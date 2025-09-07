В Госдуме планируют отмену домашних заданий. На что их предлагают заменить

Авторы законопроекта считают классический формат домашних заданий неэффективным Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Госдуме предложили отменить домашние задания в традиционном формате. Законопроект депутаты партии «Новые люди» внесут на рассмотрение осенью. Об этом «Известиям» рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«У нас уже есть законопроект, и мы предложим депутатам из других фракций вместе внести его в Госдуму в осеннюю сессию — после обсуждения альтернатив с профессиональным сообществом. Пора вводить прогрессивный подход: творческие задания, исследования, групповые и индивидуальные проекты», — рассказал Даванков.

По его словам, самый лучший формат — школы полного дня, когда после уроков ученики в группах и в творческом формате повторяют изученное или работают над проектами. Депутат добавил, что считает нынешний формат домашних заданий только имитацией образования.

«Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает всё с Chat GPT. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде», — заключил он.