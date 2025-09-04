Знатоки «Что? Где? Когда?» и те завалились на этих вопросах. А вы справитесь?

Из всех интеллектуальных шоу отечественного телевидения «Что? Где? Когда?» уж точно самое долгоиграющее. Даже страшно представить, сколько писем пришло в адрес программы за 50 лет ее существования, если только за один месяц здесь получают порядка 200 тысяч вопросов от телезрителей со всей страны. Причем создатели игры неоднократно подчеркивали, что в ней главное не столько эрудиция, сколько умение рассуждать логически. И далеко не всегда логика знатоков приводила их к правильным ответам. А что на счет вас — думаете, вы ответите верно на вопросы, с которыми не справились участники интеллектуального казино?