В России ограничили учебную нагрузку на школьников: сколько часов будут занимать уроки

В России ограничили учебную нагрузку на школьников: сколько часов будут занимать уроки

Ограничения начнут действовать с 1 сентября

656
13 комментариев
Минпросвещения стремится снизить нагрузку на школьников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМинпросвещения стремится снизить нагрузку на школьников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минпросвещения стремится снизить нагрузку на школьников

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России ограничили годовую нагрузку на школьников. Норма распространяется на учеников 1-9-х классов. Соответствующий документ разработало Минпросвещения, сообщают РИА Новости. Ограничения вступят в силу с 1 сентября.

В первом классе нагрузка составит от 620 до 653 часов; со второго по четвертый — от 782 до 884 часов; в пятом — от 986 до 1088 часов; в шестом — от 1020 до 1122 часов; в седьмом — от 1088 до 1190 часов; а в восьмом и девятом классах — от 1122 до 1224 часов.

Точное количество часов будет зависеть от образовательного плана. Также отмечается, что в первом полугодии планируется не более восьми учебных недель, а во втором — не более десяти для первых классов и не более 11 для второго по девятый классы.

Уточняется, что количество учебных периодов составляет в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для классов со второго по девятый.

Также школьников предложили освободить от домашних заданий. А еще от уроков по субботам: таким образом депутаты хотят снизить нагрузку не только на учеников, но и на учителей. Подробнее об этом мы писали здесь.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Школа Учеба Минпросвещения
Комментарии
13
Гость
3 часа
Умные дети не нужны, нужны легко управляемые.
Гость
58 минут
Лучше бы убрали ненужные предметы типа этики, семьяведения и прочую болтовню. А вернули ли бы астрономию, перекинули бы освободившиеся часы на точные науки, на русский и иностранный языки. Уровень преподавания английского "май нейм Вася".... Куча "мусорных" предметов, при этом количество часов по основным - снижено...
Читать все комментарии
