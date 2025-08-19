Родителям разрешат приходить на ЕГЭ, а в школах появится новый предмет: важные нововведения учебного года

С 1 сентября российские школы ждут важные изменения, включая сокращение контрольных работ, экспериментальные оценки за поведение и новые правила допуска родителей на ЕГЭ. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Основные изменения:
меньше контрольных работ — теперь всероссийские проверочные и другие контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени по каждому предмету;
оценка за поведение в тестовом режиме — в некоторых школах введут отметки по поведению;
новый предмет вместо обществознания — в 5–7 классах его заменят на курс «История нашего края»;
родители смогут присутствовать на ЕГЭ — они получат доступ в пункты сдачи экзаменов, чтобы следить за условиями и защищать права выпускников;
изменения в медобслуживании.
С нового учебного года в школах появится медсестра-специалист, а оборудование медпунктов обновят в соответствии с современными стандартами.
Эти меры направлены на снижение нагрузки на школьников, повышение дисциплины и улучшение условий обучения.