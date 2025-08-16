НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тест на интеллект: только человек с высоким IQ ответит на 10 из 10 — это вы?

Готовы оценить свой уровень?

Настало время как следует подумать

Настало время как следует подумать

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Всегда интересно узнавать что-то новое, особенно если это новое касается нас самих. Например, взять и проверить свои способности. Их, конечно, аршином общим не измерить, но как раз на этот случай мы и составляем свои тесты, в которых вы можете проявить свои лучшие качества. Или не проявить. Это уж как получится. Сегодня предлагаем вам проверить, насколько велик и необъятен ваш IQ.

ТЕСТПройден 4 раза
1 / 10

На улице вы видите трех голубей и четырех собак. Сколько всего вы видите пар лап?

  • 7

  • 8

  • 11

  • 12

2 / 10

Такие вопросы — классика тестов на IQ. Получится у вас определить, какая картинка должна стоять в вопросе?

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

3 / 10

Слово так же относится к букве, как каменная стена к…

  • Коттеджу

  • Забору

  • Стене

  • Камню

4 / 10

Сколько квадратов изображено на этом рисунке?

  • 8

  • 10

  • 11

  • 13

  • 15

5 / 10

Один мужчина, показывая своему другу портрет, нарисованный по его заказу одним художником, сказал: «У меня нет ни сестер, ни братьев, но отец этого человека был сыном моего отца». Кто был изображен на портрете?

  • Брат

  • Сестра

  • Он сам

  • Жена

  • Сын

6 / 10

И снова мы к вам со своими квадратами. Сколько их насчитаете на этом изображении?

  • 16

  • 17

  • 20

  • 21

  • 30

  • 31

7 / 10

Попробуйте решить этот пример: 8 — 8 + 8 х 1/8 — 8 + 8 =?

  • 1

  • 8

  • 16

  • 64

8 / 10

Настало время треугольников. Сколько их на этом изображении?

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

9 / 10

Какое слово подходит для второй понятийной пары:

печь — кухня

дрова —?

  • Телятник

  • Сарай

  • Парник

  • Чердак

10 / 10

Выберете лишнее слово из представленных ниже (но сначала придется решить анаграмму)

  • Дезальк

  • Качпе

  • Ланагм

  • Мниак

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Образование Интеллект Знание Вопрос Айкьюбаттл IQ
