Расписание каникул в российских школах на 2025–2026 год: даты осеннего, зимнего и весеннего отдыха

Школьных каникул с нетерпением ждут дети, а взрослые лихорадочно гуглят, «чем занять ребенка на неделю» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Совсем скоро школьники сядут за парты, а у их мам и пап настанет пора проверки дневников и бесконечных родительских чатов. Но между уроками и домашними заданиями всех ждут долгожданные перерывы — осенние, зимние и весенние каникулы. Родителям уже сейчас стоит запомнить ключевые даты, когда дети не будут ходить на занятия.

Наши коллеги из MSK1.RU показывают расписание каникул в 2025/2026 учебном году в удобной инфографике.

Кто устанавливает даты каникул

Продолжительность каникул и учебного года утверждает Министерство просвещения РФ. В 2025/2026 учебном году школьники по традиции сядут за парты в понедельник, 1 сентября , а вот последний звонок прозвенит 26 мая .

В 2025/2026 учебном году большинство российских школ продолжит работать по традиционной четвертной системе, хотя в некоторых регионах сохраняется модульный график обучения — по триместрам. Теперь сами образовательные учреждения могут выбирать, как организовывать перерывы в учебе. Эту возможность тоже предусмотрели в Минпросвещения.

«Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», — отметили в Минпросвещения.

График школьных каникул по четвертям

Согласно распоряжению Минпросвещения, каникулы у школьников должны длиться не меньше 7 дней . В тех школах, где используется привычное многим деление учебного года на четверти, в 2025/2026 учебном году будут обязательные каникулы осенью, зимой и весной, а у первоклашек — еще и дополнительное время отдыха.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Осенние каникулы

В 2025/2026 учебном году осенние каникулы будут длиннее, чем обычно, — с 25 октября по 4 ноября. Всё потому, что этот период включает праздничные выходные к Дню народного единства. Это позволит детям восстановить силы после первых месяцев занятий и подготовиться ко второй четверти.

Зимние каникулы

Зимние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и завершатся 11 января 2026 года . Ученики смогут встретить Новый год без спешки и как следует отдохнуть, чтобы вернуться к учебе в длинной третьей четверти с новыми силами.

Дополнительные каникулы для первоклассников

Самых маленьких школьников в феврале ждет особенный бонус — дополнительные каникулы с 21 февраля по 1 марта 2026 года . Министерство просвещения предусмотрело такой отдых, чтобы первоклассники могли легче адаптироваться к школьному ритму. Первые месяцы учебы для детей 6–7 лет — серьезная нагрузка. Дополнительные февральские каникулы позволяют снизить усталость, укрепить здоровье и повысить успеваемость к концу учебного года. В этот период дети могут набраться сил и избежать переутомления.

Весенние каникулы

Весной 2026 года школьники будут отдыхать с 28 марта по 5 апреля . Этот промежуток идеально подходит для смены обстановки. Весенние каникулы считаются важным этапом для психологической разгрузки перед финальным учебным рывком.

Летние каникулы

Самый долгожданный отдых у школьников начнется 27 мая 2026 года и продлится до 31 августа . Целых три месяца свободы от тетрадок и домашних заданий, которые дети могут посвятить летним лагерям, отдыху на море, даче или хобби.

Когда каникулы у школьников при обучении по триместрам

В большинстве школ страны каникулы проходят по единым срокам, но в отдельных регионах и школах, работающих по индивидуальным учебным планам, даты могут немного отличаться. Деление учебного года на триместры — веяние последних лет, и некоторые школы переходят от советской системы к этой модели обучения. Поэтому родителям и ученикам стоит уточнять расписание в своей школе.

При триместровой системе учебный год делится на три равных периода обучения, каждый из них продолжается примерно 10–11 недель.

Как это выглядит на практике:

1-й триместр (сентябрь — ноябрь)

учеба ~5 недель — осенние каникулы (1 неделя);

учеба еще ~5 недель — каникулы между триместрами (1 неделя).

2-й триместр (декабрь — февраль)

учеба ~5 недель — новогодние каникулы (2 недели);

учеба: еще ~5 недель — каникулы между триместрами (1 неделя).

3-й триместр (март — май)

учеба ~5 недель — весенние каникулы (1 неделя);

учеба еще ~5 недель — летние каникулы (3 месяца).

По такой системе осенние каникулы у школьников в 2025/2026 учебном году будут два раза: с 6 по 12 октября, а затем с 17 по 23 ноября. Первые зимние каникулы, как и при обучении по четвертям, будут с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.