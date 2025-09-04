Знатоки «Что? Где? Когда?» и те завалились на этих вопросах. А вы справитесь?

Из всех интеллектуальных шоу отечественного телевидения «Что? Где? Когда?» уж точно самое долгоиграющее. Даже страшно представить, сколько писем пришло в адрес программы за 50 лет ее существования, если только за один месяц здесь получают порядка 200 тысяч вопросов от телезрителей со всей страны. Причем создатели игры неоднократно подчеркивали, что в ней главное не столько эрудиция, сколько умение рассуждать логически. И далеко не всегда логика знатоков приводила их к правильным ответам. А что на счет вас — думаете, вы ответите верно на вопросы, с которыми не справились участники интеллектуального казино?
Какое правило неукоснительно соблюдают стюардессы всех американских авиакомпаний при кормлении первого и второго пилотов самолета?
Пилотов кормят в разное время
Пилотов кормят разной едой
Одного пилота кормят перед взлетом, другого — перед посадкой
Их обеденный кофе должен быть определенной температуры
Перед вами 7 слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое?
Капитолий
Вера
Телевизор
Чудо
Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек. Но один раз он сделал исключение. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре «Машеньки»?
Пчелу
Сверчка
Куколку
Божью коровку
Однажды герцог Лодовико Моро сказал Леонардо да Винчи: «Я восхищаюсь красотой твоих апостолов, но где ты находишь таких уродов?» Леонардо сказал, что у него есть секрет. Какой?
Кривое зеркало
Ради этого он и общается с Лодовико Моро
Он слишком часто выходит в люди
Запрещенные вещества
В эстонском городе Тарту рядом расположены улицы: Бобовая, Ягодная, Гороховая, Картофельная, Тыквенная и Сельдерейная. Как называется этот район города?
Салатный город
Лесная чаща
Супный город
13-й квартал
В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?
О дорогой книге
О льде
О белой краске
О стекле
Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?
Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы
Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка
Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо
Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав
Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?
Еда
Право голоса
Собственность
Франция
Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?
Из-за лаптей
Из-за кирпичей
Из-за специальных очков
Из-за решеток на окнах
В балете «Лебединое озеро» перед выходом на сцену девочки, танцующие маленьких лебедей, приподнимают друг у друга пачки. Для чего они это делают?
Чтобы встать поближе друг к другу
Чтобы посмотреть на ноги
Проверяют, крепко ли они держатся
Просто такая традиция