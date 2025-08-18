Расписание каникул в российских школах на 2025–2026 год: даты осеннего, зимнего и весеннего отдыха

Совсем скоро школьники сядут за парты, а у их мам и пап настанет пора проверки дневников и бесконечных родительских чатов. Но между уроками и домашними заданиями всех ждут долгожданные перерывы — осенние, зимние и весенние каникулы. Родителям уже сейчас стоит запомнить ключевые даты, когда дети не будут ходить на занятия.
Наши коллеги из MSK1.RU показывают расписание каникул в 2025/2026 учебном году в удобной инфографике.
Кто устанавливает даты каникул
Продолжительность каникул и учебного года утверждает Министерство просвещения РФ. В 2025/2026 учебном году школьники по традиции сядут за парты в понедельник, 1 сентября, а вот последний звонок прозвенит 26 мая.
В 2025/2026 учебном году большинство российских школ продолжит работать по традиционной четвертной системе, хотя в некоторых регионах сохраняется модульный график обучения — по триместрам. Теперь сами образовательные учреждения могут выбирать, как организовывать перерывы в учебе. Эту возможность тоже предусмотрели в Минпросвещения.
«Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — отметили в Минпросвещения.
График школьных каникул по четвертям
Согласно распоряжению Минпросвещения, каникулы у школьников должны длиться не меньше 7 дней. В тех школах, где используется привычное многим деление учебного года на четверти, в 2025/2026 учебном году будут обязательные каникулы осенью, зимой и весной, а у первоклашек — еще и дополнительное время отдыха.
Осенние каникулы
В 2025/2026 учебном году осенние каникулы будут длиннее, чем обычно, — с 25 октября по 4 ноября. Всё потому, что этот период включает праздничные выходные к Дню народного единства. Это позволит детям восстановить силы после первых месяцев занятий и подготовиться ко второй четверти.
Зимние каникулы
Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года. Ученики смогут встретить Новый год без спешки и как следует отдохнуть, чтобы вернуться к учебе в длинной третьей четверти с новыми силами.
Дополнительные каникулы для первоклассников
Самых маленьких школьников в феврале ждет особенный бонус — дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года. Министерство просвещения предусмотрело такой отдых, чтобы первоклассники могли легче адаптироваться к школьному ритму. Первые месяцы учебы для детей 6–7 лет — серьезная нагрузка. Дополнительные февральские каникулы позволяют снизить усталость, укрепить здоровье и повысить успеваемость к концу учебного года. В этот период дети могут набраться сил и избежать переутомления.
Весенние каникулы
Весной 2026 года школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля. Этот промежуток идеально подходит для смены обстановки. Весенние каникулы считаются важным этапом для психологической разгрузки перед финальным учебным рывком.
Летние каникулы
Самый долгожданный отдых у школьников начнется 27 мая 2026 года и продлится до 31 августа. Целых три месяца свободы от тетрадок и домашних заданий, которые дети могут посвятить летним лагерям, отдыху на море, даче или хобби.
Когда каникулы у школьников при обучении по триместрам
В большинстве школ страны каникулы проходят по единым срокам, но в отдельных регионах и школах, работающих по индивидуальным учебным планам, даты могут немного отличаться. Деление учебного года на триместры — веяние последних лет, и некоторые школы переходят от советской системы к этой модели обучения. Поэтому родителям и ученикам стоит уточнять расписание в своей школе.
При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель.
Как это выглядит на практике:
1-й триместр (сентябрь — ноябрь)
учеба ~5 недель — осенние каникулы (1 неделя);
учеба еще ~5 недель — каникулы между триместрами (1 неделя).
2-й триместр (декабрь — февраль)
учеба ~5 недель — новогодние каникулы (2 недели);
учеба: еще ~5 недель — каникулы между триместрами (1 неделя).
3-й триместр (март — май)
учеба ~5 недель — весенние каникулы (1 неделя);
учеба еще ~5 недель — летние каникулы (3 месяца).
По такой системе осенние каникулы у школьников в 2025/2026 учебном году будут два раза: с 6 по 12 октября, а затем с 17 по 23 ноября. Первые зимние каникулы, как и при обучении по четвертям, будут с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.
Второй перерыв в учебе зимой детям стоит ждать с 23 февраля по 1 марта. Весенние каникулы у «триместровых» школьников будут только одни — с 6 по 12 апреля. Зато летние каникулы начнутся вместе со всей страной — 27 мая и продлятся до 1 сентября.