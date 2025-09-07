В Госдуме планируют отмену домашних заданий. На что их предлагают заменить

В Госдуме предложили отменить домашние задания в традиционном формате. Законопроект депутаты партии «Новые люди» внесут на рассмотрение осенью. Об этом «Известиям» рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«У нас уже есть законопроект, и мы предложим депутатам из других фракций вместе внести его в Госдуму в осеннюю сессию — после обсуждения альтернатив с профессиональным сообществом. Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты», — рассказал Даванков.
По его словам, самый лучший формат — школы полного дня, когда после уроков ученики в группах и в творческом формате повторяют изученное или работают над проектами. Депутат добавил, что считает нынешний формат домашних заданий только имитацией образования.
«Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает всё с Chat GPT. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде», — заключил он.
В Минпросвещения пояснили, почему убрать домашние задания в школах насовсем не получится. Глава министерства Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости заявил, что закрепление пройденного материала — важный элемент обучения, который используют во всех странах.