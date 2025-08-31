Счастливчиков выберут в конце года: для студентов появится новая крупная стипендия

Учащимся в вузах нужно пройти конкурсный отбор Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Студенты в России будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Минобрнауки.

«В 2025/26 учебном году и последующих стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3400 студентам, курсантам и слушателям», — говорится в заявлении.

Выплата будет доступна тем, кто учится в российских вузах очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России. Отбор планируют провести в сентябре - октябре, а итоги конкурса станут известны в ноябре - декабре 2025 года. Тогда же начнут перечислять первые стипендии, которые будут учитывать период с 1 сентября, пишет РИА Новости.

Кроме того, в наступающем учебном году введут новую стипендию правительства размером в 20 тысяч рублей. Ее получат 5,7 тысячи студентов, курсантов и слушателей вузов страны.