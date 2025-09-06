Бюджетных мест в медвузах не останется совсем? Целевиков хотят обложить трехкратным штрафом за отказ работать по специальности

Все бюджетные места в вузах могут стать целевыми Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Правительство одобрило проект Минздрава, согласно которому все бюджетные места в медицинских вузах станут целевыми. По окончании учебы медики должны будут в обязательном порядке отработать 3 года по профессии. В случае отказа им придется выплачивать компенсацию, в которую входят расходы за обучение в трехкратном размере. Об этом и многом другом MSK1.RU рассказали в пресс-службе Минздрава.

Проект предполагает, что при поступлении на бюджет все студенты будут заключать договор о целевом обучении. Он будет распространяться на студентов медицинских и фармацевтических вузов и колледжей.

— В случае нарушения положений договора устанавливается выплата в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на подготовку специалиста, включая меры поддержки, а также штраф в сумме двукратного размера компенсации. Те же условия будут распространяться на заказчиков целевого обучения в случае неисполнения обязательства по трудоустройству гражданина, расторжения договора о целевом обучении в одностороннем порядке, — сообщает пресс-служба Минздрава.

Законопроект направлен на «повышение качества медицинского образования и ликвидацию кадрового дефицита в системе российского здравоохранения». Это поможет усилить меру ответственности гражданина, заключившего договор о целевом обучении.

В феврале 2025 года министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в системе здравоохранения не хватает 23,2 тысячи врачей и 63,6 тысячи работников среднего медперсонала. За год сократить нехватку старшего персонала удалось на 5,8 тысячи человек. Многие врачи старшего возраста ушли из медицинской отрасли после начала пандемии. В 2020 году численность врачей сократилась с 557 тысяч до 541 тысячи. Общий прирост врачебного персонала за последние пять лет составил около 6,5 тысячи человек. Татьяна Голикова заявила, что более 20% новых медсестер увольняются в первый год работы. Самые высокие показатели текучки зафиксированы в Республике Алтай и Тыве, где за этот период уходит около 40% персонала.

Целевое обучение подразумевает трехсторонний договор — между организацией, которая платит за обучение студента, образовательной организацией и студентом. Университет или институт должен обучить, компания должна оплатить это обучение, а после трудоустроить выпускника. Студент же должен успешно сдать все экзамены, то есть отучиться и прийти на работу в компанию.

Студенты не захотят поступать в медвузы?

Председатель комитета по медицинскому образованию НАУЗ Виталина Левашова в беседе с нашим корреспондентом назвала такой проект неоднозначным.

— Напрямую это не поможет решить дефицит. Другой вопрос, будет ли это стимулом или, наоборот, отобьет у потенциальных студентов желание идти учиться. Здесь львиная доля проблем и сложностей будет заключаться именно в механизме расчета этих сумм: как мы будем считать стоимость обучения, то есть будет ли это та же самая цена, как у платников? — рассказывает Виталина Левашова.

Обязательство выплачивать штраф в двукратном размере не имеет правовой основы, говорит Виталина Левашова.

— Трехкратный размер в данном случае — это самая дискутируемая позиция, потому что даже по Гражданскому кодексу предполагается только возмещение затрат на обучение данного сотрудника. Но вводить такие драконовские меры по трехкратному штрафу — это самая возмущающая позиция. Именно это работать не будет, потому что не прописаны ни механизмы, ни юридическая основа для этого, — объясняет она.

Основная проблема кадрового голода в медсфере — это текучка, а не дефицит кадров, потому что в здравоохранении нет грамотных систем управления персоналом.

— Нужно создавать достойные условия для продолжения работы, потому что, даже если будут какие-то нечеловеческие условия, целевик перетерпит эти три года, а потом просто уйдет. Сейчас процент сотрудников, прошедших испытательный срок, существенно снизился. Очень быстро новые сотрудники понимают, что им здесь не место. А мы-то заинтересованы в том, чтобы врачи, медицинские сестры приходили и оставались работать, — рассказывает Виталина Левашова.

Такие стимулы — первый шаг к тому, чтобы развивать систему адаптации, наставничества [в отношении] молодых специалистов внутри организации, чтобы они не уходили. Виталина Левашова председатель комитета по медицинскому образованию НАУЗ

Эксперт считает, что в будущем просто повысится количество целевых мест, но бюджет не пропадет полностью.

— Я думаю, что мы примерно к этому в итоге и придем. Если принимать какие-то жесткие меры, понятно, что в любом случае у нас случится потом откат, да, и будет принято решение, которое будет где-то золотой серединой, компромиссом между всеми заинтересованными сторонами, — полагает Виталина Левашова.

«Не смогут активно защищать свои трудовые права»

Законопроект повлияет не только на количество, но и на качество кадров, рассказал нашему корреспонденту сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

— Места-то всё равно заполнят, но чем ниже конкурс, тем хуже качество образования, и я думаю, что это в итоге скажется негативно на кадровых ситуациях, — говорит Андрей Коновал.

Эксперт считает, что закон поставит молодых специалистов в бесправное положение.

— Фактически сочетание двух условий — трехкратные суммы штрафных санкций и целевое распределение — приведет к тому, что большинство молодых специалистов превратятся в очень управляемых людей, которые не смогут активно защищать свои трудовые права и даже права своих пациентов. С моей точки зрения, это проявление дискриминации, — считает Андрей Коновал.

Из-за такого положения у медиков повышается риск дисциплинарного преследования.

— Нарушение трудовых прав повсеместно в большинстве медицинских учреждений. Сейчас медицинским работникам непросто защищать себя, задавать эти неудобные вопросы. Работодатель всегда будет иметь шансы придраться к работнику и накидать ему дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения, — объясняет Андрей Коновал.

Представим себе молодого специалиста, над которым висит не только риск, что его уволят, но и то, что придется возмещать всю сумму трехкратного штрафа за не отработанное по договору время. И с учетом зарплат медиков эта сумма будет непосильной. Андрей Коновал сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие»

Андрей Коновал считает, что целую категорию граждан, выбравших работу в сфере здравоохранения, ставят в неравное положение.

А цены на медицинское образование в вузах выросли на треть.