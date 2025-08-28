В российских школах будут слушать песни SHAMAN'а и Олега Газманова

Песни смогут включать на уроках музыки Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Песни SHAMAN'а (Ярослава Дронова) и Олега Газманова вошли в список композиций, направленных на духовно-нравственное воспитание школьников. Перечень составило Минпросвещения, в него вошли 37 песен. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

На уроках музыки дети смогут услышать песни «Моя Россия» SHAMAN'а, «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Родина» Сергея Трофимова и «Россия» Дениса Майданова.

Также в список вошли: «Красно солнышко» (П. Аедоницкий, И. Шаферан), «День Победы» и «Как прекрасен этот мир» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Моя Москва» (И. Дунаевский, М. Лисянский), «У подножья обелиска» (А. Киселев, К. Чибисов)».

Отмечается, что школы самостоятельно смогут принять решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе.

В сфере образования в последнее время много изменений: вместо обществознания появится новый предмет — в 5–7 классах его заменят на курс «История нашего края». Помимо этого, занятия по английскому урежут в два раза. А еще у студентов начнут проверять их отношение к духовно-нравственным ценностям.