НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 745мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,43
EUR 94,09
Галкин в Ярославле. Видео
Оштрафовали многодетную маму
Куда отправят жителей аварийного дома
Бренды из регионов дают жару
Ремонт за 65 млн
Гид по бесплатным ярким событиям в Москве
Продлили время работы больницы
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Образование Родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а в школах появится новый предмет: важные нововведения учебного года

Родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а в школах появится новый предмет: важные нововведения учебного года

Об изменениях рассказала Мария Львова-Белова

189
2 комментария
Родители смогут присутствовать на ЕГЭ в качестве наблюдателей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРодители смогут присутствовать на ЕГЭ в качестве наблюдателей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Родители смогут присутствовать на ЕГЭ в качестве наблюдателей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 1 сентября российские школы ждут важные изменения, включая сокращение контрольных работ, экспериментальные оценки за поведение и новые правила допуска родителей на ЕГЭ. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Основные изменения:

  • меньше контрольных работ — теперь всероссийские проверочные и другие контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени по каждому предмету;

  • оценка за поведение в тестовом режиме — в некоторых школах введут отметки по поведению;

  • новый предмет вместо обществознания — в 5–7 классах его заменят на курс «История нашего края»;

  • родители смогут присутствовать на ЕГЭ — они получат доступ в пункты сдачи экзаменов, чтобы следить за условиями и защищать права выпускников;

  • изменения в медобслуживании.

С нового учебного года в школах появится медсестра-специалист, а оборудование медпунктов обновят в соответствии с современными стандартами.

Эти меры направлены на снижение нагрузки на школьников, повышение дисциплины и улучшение условий обучения.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Образование 1 Сентября
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
45 минут
А можно вместо "Основы православных культур и светской этики" вернуть астрономию? Больше пользы бы было.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление