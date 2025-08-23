«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе

Александра Осипова

Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Август — жаркая пора для родителей школьников. Особенно для тех мам и пап, чьи дети идут в первый раз в первый класс. Форма, тетради, канцелярские товары — голова идет кругом, и кошелек быстро становится пустым. Автор Telegram-канала Александра Осипова поделилась с IRCITY.RU лайфхаками для сборов детей в школу и рассказала, какую сумму семья потратила на дочку-первоклашку. Ниже — колонка нашей героини.

Средняя стоимость школьного набора

Мне сложно поверить, что вроде еще недавно — 15 лет назад — я была школьницей, а сегодня занимаюсь сборами дочери. Помню свои трепетные чувства: новые рубашечки, ручки, карандаши и тетрадочки с красивыми обложками… Сразу в нос ударил запах новенькой канцелярии. Почувствовали?

Сегодня этот трепет сменился переживаниями. Ведь теперь моя задача — подготовить уже своего ребенка к школе. Причем так, чтобы не выйти за рамки бюджета. А какой бюджет в 2025 году необходимо выделить на подготовку первоклашки с нуля ? По данным, приведенным ТАСС, средняя стоимость подготовки к школе в 2025 году составляет 17 925 рублей . Насколько близки эти значения к правде? Давайте разбираться.

Сходив на первое собрание, мы получили список необходимого. И это то, что нужно обязательно приобрести. Но, как показала практика, нужно еще много всего, особенно если у тебя в первый класс идет первый ребенок.

Точно не обойдешься одной рубашкой, а обувь, в которой ребенок ходил в сад, уже совсем не подходит для школьницы. Ну и, конечно, на девочек тратится больше: мальчикам ведь не нужны юбочки, колготочки, банты и прочие милые детали.

Сколько ушло на вещи

Итак, в список необходимых вещей у нас вошли:

школьная форма;

белая блузка;

однотонные колготки;

школьные туфли;

портфель;

мешок для сменки;

форма для физкультуры.

Теперь давайте посмотрим, в какую сумму нам он [этот набор] вышел. В школе, куда пойдет наша дочь, есть установленная форма. На девочек приобретается сарафан или юбка и жилет. Мы купили сарафан и юбку. Жилет, зная предпочтения дочери, брать не стали. А юбка обязательно нужна на смену сарафану. Всё вместе обошлось в 10 тысяч рублей: юбка стоила 4 тысячи рублей, сарафан — 6 тысяч .

Для экономии форму можно покупать на сайте бесплатных объявлений, если вас не смущает, что вещи б/у. Другой вариант — договориться с родителями класса отшить форму на всех детей или самостоятельно обратиться к швее; главное, найти и закупить нужную по цвету ткань. В моем клубе мам есть швея, которая рассказала, что так можно сэкономить на форме около 50% , при этом получить юбку и сарафан по индивидуальным меркам.

Белых блузок мы взяли пять в двух разных магазинах. В сумме вышло 8 тысяч рублей . Это средний размер трат на блузки в любом магазине. На пять пар колготок ушло 1,5 тысячи рублей . Их приобретали на маркетплейсе, и это тоже средняя цена по рынку. Пара школьных туфель обошлась в 3 тысячи рублей .

Портфелю уделили особое внимание. Он должен соответствовать СанПиН. В частности, вес школьного рюкзака не должен превышать 1,5 килограмма. Для нас было важно, чтобы спинка была правильной, вес распределялся равномерно. Мы прочитали на эту тему тонны отзывов и советов и в итоге заказали портфель на маркетплейсе. Его стоимость составила 5 тысяч рублей . Горячо рекомендую не экономить именно на портфеле, потому что важно не испортить осанку в первом же классе.

Часто в комплекте с портфелем идет мешок под сменку, но мы покупали отдельно за 300 рублей .

Физкультурная форма — это отдельная статья расходов. Для уроков физкультуры нужны футболка, черные трико и кроссовки на мягкой белой подошве. Знаю, что в школах есть требования к цвету футболки, и это нужно уточнять отдельно. Она стоила около 1 тысячи рублей , две пары трико обошлись в 2 тысячи рублей , а кроссовки — в 3 тысячи рублей .

В итоге вещи стоили около 33,8 тысячи рублей . Это уже значительно больше, чем те цифры, которые приводил ТАСС.

Сколько стоит канцелярия

Учебниками детей полностью обеспечивает школа, на родителях — канцелярия. Нам нужно было купить:

дневник;

рабочие тетради;

тетради на печатной основе;

пенал матерчатый;

ручки шариковые;

карандаши простые;

карандаши цветные;

линейку деревянную (15–20 см);

точилку с контейнером;

ластик;

папку для урока труда;

цветной картон;

белый картон;

набор цветной бумаги;

ножницы в чехле;

клей-карандаш, клей ПВА;

пластилин;

доска для работы с пластилином.

Весь список нам обошелся в 3 тысячи рублей с учетом скидки канцелярского магазина: каждый первый понедельник месяца она составляет 20%. Опытные мамы нашего клуба говорят, что докупать придется еще на такую же сумму, но пока не будем думать о плохом.

Итого предварительная сумма подготовки к школе составила 36,8 тысячи рублей . А значит, это вдвое больше статистических цифр, даже учитывая возможную экономию на школьной форме.

Цены меня, конечно, шокировали. Особенно на школьную форму. По сути, одна только форма без колготок и туфель — это уже среднестатистическая стоимость школьного набора по ТАСС.

Как оборудовать рабочее место

Еще одна немаловажная тема — это организация рабочего места первоклашки. Ведь нужны и удобная мебель, и достаточное освещение. Недавно мы в рамках клуба мам об этом разговаривали с нейропсихологом Олесей Бучнёвой. Расходы точно будут у всех разные, но рекомендации для всех одни и те же.

В первую очередь, конечно, обращаем внимание на стол. Он должен быть правильно подобран по высоте. Идеальной будет 60–90 сантиметров. Лежать на столе могут только книги по предмету, также стоит разместить лампу и подставку под книги. Никаких отвлекающих элементов! Кстати, мы привыкли, что стол должен стоять у окна, но этот вариант подходит для детей, не отвлекающихся на погоду.

Для стула обязательно наличие опоры для спины. Ноги должны стоять на полу или под прямым углом на подставке, возможен также вариант с коленным стулом. Ну и, конечно, учитываем рост ребенка.

Настольную лампу лучше выбирать с регулировкой высоты. Для левшей ставим ее справа, для правшей — слева. Стеллаж, в котором будут храниться учебники, тетради и канцелярия, должен быть в доступе к нему. Это помогает приучить ребенка к порядку.

Еще одна рекомендация: сделать доску мотивации . Для детей мотивация очень важна. На доске можно размещать, например, грамоты, «пятерки», удачно выполненные задания, расписание дня. Другой маленький лайфхак — использование таймера . Он идеален для выполнения заданий. С таймером ребенок быстрее учится понимать время. И не забывайте: между выполнением домашних заданий обязательны перерывы!