Счастливчиков выберут в конце года: для студентов появится новая крупная стипендия

Студенты в России будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауки.
«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям», — говорится в заявлении.
Выплата будет доступна тем, кто учится в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Отбор планируют провести в сентябре
Кроме того, в наступающем учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей. Ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.
С 1 сентября студентки начнут получать пособие по беременности и родам. Перечислять их теперь будет Социальный фонд России. Назначение выплат не будет зависеть от того, на какой основе обучаются девушки — на бюджете или на коммерческой.