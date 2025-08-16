Тест на интеллект: только человек с высоким IQ ответит на 10 из 10 — это вы?

Всегда интересно узнавать что-то новое, особенно если это новое касается нас самих. Например, взять и проверить свои способности. Их, конечно, аршином общим не измерить, но как раз на этот случай мы и составляем свои тесты, в которых вы можете проявить свои лучшие качества. Или не проявить. Это уж как получится. Сегодня предлагаем вам проверить, насколько велик и необъятен ваш IQ.
На улице вы видите трех голубей и четырех собак. Сколько всего вы видите пар лап?
7
8
11
12
Такие вопросы — классика тестов на IQ. Получится у вас определить, какая картинка должна стоять в вопросе?
1
2
3
4
Слово так же относится к букве, как каменная стена к…
Коттеджу
Забору
Стене
Камню
Сколько квадратов изображено на этом рисунке?
8
10
11
13
15
Один мужчина, показывая своему другу портрет, нарисованный по его заказу одним художником, сказал: «У меня нет ни сестер, ни братьев, но отец этого человека был сыном моего отца». Кто был изображен на портрете?
Брат
Сестра
Он сам
Жена
Сын
И снова мы к вам со своими квадратами. Сколько их насчитаете на этом изображении?
16
17
20
21
30
31
Попробуйте решить этот пример: 8 — 8 + 8 х 1/8 — 8 + 8 =?
1
8
16
64
Настало время треугольников. Сколько их на этом изображении?
3
4
5
6
Какое слово подходит для второй понятийной пары:
печь — кухня
дрова —?
Телятник
Сарай
Парник
Чердак
Выберете лишнее слово из представленных ниже (но сначала придется решить анаграмму)
Дезальк
Качпе
Ланагм
Мниак