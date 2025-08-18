В России ограничили учебную нагрузку на школьников: сколько часов будут занимать уроки

Минпросвещения стремится снизить нагрузку на школьников Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России ограничили годовую нагрузку на школьников. Норма распространяется на учеников 1-9-х классов. Соответствующий документ разработало Минпросвещения, сообщают РИА Новости. Ограничения вступят в силу с 1 сентября.

В первом классе нагрузка составит от 620 до 653 часов; со второго по четвертый — от 782 до 884 часов; в пятом — от 986 до 1088 часов; в шестом — от 1020 до 1122 часов; в седьмом — от 1088 до 1190 часов; а в восьмом и девятом классах — от 1122 до 1224 часов.

Точное количество часов будет зависеть от образовательного плана. Также отмечается, что в первом полугодии планируется не более восьми учебных недель, а во втором — не более десяти для первых классов и не более 11 для второго по девятый классы.

