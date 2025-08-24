Минпросвещения обновило список школьных предметов: что теперь будут учить дети

Обязательных предметов будет 16 Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Минпросвещения РФ утвердило перечень предметов, которые школьники должны освоить для получения основного общего образования. Сведениями из соответствующего документа делятся РИА Новости.

С 2026/2027 учебного года в программу войдут: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура».

«Математика» теперь официально включает в себя курсы алгебры, геометрии, вероятности и статистики. «История» закрепляется как комплекс из трёх модулей: «История России», «Всеобщая история» и «История родного края». А «Родной язык», «Родная литература» и второй иностранный станут изучаться только по заявлению родителей — раньше регионы могли включать их по-своему.

Также вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».