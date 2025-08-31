НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-з.

 750мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,33
EUR 94,05
Тест СССР
Пропал подросток
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Ярославский бренд покорил Россию
Приостановили работу теплохода. Причина
Какие обследования пройти осенью
Вернут льготный проезд
Как родить в перинатальном центре
Что посмотреть в Армении
Переплыл Босфор
Образование Счастливчиков выберут в конце года: для студентов появится новая крупная стипендия

Счастливчиков выберут в конце года: для студентов появится новая крупная стипендия

Им будут платить до 30 тысяч рублей ежемесячно

149
Написать комментарий
Учащимся в вузах нужно пройти конкурсный отбор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Учащимся в вузах нужно пройти конкурсный отбор | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Учащимся в вузах нужно пройти конкурсный отбор

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Студенты в России будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауки.

«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям», — говорится в заявлении.

Выплата будет доступна тем, кто учится в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Отбор планируют провести в сентябре-октябре, а итоги конкурса станут известны в ноябре-декабре 2025 года. Тогда же начнут перечислять первые стипендии, которые будут учитывать период с 1 сентября, пишет РИА Новости.

Кроме того, в наступающем учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей. Ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.

С 1 сентября студентки начнут получать пособие по беременности и родам. Перечислять их теперь будет Социальный фонд России. Назначение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки — на бюджете или на коммерческой.  

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Стипендия Конкурсный отбор Минобрнауки Выплаты и пособия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление