«В лицее нам решили отомстить». Школьника не взяли в 10-й класс, несмотря на хорошие оценки

Подростку уже дважды пришлось пересдавать экзамены Источник: Евгения, читательница E1.RU

Девятиклассник из Первоуральска Свердловской области не смог поступить в 10-й класс своего лицея: подростку не хватило баллов, чтобы его приняли в школу. Валерий дважды сдавал экзамены, но всё коту под хвост — в городе осталась только одна школа, где есть места по гуманитарному направлению, но она находится слишком далеко от дома.

Эта частная история попала в тренд последних лет, когда выпускникам девятого класса создают барьеры для продолжения учебы в своей школе. Дети оказываются перед выбором — получать среднее специальное образование либо уходить в другую школу. В случае Валерия ситуация дошла до абсурда: ему пришлось посвятить большую часть лета вступительным экзаменам в десятый класс. Подробности в материале наших коллег из E1.RU.

Остался за бортом

Валерий окончил девять классов 21-го лицея. Парень не был отличником, но и двоек не получал, его средний балл аттестата — 4,2.

Школьник всерьез занимается спортом, у него второй разряд по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой».

Чтобы поступить в десятый класс, подросток должен был пройти через индивидуальный отбор, где учитывали сумму баллов ОГЭ по профильным предметам, участие в олимпиадах и проектах, годовые оценки.

У подростка очень много спортивных достижений Источник: Евгения, читательница E1.RU Валерий успешно выступал в полиатлоне Источник: Евгения, читательница E1.RU

«Первый раз он подал документы в июне. Сыну не хватило восьми баллов до того, чтобы перейти порог. В лицее сказали, что он сможет подойти на пересдачу экзамена по обществознанию 25 августа, — рассказала E1.RU Евгения, мама Валерия. — Он пересдал обществознание, принес грамоты от „Золотого сечения“ по обществознанию и математике. На следующий день позвонила классный руководитель, сказала, что нужно прямо сейчас подойти в лицей и пересдать еще и русский язык. Ребенок был на тренировке, договорились, что он придет 27 августа на пересдачу».

Следующим утром нам сказали: «Вы не приняты, ищите себе другую школу». 1 сентября все сели за парты, начался учебный год. Мест в других школах нет, а из своей нас выгнали. Евгения мама девятиклассника из Первоуральска

Школьник не ожидал, что ему придется пересдавать русский язык, и не успел к нему подготовиться за два дня, из-за чего сильно переживал. В результате Валерий набрал еще меньше баллов, чем в первый раз.

У Валерия была всего одна тройка — по русскому языку Источник: Евгения, читательница E1.RU

«Экзамен проходил в формате ОГЭ, но на него дали не три часа, а всего час. Он переживал, нервничал и просто не успел сделать все задания», — уверена Евгения.

Подростку не хватило восьми баллов до поступления в лицей Источник: читательница E1.RU

Младшего сына тоже хотели отчислить

Помимо этого, в лицее учится брат Валерия. И с младшим сыном в семье уже происходила подобная ситуация.

«Он переходил из четвертого в пятый класс. В том году в лицее ввели индивидуальный отбор в пятые классы, он не прошел. Узнали мы об этом 1 сентября. Директор прямо на торжественной линейке сказала ребенку, что он не зачислен и может уходить», — говорит Евгения.

Представляете, сын стоит на линейке с цветами, а ему говорят: «Уходи отсюда». Евгения мама девятиклассника из Первоуральска

Только после того, как мама пожаловалась на произошедшее во все инстанции, пятиклассника восстановили в лицее. Теперь ситуация повторяется со старшим сыном.

Родители уверены, что подростку незаконно отказали в зачислении в 10-й класс в отместку за тот скандал.

Семья обратилась в администрацию Первоуральска, написала заявление в прокуратуру и подала иск к лицею на компенсацию морального вреда.

«Какое право имеет школа отказывать ребенку в дальнейшем образовании? У сына хорошее поведение, он занимается спортом, учится нормально. Они обязаны организовать либо общеобразовательный класс, либо зачислить нас обратно. Такое ощущение, что в лицее нам решили отомстить», — уверена Евгения.

За что так с подростком?

В пресс-службе администрации Первоуральска ответили E1.RU, что городские школы принимают детей в 10-й класс на основе индивидуального отбора.

В мэрии сослались на ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (пункт 5 статьи 67) и Постановление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 года № 1669-ПП. Порядок организации и сроки приема в лицей № 21 регулируются локальными нормативными актами школы.

О том, как проходит прием в старшие классы, родителям напоминали на протяжении всего учебного года.

Чтобы снова поступить, мальчику придется еще раз пересдавать ОГЭ Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

«Наличие брата, уже обучающегося в лицее, не является гарантией зачисления. Льгота предоставляет преимущественное право приема в начальную школу, где уже учится брат или сестра. Поскольку подросток планирует получать среднее общее образование, данное право не может быть использовано при поступлении в лицей», — объяснили в пресс-службе администрации Первоуральска.

1 сентября родители выпускника пришли на прием в управление образования, где попросили власти о помощи. Там им предложили три школы, где есть свободные места в 10-х профильных классах.

Вот только одна из них на другом конце Первоуральска, а в двух других есть только технические профильные классы. Чтобы поступить в другую школу, ребенку в третий раз придется сдавать вступительные экзамены.