Минпросвещения обновило список школьных предметов: что теперь будут учить дети

Минпросвещения РФ утвердило перечень предметов, которые школьники должны освоить для получения основного общего образования. Сведениями из соответствующего документа делятся РИА Новости.
С 2026/2027 учебного года в программу войдут: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура».
«Математика» теперь официально включает в себя курсы алгебры, геометрии, вероятности и статистики. «История» закрепляется как комплекс из трёх модулей: «История России», «Всеобщая история» и «История родного края». А «Родной язык», «Родная литература» и второй иностранный станут изучаться только по заявлению родителей — раньше регионы могли включать их по-своему.
Также вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
Чуть ранее стало известно, что в российских школах планируют уменьшить количество часов английского языка. В 5–7-х классах на изучение иностранного будет отводиться всего 2 часа в неделю вместо нынешних 3–4 часов. Предполагается, что это поможет ученикам сконцентрироваться на других предметах. Какие еще изменения ждут школьников, можете прочитать в этом материале.