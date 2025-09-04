НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Запустят автобусы в дни игр «Локомотива»
Ярославский бренд покорил Россию
Построят дом для переселенцев
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Ресторатор — о благоустройстве центра
Какие обследования пройти осенью
Что с делом похитителя кенгуру
Новый микрорайон
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Как Радулов стал звездой хоккея
Знатоки «Что? Где? Когда?» и те завалились на этих вопросах. А вы справитесь?

Знатоки «Что? Где? Когда?» и те завалились на этих вопросах. А вы справитесь?

Может быть, вам самое место в интеллектуальном казино

173
Написать комментарий
Если ответите на 10 из 10, знатоки будут аплодировать именно вам | Источник: кадр из программ «Что? Где? Когда?» (16+), Первый канал

Если ответите на 10 из 10, знатоки будут аплодировать именно вам

Источник:

кадр из программ «Что? Где? Когда?» (16+), Первый канал

Из всех интеллектуальных шоу отечественного телевидения «Что? Где? Когда?» уж точно самое долгоиграющее. Даже страшно представить, сколько писем пришло в адрес программы за 50 лет ее существования, если только за один месяц здесь получают порядка 200 тысяч вопросов от телезрителей со всей страны. Причем создатели игры неоднократно подчеркивали, что в ней главное не столько эрудиция, сколько умение рассуждать логически. И далеко не всегда логика знатоков приводила их к правильным ответам. А что на счет вас — думаете, вы ответите верно на вопросы, с которыми не справились участники интеллектуального казино?

ТЕСТПройден 29 раз
1 / 10

Какое правило неукоснительно соблюдают стюардессы всех американских авиакомпаний при кормлении первого и второго пилотов самолета?

  • Пилотов кормят в разное время

  • Пилотов кормят разной едой

  • Одного пилота кормят перед взлетом, другого — перед посадкой

  • Их обеденный кофе должен быть определенной температуры

2 / 10

Перед вами 7 слов: любовь, дыхание, Рим, власть, колонна, чувство, небо. Назовите восьмое?

  • Капитолий

  • Вера

  • Телевизор

  • Чудо

3 / 10

Владимир Набоков на авторских экземплярах своих произведений обычно рисовал бабочек. Но один раз он сделал исключение. Что Набоков изобразил на авторском экземпляре «Машеньки»?

  • Пчелу

  • Сверчка

  • Куколку

  • Божью коровку

4 / 10

Однажды герцог Лодовико Моро сказал Леонардо да Винчи: «Я восхищаюсь красотой твоих апостолов, но где ты находишь таких уродов?» Леонардо сказал, что у него есть секрет. Какой?

  • Кривое зеркало

  • Ради этого он и общается с Лодовико Моро

  • Он слишком часто выходит в люди

  • Запрещенные вещества

5 / 10

В эстонском городе Тарту рядом расположены улицы: Бобовая, Ягодная, Гороховая, Картофельная, Тыквенная и Сельдерейная. Как называется этот район города?

  • Салатный город

  • Лесная чаща

  • Супный город

  • 13-й квартал

6 / 10

В XIX веке некоторые компании стали продавать необычный для того времени товар. Для демонстрации высокого качества этого товара иногда в витрине вместе с ним размещали газету. О каком товаре идет речь?

  • О дорогой книге

  • О льде

  • О белой краске

  • О стекле

7 / 10

Перед вами музейный экспонат. Для людей какой профессии был предназначен этот велосипед и что они укладывали в круглый отсек в центре?

  • Это велосипед доставщика пиццы, в круг засовывали макет пиццы для рекламы

  • Это велосипед медика, в круге по центру лежала аптечка

  • Это велосипед ремонтника карет. По центру — запасное колесо

  • Это велосипед пожарного, а в круглый отсек они укладывали пожарный рукав

8 / 10

Наполеон в первом послании французам по поводу принятия новой Конституции в лозунге «Свобода, равенство и братство» заменил слово «братство» на другое. Какое слово согрело душу миллионам французов?

  • Еда

  • Право голоса

  • Собственность

  • Франция

9 / 10

Во время северо-новгородской экспедиции доктор филологических наук Валентин Головин услышал от пожилого сельского жителя, что раньше дорожки были в клеточку. Из-за каких предметов появлялись клеточки на дорожках?

  • Из-за лаптей

  • Из-за кирпичей

  • Из-за специальных очков

  • Из-за решеток на окнах

10 / 10

В балете «Лебединое озеро» перед выходом на сцену девочки, танцующие маленьких лебедей, приподнимают друг у друга пачки. Для чего они это делают?

  • Чтобы встать поближе друг к другу

  • Чтобы посмотреть на ноги

  • Проверяют, крепко ли они держатся

  • Просто такая традиция

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знание Образование Обучение Логика Клуб Что Где Когда Развлечение
