«Напомнило армию». Мать двоих детей отказалась от традиционной школы в пользу семейного образования: ее опыт

Иркутянка отказалась от традиционной школы в пользу семейного образования Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

«Снова в школу» — эта фраза наверняка звучит в голове тысяч и тысяч родителей в преддверии нового учебного года. Но не все из них поведут 1 сентября своих чад в классические школы. Некоторые выбрали иной путь — семейное образование. Диана Абламская из Иркутска — одна из них. Она рассказала корреспонденту IRCITY.RU о причинах выбора такой формы образования, а также о ее плюсах и минусах. Далее — от первого лица.

«Напомнило армию»

У нас супругом двое детей. Старший сын идет во второй класс, а дочка еще дошкольница. На то, чтобы выбрать для них формат образования, не связанный с обучением в классической школе, повлияло несколько факторов.

Впервые я всерьез задумалась о семейном образовании, хотя в тот момент даже не знала, что оно существует, когда отвела сына в детский сад. Там было более 30 детей, и он часто возвращался домой в слезах. Однажды я пришла в сад и увидела, как там организован процесс. Мне это напомнило армию. Дети в одних трусах строем маршируют на сон.

Я тогда подумала: «Как можно воспитать индивидуальность в системе, где ребенок подчинен общему порядку?» Индивидуальность в таких условиях уничтожается. Воспитатель или педагог физически не может найти подход к каждому, когда детей так много.

Этот период наложился на мой собственный личностный кризис: я проходила определенные рубежи в жизни, видела нереализованность, пустоту, непонимание, почему я действую или думаю так, хотя это не совсем про меня. В такие моменты начинаешь вспоминать детство, школу — всё, что с этим связано, потому что все мы родом из детства. Периодически я думала: «Если бы тогда всё было иначе, моя жизнь могла бы сложиться по-другому». И захотела, чтобы у моих детей было лучше.

Изначально мы планировали, что сын в первый класс пойдет в гимназию. На это повлияло некое стереотипное представление о том, что гимназиях якобы лучше, больше знаний. Я училась в обычной школе и не могу похвастаться знаниями, которые она дала, а для ребенка хотелось лучшего, поэтому я рассматривала только гимназию.

Но нас от этого отговорила психолог, поскольку в первых классах той гимназии, куда мы собирались, набирается больше 40 детей. Как учитель в такой атмосфере может дать знания? Постоянный шум, перелистывание учебников, стук ногами. Учителю остается только «отстреляться» и перейти к следующему уроку.

В тот же период я начала общаться с мамами, которые рассказывали о семейном образовании. Они сами занимались с детьми дома, иногда подключали онлайн-помощь. И тогда я только допустила мысль, что, возможно, тоже возьму на себя такую ответственность. Но понимала, что без поддержки экспертов и психологов мне будет сложно. У меня дети активные, особенно сын. Самостоятельно привить ему любовь к учебе было бы непросто. Он ходил на подготовку к школе, и выполнение заданий давалось тяжело.

«Ваш ребенок слишком активный»

То, что мы попали в семейный класс, — это удачное стечение обстоятельств. Мой сын ходил в муниципальный сад, когда шла пандемия коронавируса. Тогда оставались только дежурные группы. Я устала от этой неопределенности и забрала ребенка.

Мы пошли в частный сад, где мне понравилась управляющая, но со временем сад перепродали людям без опыта, в нем фактически остался только присмотр. Мне говорили: «Ваш ребенок слишком активный, не слушается». Я отвечала: «Вы же педагоги, вы должны знать, что делать». В итоге я забрала его и оттуда.

Думала, что год перед школой проведем дома, но случайно подписалась на аккаунт фермеров, продающих натуральные продукты. В сторис увидела, что их дети ходят в семейный садик. Я заинтересовалась, встретилась с управляющей и увидела в ней ту поддержку, которой мне не хватало. Мы начали ходить в этот садик. А потом управляющая сообщила, что открывает семейные классы. И стало ясно: в первый класс идем туда.

Были, конечно, страхи, что будет потом, потому что здесь только начальная школа. Но решила не переживать, потому что, по моему мнению, переход из сада в школу — это более сильный стресс. Если нам придется отдать сына в пятый класс в традиционную школу, думаю, ему будет адаптироваться проще. А я как осознанный родитель подключу все инструменты, чтобы не лишить его базы для развития как личности.

Моих родных и близких несколько смущало, что мы выбрали формат семейного образования, но больше из-за того, что они не понимали, официальная это история или нет, получится ли потом попасть в обычную школу и поступить в университет. Но, когда я объяснила, что официально, они успокоились.

