Образование Обзор Открытки на 1 Сентября: 25 поздравлений с Днем знаний в картинках

Открытки на 1 Сентября: 25 поздравлений с Днем знаний в картинках

Скачайте их бесплатно и поделитесь со всеми причастными

Вот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вот вам, школьники, одна проверенная примета: тот, кто не подарит учительнице открытку на 1 Сентября, будет бегать за ней до выпускного

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В жизни каждого школьника (а заодно и учителя) рано или поздно наступает тот день, когда приходится попрощаться с безудержным летним отдыхом и занять свое место за партой. В этот день все точно знают, по ком звонит колокол (точнее, звенит звонок), а саму дату — 1 сентября — не спутаешь ни с какой другой. Ну когда еще на улицы высыпает столько нарядных школьников всех возрастов?

В этот день девочки наводят неотразимые прически, мальчики стараются выглядеть опрятно хотя бы один раз в учебном году, все без исключения делают цветочное подношение своим учителям. Но все эти старания теряют лоск, если не подкрепить их открытками. Чтобы весь год педагоги были более снисходительными, а у учеников все знания отскакивали от зубов, мы и подготовили открытки на 1 Сентября. В нашей подборке вы их можете бесплатно скачать и отправить всем, кто этого заслуживает.

Ладно, насчет знаний мы погорячились — для этого надо всё же учиться. Но открытки на День знаний всё равно подарите!

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
