«В лицее нам решили отомстить». Школьника не взяли в 10-й класс, несмотря на хорошие оценки

Девятиклассник из Первоуральска Свердловской области не смог поступить в 10-й класс своего лицея: подростку не хватило баллов, чтобы его приняли в школу. Валерий дважды сдавал экзамены, но всё коту под хвост — в городе осталась только одна школа, где есть места по гуманитарному направлению, но она находится слишком далеко от дома.
Эта частная история попала в тренд последних лет, когда выпускникам девятого класса создают барьеры для продолжения учебы в своей школе. Дети оказываются перед выбором — получать среднее специальное образование либо уходить в другую школу. В случае Валерия ситуация дошла до абсурда: ему пришлось посвятить большую часть лета вступительным экзаменам в десятый класс. Подробности в материале наших коллег из E1.RU.
Остался за бортом
Валерий окончил девять классов 21-го лицея. Парень не был отличником, но и двоек не получал, его средний балл аттестата — 4,2.
Школьник всерьез занимается спортом, у него второй разряд по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой».
Чтобы поступить в десятый класс, подросток должен был пройти через индивидуальный отбор, где учитывали сумму баллов ОГЭ по профильным предметам, участие в олимпиадах и проектах, годовые оценки.
«Первый раз он подал документы в июне. Сыну не хватило восьми баллов до того, чтобы перейти порог. В лицее сказали, что он сможет подойти на пересдачу экзамена по обществознанию 25 августа, — рассказала E1.RU Евгения, мама Валерия. — Он пересдал обществознание, принес грамоты от „Золотого сечения“ по обществознанию и математике. На следующий день позвонила классный руководитель, сказала, что нужно прямо сейчас подойти в лицей и пересдать еще и русский язык. Ребенок был на тренировке, договорились, что он придет 27 августа на пересдачу».
Следующим утром нам сказали: «Вы не приняты, ищите себе другую школу». 1 сентября все сели за парты, начался учебный год. Мест в других школах нет, а из своей нас выгнали.
Школьник не ожидал, что ему придется пересдавать русский язык, и не успел к нему подготовиться за два дня, из-за чего сильно переживал. В результате Валерий набрал еще меньше баллов, чем в первый раз.
«Экзамен проходил в формате ОГЭ, но на него дали не три часа, а всего час. Он переживал, нервничал и просто не успел сделать все задания», — уверена Евгения.
Младшего сына тоже хотели отчислить
Помимо этого, в лицее учится брат Валерия. И с младшим сыном в семье уже происходила подобная ситуация.
«Он переходил из четвертого в пятый класс. В том году в лицее ввели индивидуальный отбор в пятые классы, он не прошел. Узнали мы об этом 1 сентября. Директор прямо на торжественной линейке сказала ребенку, что он не зачислен и может уходить», — говорит Евгения.
Представляете, сын стоит на линейке с цветами, а ему говорят: «Уходи отсюда».
Только после того, как мама пожаловалась на произошедшее во все инстанции, пятиклассника восстановили в лицее. Теперь ситуация повторяется со старшим сыном.
Родители уверены, что подростку незаконно отказали в зачислении в 10-й класс в отместку за тот скандал.
Семья обратилась в администрацию Первоуральска, написала заявление в прокуратуру и подала иск к лицею на компенсацию морального вреда.
«Какое право имеет школа отказывать ребенку в дальнейшем образовании? У сына хорошее поведение, он занимается спортом, учится нормально. Они обязаны организовать либо общеобразовательный класс, либо зачислить нас обратно. Такое ощущение, что в лицее нам решили отомстить», — уверена Евгения.
За что так с подростком?
В пресс-службе администрации Первоуральска ответили E1.RU, что городские школы принимают детей в 10-й класс на основе индивидуального отбора.
В мэрии сослались на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (пункт 5 статьи 67) и Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года № 1669-ПП.
Порядок организации и сроки приема в лицей № 21 регулируются локальными нормативными актами школы.
О том, как проходит прием в старшие классы, родителям напоминали на протяжении всего учебного года.
«Наличие брата, уже обучающегося в лицее, не является гарантией зачисления. Льгота предоставляет преимущественное право приема в начальную школу, где уже учится брат или сестра. Поскольку подросток планирует получать среднее общее образование, данное право не может быть использовано при поступлении в лицей», — объяснили в пресс-службе администрации Первоуральска.
1 сентября родители выпускника пришли на прием в управление образования, где попросили власти о помощи. Там им предложили три школы, где есть свободные места в 10-х профильных классах.
Вот только одна из них на другом конце Первоуральска, а в двух других есть только технические профильные классы. Чтобы поступить в другую школу, ребенку в третий раз придется сдавать вступительные экзамены.
Нужен ли такой суровый отбор в 10-е классы?