Ну и вставал финансовый вопрос, потому что семейные классы — это не бесплатно. Но в итоге мы с мужем решили, что хотим лучшего детям, и вопрос денег перестал быть моментом сопротивления.

«Отношения у нас стали лучше»

Нам повезло с заведующей сада и школы. Она обладает большой экспертностью и постоянно обучается. С ее стороны была мощная поддержка, родители не оставались один на один с процессом. Но со временем мы, родители, стали больше участвовать в принятии решений: обсуждаем, что хотим для детей, куда поехать с классом. Например, ездили в Новосибирск в аквапарк — это было очень круто.

Уроки идут по стандартной программе. Мы даем базу, просто преподносим по-другому. Класс закреплен за обычной школой, детей аттестует педагог из нее. Этот учитель сама приезжала к нам в класс и, по словам заведующей, была в восторге от уровня подготовки наших ребят.

В первом классе занятия начинались не в 08:00, как в обычной школе, а в 10:00, дети приходили отдохнувшими и готовыми к занятиям. Перемены были наполнены интеллектуальными и творческими занятиями. Это шахматы, вязание, лепка. Дети — и мальчики, и девочки — подхватывают увлечения друг друга. И, например, на 8 Марта все мамы у нас получили от своих детей связанные ими шарфики.

Всего в классе было шесть человек изначально, потом стало немного больше, но это всё равно не 30. Учительница у нас молодая, но очень внимательная. Она строгая и одновременно заботливая. Подходит индивидуально к каждому ребенку, общается с родителями. Может с детьми что-то готовить на кухне во внеурочное время, играть в игры. Однажды я приехала забирать сына и увидела, как она с ними играет в снежки.

Дети идут к ней с радостью. Это не тот учитель, который унижает или кричит, а тот, кто поддерживает и действительно учит. Я вижу, как мой ребенок растет в другом окружении — более спокойном, осознанном. Мы перестали воевать из-за уроков, он стал более открытым, внимательным, помогает по дому. Конечно, он всё еще ребенок, бывают сложности, но отношения у нас стали лучше.

«Не только знания, но и умение жить»

Для меня серьезных минусов в семейном образовании нет. Единственный момент — финансы. Базово обучение стоит 25 тысяч рублей в месяц, включая пятиразовое питание и занятия. Есть еще возможность водить детей на кружки здесь же. Они оплачиваются отдельно, но я считаю это инвестициями в ребенка.

В среднем в школе проходит 3–4 урока, к часу дня дети свободны. Потом обед, прогулки, кружки. Есть карате, шахматы, театральная студия, скоро добавим бассейн. Родители сами выбирают, чем ребенок будет заниматься. Удобно, что это всё в одном месте, не нужно возить по всему городу.

Родители тоже помогают друг другу, у нас создается сильное комьюнити осознанных людей, которые не перекидывают ответственность за воспитание, образование своих детей на кого-то со стороны. Допустим, в бассейн мы думаем возить детей на основе взаимовыручки. Кто-то в один день всех отвезет-привезет, кто-то — в другой, либо автобус наймем.

Для меня семейное образование — это не только про знания. Это про жизнь. Чтобы дети выросли людьми, умеющими принимать решения, быть самостоятельными, общаться и приносить пользу миру. Ошибаться — нормально, это опыт. В школе нас часто этому не учат, наоборот — прививают страх ошибки.

Я недавно нашла притчу, она мне очень понравилась, отображает то, к чему мы идем в плане воспитания детей через семейное образование. Она звучит так: «На строительной площадке прохожий увидел трех рабочих. Первый выглядел подавленным. На вопрос „Что ты делаешь?“ он устало ответил: „Таскаю камни“. Второй был довольным. На тот же вопрос он сказал: „Зарабатываю деньги, чтобы прокормить семью“ — и легко улыбнулся. Третий же работал вдохновленно. „Я строю храм, чтобы люди могли приходить сюда и находить утешение и мир в сердце“, — объяснил он».

Эта история — про три уровня осознанности, три способа восприятия жизни. Первый — уровень жертвы: «Я хожу в школу, когда она уже закончится». Нет стремлений, нет смысла, всё предопределено. Второй — уровень личной выгоды: знания нужны только ради себя, ради практической пользы. И третий — самый высокий уровень: человек учится и развивается, чтобы приносить пользу другим.

Именно к этому мы стремимся в семейных классах — чтобы дети получали знания не ради отметки или выгоды, а для того, чтобы делиться ими и расти как личности.