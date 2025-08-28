НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +12

10 м/c,

зап.

 752мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,44
EUR 93,34
Построят платные парковки
Ярославская школа в федеральном топе
Размер пенсий в Ярославской области
Ярославский бренд покорил Россию
Что известно о сгоревшем доме-памятнике
Какие обследования пройти осенью
Напал на девушку
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Затопило многоэтажку
Приехала звезда «Папиных дочек»
Образование В российских школах будут слушать песни SHAMAN'а и Олега Газманова

В российских школах будут слушать песни SHAMAN'а и Олега Газманова

Так рекомендовало Минпросвещения

361
15 комментариев
Песни смогут включать на уроках музыки | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUПесни смогут включать на уроках музыки | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Песни смогут включать на уроках музыки

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Песни SHAMAN'а (Ярослава Дронова) и Олега Газманова вошли в список композиций, направленных на духовно-нравственное воспитание школьников. Перечень составило Минпросвещения, в него вошли 37 песен. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

На уроках музыки дети смогут услышать песни «Моя Россия» SHAMAN'а, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.

Также в список вошли: «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов)».

Отмечается, что школы самостоятельно смогут принять решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе.

В сфере образования в последнее время много изменений: вместо обществознания появится новый предмет — в 5–7 классах его заменят на курс «История нашего края». Помимо этого, занятия по английскому урежут в два раза. А еще у студентов начнут проверять их отношение к духовно-нравственным ценностям.

С 2026 года Единый государственный экзамен в России претерпит значительные изменения. Как сообщает Рособрнадзор, главная цель реформы — привести содержание экзаменов в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
SHAMAN Школа Олег Газманов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
2 часа
Все, что нужно знать об отечественных школах... а учить там будут физике, математике?
Гость
1 час
Миграты будут петь "Я русский"...👍😁
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление