел разговор про возраст. И цифра, которую я им назвала, показалась им страшной. Я спросила: «А вы думали, сколько мне лет?» Один мальчик отвечает: «Я думал, что вы как сестренка». А сестренка училась у нас в школе в выпускном классе. Очень приятно, — улыбается она.

С последним звонком общение обычно не прерывается: ученики приходят в школу, чтобы рассказать о своих успехах, занимают должности в организациях района, а то и вовсе становятся коллегами, например, сейчас в школе с Бахтеевыми работают бок о бок три их выпускницы.

— А процентов 35 наших выпускников, если не больше, — это родители нынешних учеников. Так что, чему научили, то и пожинаем. В случае чего все вопросы только к самим себе. У нас в миссии написано, что школа, родители и ребенок — это единое целое образовательного процесса, — подчеркивает Наталья.